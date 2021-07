Le décès de Dilip Kumar « une perte pour notre monde culturel »: le Premier ministre Narendra Modi pleure la disparition de la légende de Bollywood | Nouvelles des gens

New Delhi: Le Premier ministre Narendra Modi a pleuré mercredi la disparition de la légende de Bollywood Dilip Kumar, affirmant que le défunt acteur restera dans les mémoires comme « une légende du cinéma et que sa disparition est une perte pour notre monde culturel ».

Dilip Kumar, La légende du cinéma indien à travers les décennies a rendu son dernier soupir mercredi à 7h30 dans un hôpital de Mumbai après une maladie prolongée. Son décès a été confirmé par sa famille et les médecins qui le soignaient. Il avait 98 ans et laisse dans le deuil sa femme et la meilleure actrice d’antan, Saira Bano.

« Dilip Kumar Ji restera dans les mémoires comme une légende du cinéma. Il a été doté d’une brillance sans précédent, grâce à laquelle le public de toutes les générations a été captivé », a déclaré un tweet du compte Twitter du Premier ministre Modi.

« Son décès est une perte pour notre monde culturel. Condoléances à sa famille, ses amis et ses innombrables admirateurs. RIP », a-t-il ajouté.

Dilip Kumar Ji restera dans les mémoires comme une légende cinématographique. Il a été doté d’un éclat sans précédent, grâce auquel le public de toutes les générations a été captivé. Son décès est une perte pour notre monde culturel. Condoléances à sa famille, ses amis et ses innombrables admirateurs. SE DÉCHIRER. – Narendra Modi (@narendramodi) 7 juillet 2021

Kumar, connu par des générations de cinéphiles comme le « Roi de la tragédie » pour son interprétation du romantique intense et maussade dans des classiques tels que « Mughal-e-Azam » et « Devdas », a été admis à l’hôpital Hinduja, un établissement non COVID-19 à Khar, depuis mardi dernier.

Alors que la nouvelle de sa disparition se répandait, les hommages ont commencé à affluer de toutes parts. Beaucoup de chagrins Célébrités de Bollywood dont Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn, Riteish Deshmukh et plusieurs autres célébrités se sont rendus sur Twitter pour partager leurs points de vue.

Kumar, né sous le nom de Yousuf Khan et souvent connu comme le héros de l’ère Nehruvienne, a réalisé son premier film « Jwar Bhata » en 1944 et son dernier « Qila » en 1998, 54 ans plus tard.

La carrière de cinq décennies comprenait « Mughal-e-Azam », « Devdas », « Naya Daur » et « Ram Aur Shyam », et plus tard, alors qu’il passait aux rôles de personnage, « Shakti » et « Karma ».

En direct