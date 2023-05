Le décathlète LePage remporte sa première victoire internationale à Hypo Meeting, mettant fin à la séquence de victoires de Warner

Un Canadien a remporté l’or au décathlon à Götzis, en Autriche, pour une septième année consécutive, mais contrairement aux six titres précédents remportés par le champion olympique Damian Warner, cette fois Pierce LePage a remporté la victoire.

Le décathlète de Whitby, en Ontario, a amassé 8 700 points, à un seul point de son record personnel, pour remporter son premier titre au Hypo Meeting. Il s’agit d’une continuation des performances exceptionnelles constantes de LePage, qui l’été dernier a remporté l’argent aux championnats du monde.

« C’est la première fois que je gagne Götzis. C’est ma première victoire internationale depuis 2019. Tout simplement génial. La foule était incroyable », a déclaré LePage lors de la diffusion publique autrichienne après la victoire.

« Crie à Damian. Il m’a définitivement poussé jusqu’au bout. C’est le roi des Götzis. Ce n’est que parce que j’ai gagné une fois qu’il est toujours le roi. »

Warner, à son retour à la compétition après une blessure aux ischio-jambiers l’été dernier aux championnats du monde, s’est classé deuxième. Il avait remporté à Götzis un record de sept fois, dont six consécutives avant cette rencontre.

« Le meilleur homme a gagné aujourd’hui », a déclaré Warner.

« Je dis aux gens depuis longtemps que ce n’est qu’une question de temps avant que Pierce LePage ne soit sur la grande scène et qu’il fasse de gros chiffres et qu’il vienne. Et je viens avec lui. »

Warner le gars qui montre l’exemple

Après la médaille d’argent de l’été dernier, lors du même événement où Warner s’est blessé, LePage a pris le temps de parler du respect qu’il a pour son compatriote canadien et de tout ce qu’il a appris de Warner au fil des ans. Ils se sont soutenus aux Jeux olympiques de Tokyo, LePage étant aux premières loges pour la victoire olympique de Warner. LePage s’est classé cinquième.

« Damian est un grand ami. Un grand compétiteur. Chaque compétition à laquelle j’ai assisté, il a été là. C’est le gars qui donne l’exemple », a déclaré LePage à CBC Sports l’été dernier.

Ce fut une bataille fascinante de deux jours entre les deux Canadiens, qui se sont arrachés la tête l’un de l’autre au cours des 10 épreuves. Après le premier jour, Warner avait une mince avance de 18 points. Il a augmenté son avance après le 100 mètres haies pour commencer la compétition de dimanche, puis LePage a effectué sa remontée.

Avec un lancer de 49,34 mètres au disque, LePage a pris les devants devant Warner par seulement neuf points. Puis dans l’une de ses épreuves les plus fortes, le joueur de 27 ans a grimpé de cinq mètres au saut à la perche par rapport à l’effort de 4,50 de Warner.

Cela a placé LePage devant par un confortable 159 points avec deux événements restants.

Historiquement, Warner a été un lanceur de javelot plus fort que LePage, mais dimanche en Autriche, des vents de changement ont balayé le champ intérieur.

Pendant dix ans d’affilée, je dirais que le javelot a été mon épreuve la moins préférée, mais d’une manière ou d’une autre, il est allé loin. — Le décathlète canadien Pierce LePage sur son record personnel à 63,09 m dimanche

Warner a appliqué une pression au premier lancer, tirant le javelot 59.92 — LePage a lancé son javelot hors des limites et n’a pas enregistré de mesure. Mais avec la construction dramatique, LePage a fait de son mieux lors de ses deux derniers lancers.

🇨🇦 PIERCE LEPAGE Reprend la tête. Un lancer monstrueux de 59,98 m. Un record personnel. C’est peut-être juste le lancer qui lui fait gagner ça. Brillant du Canadien. Warner en seconde. pic.twitter.com/f7ez8U2UEk —@Devin_Héroux

Avec une immense foule applaudissant avant le dernier lancer de LePage, l’athlète de six pieds sept pouces a lancé le javelot 63,09 pour un PB pour tout sauf verrouiller la victoire. Son meilleur lancer précédent était de 58,24.

« Je serai prêt pour les championnats du monde »

« Pendant dix ans d’affilée, je dirais que le javelot a été mon épreuve la moins préférée, mais d’une manière ou d’une autre, il est allé loin. C’était génial », a-t-il déclaré.

« Quand je viens ici, j’essaie de m’amuser et de voir où j’en suis. J’ai vu beaucoup de bonnes choses et je serai prêt pour les championnats du monde cet été. »

LePage a ouvert une avance insurmontable de 206 points avec les 1 500 restants. Il a atteint un temps de 4: 45,74, ce qui était suffisant pour la victoire. Warner est allé 4: 26,16 ici pour assurer la deuxième place.

« C’était une bataille. C’était le décathlon le plus difficile que j’ai fait depuis longtemps. Tout ce que je pouvais faire, c’était le poser sur la piste. Je cherchais la solution de facilité, je voulais juste courir un 1 500 m facile. et allez doucement mais Sander [Skotheim] a couru fort et m’a poussé. Je sens que je vais aller mieux grâce à ça.

Ce furent deux jours de compétition audacieux et inspirants de Warner, qui a parlé après les événements de samedi de la façon dont il avait lutté dans la semaine précédant l’événement. Au cours des 10 derniers mois, il s’est remis de la blessure aux ischio-jambiers qui a mis fin à sa saison en juillet dernier. »

Warner a quand même pu accumuler un total de 8 619 points pour se classer deuxième.

LePage et Warner s’affronteront une fois de plus aux championnats du monde du 19 au 27 août à Budapest, en Hongrie.

REGARDER | Warner cherche à se racheter lors des prochains championnats du monde à Budapest :