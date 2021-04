Le débutant de TEEN Mom 2, Ashley Jones, a applaudi les fans «critiques» qui prétendent qu’elle ne devrait pas jouer dans la série.

Un certain nombre de critiques ont critiqué la star de télé-réalité pour son comportement «dysfonctionnel» dans le passé.

Ashley Jones a applaudi les fans de « jugement » sur Instagram[/caption]

Les fans ont critiqué Ashley pour son passé « dysfonctionnel »[/caption]

Elle a écrit sur Instagram qu’elle était « enfantine » mais qu’elle a depuis « grandi »[/caption]

Ashley s’est récemment rendu sur Instagram pour s’adresser à ses ennemis lorsque la maman adolescente Compte Instagram a partagé un épisode de son temps sur Teen Mom: Young and Pregnant.

La vidéo montrait Ashley dans un certain nombre de situations troublantes, y compris son combat intense avec des membres de sa famille.

Un nombre de Adolescent maman 2 Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer la façon dont Ashley se représentait dans l’épisode.

Une personne a écrit: «Elle n’a toujours pas grandi.»

Une autre MTV fan a ajouté: « Argh, je suis déçu qu’ils la laissent sur TM2. »

Ashely s’est battue avec des membres de sa famille dans un clip partagé par le compte Instagram de Teen Mom[/caption]

Les fans ont affirmé qu’Ashley devrait jouer sur Teen Mom 2 dans la section des commentaires[/caption]

Une personne a déclaré qu’elle était « déçue » par son casting[/caption]

Un spectateur suivant a déclaré qu’il était « énervé »[/caption]

Un troisième a répondu: «Je suis tellement énervé qu’elle soit sur la mère adolescente 2… il y avait de meilleures options qu’elle…»

Ashley, 24 ans, s’est défendue et a promis qu’elle avait changé comme elle l’écrivait dans la section des commentaires: « Merde, j’étais enfantine. »

Elle a ajouté dans un commentaire suivant: «Vous êtes tellement critique. Essayez d’avoir 19-23 ans en apprenant à être une mère et une femme et à fondre une famille à la télévision nationale. Je pense que j’ai grandi et pour ne pas dire que j’ai atteint tous les objectifs que je me suis fixés.

Plus tôt ce mois-ci, Ashley a annoncé la nouvelle passionnante qu’elle serait remplace Chelsea Houska sur Teen Mom 2 pour la saison prochaine.

Ashley est la mère de Holly, sa fille de trois ans[/caption]

Elle partage sa fille avec son fiancé Bar[/caption]

Dans un post promotionnel, la jeune maman a partagé son «enthousiasme» face à son nouveau rôle.

Parallèlement à un teaser, elle a déclaré: «Je suis tellement excitée de rejoindre Teen Mom 2. Je ne peux pas en dire trop, mais regardez ce moment ‘OMG’ de la prochaine première.»

L’annonce a ensuite lancé une scène émouvante où son petit ami et son bébé papa, Bariki Smith, se sont mis à genoux et ont proposé à la mère de son enfant.

Le réseau a sous-titré le partage: «Ashley rejoint Teen Mom 2!

Ashley a révélé qu’elle rejoignait le casting de Teen Mom 2 plus tôt ce mois-ci[/caption]

Elle remplacera la star de longue date Chelsea Houska[/caption]

« Surprendre! @ashleysiren rejoint officiellement le # TeenMom2 famille. Voici le regard le plus spécial sur ce qui est à venir pour sa prochaine saison! «

Ashley et Bariki partagent leur fille Holly, âgée de trois ans.

Elle jouera sur Teen Mom 2 aux côtés d’un ancien compagnon de casting Jade Cline, aussi bien que Kailyn Lowry, Léa Messer et Briana DeJesus.

Elle a dit qu’elle était « excitée » de rejoindre l’émission MTV[/caption]





Plus tôt ce mois-ci, les fans a critiqué Bariki pour avoir publié une fausse annonce de grossesse post sur le poisson d’avril.

Bariki, 24 ans a partagé une photo d’un scanner de bébé alors qu’il parlait aux fans de la «surprise», en taguant sa future épouse dans le message.

«Je ne fais que pratiquer IDK qui est bébé», a-t-il écrit dans un petit texte au coin du message, révélant que c’était une blague pour le poisson d’avril.

De nombreux fans n’ont pas trouvé la blague drôle, certains se sont rendus dans la section des commentaires pour le critiquer pour son « enfantin » et son « manque de respect ».

NIBar a été critiqué quand il a plaisanté en disant que lui et Ashley attendaient un autre enfant ensemble[/caption]