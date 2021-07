Le débutant Collin Morikawa repousse Jordan Spieth pour remporter le British Open

Le débutant Collin Morikawa a repoussé une charge de Jordan Spieth pour remporter le 149e British Open par deux coups après une action scintillante dimanche au Royal St. George’s.

À seulement 24 ans, Morikawa a remporté son deuxième majeur grâce à une ronde de 66 sans bogey pour terminer à 15 sous le par.

« C’est de loin l’un des meilleurs moments de ma vie », a déclaré le numéro quatre mondial, qui a géré la pression avec aisance devant une foule de 32 000 fans au retour de l’Open Championship après une interruption de deux ans causée par la pandémie de coronavirus. .

« Pour voir certaines des meilleures foules que j’ai jamais vues, j’attends avec impatience mon voyage chaque année au British Open pour vous voir les gars. »

L’Américain n’avait même jamais joué dans des conditions de liens jusqu’à l’Open écossais de la semaine dernière, lorsqu’il a terminé à égalité pour la 71e place, le pire résultat de sa carrière professionnelle.

Mais le numéro quatre mondial n’a montré aucun signe d’inexpérience alors qu’il se délectait des conditions étouffantes alors que les températures atteignaient 30 degrés Celsius à Sandwich sur la côte sud-est de l’Angleterre.

« Je crois en moi depuis que je suis pro que je peux le faire », a ajouté Morikawa, qui est le premier homme à remporter deux tournois majeurs lors de ses huit premières apparitions depuis 1934.

« Quand il s’agit de ces tournois, cours et styles auxquels je n’ai jamais joué, je fais mes devoirs du lundi au mercredi pour savoir ce que je dois faire. »

Le bogey du leader de la nuit Louis Oosthuizen au quatrième a permis à Morikawa de prendre une part de l’avance et il n’a jamais regardé en arrière après un swing de deux coups au septième par cinq.

Oosthuizen, qui a terminé à 11 sous dans une part de troisième avec Jon Rahm, a trouvé à deux reprises des bunkers autour du green pour laisser tomber un autre coup.

Pendant ce temps, Morikawa a drainé le premier de trois putts consécutifs de birdie pour frapper le virage à 14 sous.

Le champion des États-Unis PGA 2020 avait besoin que son putter reste au chaud sur le neuf arrière juste pour sauver la normale à 10, 11 et surtout à 15 avec Spieth respirant dans son cou.

Mais à ce moment-là, il était passé à 15 sous avec un autre putt longue distance au 14e par cinq.

Trois solides pars rentrant à la maison ont fait de Morikawa le premier débutant du British Open à gagner depuis le succès choc de Ben Curtis également au Royal St. George’s il y a 18 ans.

Samedi coûte Spieth

Spieth a regretté sa fin bâclée au troisième tour de samedi lorsque des bogeys aux deux derniers trous l’ont vu commencer la deuxième journée derrière Morikawa.

« L’arrivée d’hier était à peu près aussi bouleversante que j’ai terminé une manche à la maison », a déclaré le triple vainqueur majeur.

« Je suis entré et j’ai dit : ‘Y a-t-il quelque chose que je peux casser ? Je savais que c’était si important parce que j’aurais été dans le groupe final. »

Le champion du British Open 2017 est retombé à sept sous après avoir perdu deux autres tirs aux quatrième et sixième avant de rugir de retour.

Un aigle au septième a lancé le défi de Spieth et il a terminé les 12 derniers trous en six sous la normale avec d’autres birdies aux neuvième, 10e, 13e et 14e.

« Je suis fier d’avoir perdu six points dans les 12 derniers de ce tournoi de golf et d’avoir mis la pression sur Collin », a ajouté Spieth. « J’ai fait tout ce que j’ai pu. »

Mais Morikawa n’a jamais bronché pour devenir le premier homme à remporter deux tournois majeurs lors de ses débuts lors de cet événement.

– Rahm échoue -Rahm a également montré pourquoi il était le favori avant le tournoi après avoir décroché son premier majeur à l’US Open du mois dernier avec un brillant 66 qui aurait pu être bien meilleur mais pour une meilleure journée avec le putter.

L’Espagnol avait besoin d’un aigle au septième rang pour le faire démarrer, mais vient de manquer de trous après quatre birdies consécutifs entre 13 et 16.

L’attente d’Oosthuizen pour un deuxième tournoi majeur se poursuit alors qu’il termine dans le top trois pour la huitième fois depuis son unique succès au British Open 2010 à St Andrews.

Le Sud-Africain Dylan Frittelli, qui n’a été appelé sur le terrain en tant que 11e réserve que lundi, a terminé cinquième avec neuf sous.

Le numéro un mondial Dustin Johnson a terminé à égalité au huitième rang sur sept sous.

