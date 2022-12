Le débutant anglais Rehan Ahmed réfléchit sur le transport de cinq guichets «de rêve» et regarde Shane Warne grandir | Nouvelles du cricket

Le batteur de jambes anglais Rehan Ahmed a réfléchi à un “rêve devenu réalité” après être devenu le plus jeune homme de l’histoire des tests à remporter cinq guichets lors de ses débuts.

Le quilleur du Leicestershire, à 18 ans et 128 jours, a renvoyé le capitaine pakistanais Babar Azam ainsi que Mohammad Rizwan, Saud Shakeel, Mohammad Wasim et Agha Salman lors de la troisième journée du test de Karachi.

Ahmed, qui a décroché deux guichets lors des premières manches des hôtes le premier jour, a ensuite été promu n ° 3 après que l’Angleterre ait été placée 167 pour décrocher un balayage de la série 3-0 et a ensuite frappé deux limites fringantes avant d’être joué par Abrar Ahmed. pour 10 livraisons sur huit.

Parler à Sky Sports Cricket Michael Atherton aux souches – après que l’Angleterre a clôturé 112-2 sur 17 overs, les laissant avoir besoin de 55 autres pour la victoire le quatrième jour – Ahmed a déclaré: “De ne pas jouer au bowling lors de la première session à prendre cinq guichets est un rêve devenu réalité.

“J’adorais ça de toute façon, mais c’était bien d’avoir le ballon après trois heures. Je me suis échauffé pendant trois heures !”

Ahmed a été introduit dans l’attaque après le déjeuner et a récupéré le cuir chevelu clé de Babar pour 54 – lorsque le skipper local a fait un long saut vers Ollie Pope au milieu du guichet.

Son prochain guichet de Rizwan pour sept, cependant, est venu d’une pêche d’un spinner de jambe que le n ° 6 pakistanais a glissé derrière au milieu d’un effondrement de 4-14 contre 164-3.

Ahmed, le plus jeune homme à avoir disputé un test pour l’Angleterre, éclipsant le record de Brian Close qui existait depuis 1949 – a ajouté : “Je prendrai [Babar’s wicket]. Vous lancez de meilleures balles et n’obtenez pas de guichets, alors l’obtenir est génial. Je travaille sur mon leg-spinner depuis deux mois, donc c’était bien de le faire.

“Jeets [England spin-bowling coach Jeetan Patel] a été l’un de mes rares entraîneurs de spin. C’était agréable de travailler avec lui ces dernières semaines.

“J’ai beaucoup regardé Shane Warne et d’autres joueurs, mais c’est aussi une question de sensations et de ne pas essayer d’être quelqu’un d’autre.”

Après avoir également comptabilisé Shakeel (53) et Wasim (2) avec des googlies, Ahmed a conclu son cinq pour et les manches pakistanaises pour 216, quand il a fait prendre Salman (21) au balayage.

Le quilleur a ensuite embrassé le gazon pour célébrer alors que son père, Naeem, célébrait sauvagement dans la foule.

Ahmed n’a pas fini pour la journée, cependant – envoyé après le limogeage de Zak Crawley (41) alors que l’Angleterre cherchait à continuer dur après une première position de 87 à l’intérieur de 12 overs entre Crawley et Ben Duckett (50no).

Ahmed a lancé la première balle qu’il a affrontée pendant quatre ans, puis a superbement envoyé la neuvième à travers une couverture supplémentaire pour une autre limite avant d’être lancé sur le slog.

Sur son état d’esprit au bâton, le jeune a ajouté: “Les instructions avec le bâton étaient, ‘essaie de le finir ce soir!’ Je pense que si nous avions fait face à sept autres overs, cela aurait été assez facile ! J’aurais dû jouer directement [to the ball that got me out].

“Si nous [win 3-0] Je pense que ce sera l’une des plus grandes réalisations. Venir ici dans la maison du Pakistan et les faire 3-0, c’est énorme.”

Regardez le quatrième jour du troisième et dernier test entre le Pakistan et l'Angleterre, à Karachi, en direct sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 4h45 mardi.