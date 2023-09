Le début parfait de Man City en Premier League est terminé. Les Spurs et Arsenal réduisent l’écart au sommet

MANCHESTER, Angleterre (AP) – Le départ parfait de Manchester City en Premier League est terminé après une défaite choc contre Wolverhampton samedi, avec ses rivaux Tottenham et Arsenal en profitant pleinement.

L’avance de City en tête a été réduite à un point après être tombée à un Défaite 2-1 à Molineuxqui a mis fin à son record de 100% dans l’élite cette saison.

La défaite de City est survenue après que l’équipe de Pep Guardiola ait été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise par Newcastle mercredi. Il semble que les champions en titre comptent le coût de la suspension de Rodri pour trois matches en championnat après son expulsion contre Nottingham Forest la semaine dernière.

L’international espagnol a encore deux matches à jouer et manquera le choc contre Arsenal aux Emirats la semaine prochaine.

Caricatures politiques

« Rodri est un joueur important. Nous ne pouvons pas compter sur lui », a déclaré Guardiola après le but vainqueur de Hwang Hee-chan à la 66e minute.

City avait pris du retard à la 13e grâce au but contre son camp de Ruben Dias avant que Julian Alvarez n’égalise le score à la 58e. Mais la frappe de Hwang a assuré une victoire célèbre à Wolverhampton et a mis fin à sa séquence de quatre matchs sans victoire.

Ce résultat a donné à Liverpool la chance de prendre la tête avec une victoire à Tottenham plus tard dans la journée. Cependant, l’équipe de Jurgen Klopp a subi sa première défaite de la saison, après avoir vu Curtis Jones et Diogo Jota expulsés à chaque mi-temps.

Son Heung-min a ouvert le score pour les Spurs à la 36e, mais Cody Gakpo a égalisé juste avant la mi-temps.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Matip a marqué contre son camp à la sixième minute du temps additionnel pour mettre fin à la série de sept victoires de Liverpool et prolonger l’invincibilité d’Ange Postecoglou en championnat depuis qu’il a pris la tête des Spurs pendant l’intersaison.

Liverpool a également vu un but de Luis Diaz exclu pour hors-jeu, ce qui a incité l’instance dirigeante des arbitres, le PGMOL, à publier plus tard une déclaration admettant son erreur.

« Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu », a-t-il déclaré.

Les Spurs ressemblent à de vraies affaires après avoir remporté des victoires contre Manchester United et Liverpool à domicile cette saison, ainsi qu’un match nul à Arsenal la semaine dernière.

« Nous sommes encore une équipe à ses balbutiements en termes de façon dont nous voulons jouer, de l’âge et de l’expérience du groupe », a déclaré Postecoglou. « En particulier la manière dont cela (la victoire) s’est produite, cela laisse un réel impact et une impression sur toutes les personnes impliquées. Un autre défi pour nous aujourd’hui. Nous avons dû faire face à pas mal de choses et montrer une autre facette de notre jeu aujourd’hui.

Kai Havertz a marqué son premier but pour Arsenal avec un penalty en seconde période à Bournemouth.

Les Gunners menaient déjà 2-0 grâce au premier match de Bukayo Saka et au coup de pied de Martin Odegaard, lorsque Havertz a eu la chance d’ouvrir son compte de buts après avoir rejoint Chelsea pendant l’intersaison.

L’international allemand a connu des débuts difficiles, ce qui a conduit ses coéquipiers à lui infliger des pénalités.

« Sans que je ne leur dise rien, pour montrer cette empathie envers un joueur qui a des points d’interrogation à résoudre en externe, ils m’ont encore plus réchauffé aujourd’hui », a déclaré le manager d’Arsenal, Mikel Arteta. « Nous avons tous essayé de lui apporter le soutien et les bons outils. Il fait tellement de grandes choses dans le jeu. C’était à ce moment-là, c’était la question qu’il fallait résoudre et aujourd’hui il l’a fait. »

Ben Blanc a terminé la déroute 4-0ce qui donne à Arsenal une chance de dépasser City lorsque les équipes se rencontreront la semaine prochaine.

L’équipe en difficulté d’Erik ten Hag a désormais perdu quatre de ses sept premiers matches de championnat et cinq sur neuf toutes compétitions confondues, ce qui a suscité des huées de la part des supporters au coup de sifflet final. La défaite est survenue après des victoires consécutives contre Burnley et Palace.

Ten Hag a critiqué le manque de pointe de son équipe.

« Nous étions dans de bonnes positions et nous avions des joueurs libres », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas eu d’impact. La qualité n’était tout simplement pas assez bonne dans cette partie du match. Nous n’avons pas joué la dernière partie du match. notre meilleur jeu. »

Tom Lockyer et Carlton Morris ont donné aux visiteurs une avance de deux buts en première mi-temps et malgré le retrait d’un but de Dominic Calvert-Lewin pour Everton avant la pause, Luton a assuré les points.

Ailleurs, Burnley et Sheffield United attendent toujours leurs premières victoires dans l’élite.

Ollie Watkins a frappé son deuxième tour du chapeau de la saison lors de la défaite 6-1 d’Aston Villa contre Brighton. Il est devenu le premier joueur de Villa à réaliser cet exploit depuis le grand club Andy Gray en 1976-77, alors que c’était la première fois que Brighton encaissait six buts dans l’élite.