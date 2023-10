Tottenham Hotspur est le leader incontesté de la Premier League. C’est une phrase que l’on n’entend pas trop souvent, voire jamais, mais une victoire de l’équipe d’Ange Postecoglou à Crystal Palace vendredi donnera aux Spurs cinq points d’avance sur le peloton de chasse, pendant au moins une journée, et augmentera les perspectives du club. “faire un Leicester” cette saison.

Aucun vainqueur du titre ne sera jamais plus inattendu que Leicester City de Claudio Ranieri qui, après avoir évité de peu la relégation lors de la saison 2014-15, a défié les cotes de pré-saison de 5 000-1 pour remporter la Premier League en 2015-16. C’était une histoire historique et aucun outsider ne s’est approché du titre depuis, Manchester City (5), Chelsea (1) et Liverpool (1) devenant champions au cours des sept saisons suivantes.

Arsenal a tenté sa chance la saison dernière avant que la jeune équipe de Mikel Arteta ne s’efface au cours des dernières semaines et ne termine finalement à cinq points du triple vainqueur Manchester City, mais même si les Gunners ont dépassé les attentes en se battant même pour le titre, ils sont au moins entrés dans la saison. avec la stabilité d’un entraîneur établi et d’une équipe stable.

Tottenham, en revanche, était dans la tourmente. Postecoglou avait été nommé manager suite à l’échec du club à tenter Julian Nagelsmann, Arne Slot, Roberto De Zerbi, Vincent Kompany et Mauricio Pochettino pour succéder à Antonio Conte, et le meilleur buteur Harry Kane avait clairement indiqué qu’il souhaitait partir pour le Bayern Munich.

Les supporters des Spurs ont entamé une nouvelle campagne pour chasser Daniel Levy, le plus ancien président du club de Premier League, et après avoir raté la qualification européenne en terminant à la huitième position, une saison de déclin sans les buts de Kane semblait inévitable.

Pourtant, après deux mois de saison, les Spurs sont au top, invaincus et la positivité pragmatique de Postecoglou a uni la base de fans et fait de Kane un lointain souvenir. Mais à quel moment un bon départ devient-il un signe pour la saison à venir et les Spurs doivent-ils désormais être considérés comme de véritables prétendants au titre ?

Au même stade la saison dernière, Arsenal avait établi un rythme fulgurant en remportant huit matchs et en perdant un de ses neuf premiers matchs et était l’équipe à rattraper ; Les Spurs ne sont qu’à un point du total d’Arsenal après le même nombre de matchs et ils sont toujours invaincus.

La perte de Kane n’a pas encore fait de différence dans le nombre de buts de Tottenham. Après neuf matches la saison dernière, ils avaient marqué 20 buts et en ont inscrit autant cette fois-ci. Il y a un an, Kane comptait huit des 20 buts, mais maintenant Son Heung-Min ouvre la voie avec sept, soit seulement trois de moins que sa production totale en championnat la saison dernière. Le revers de la médaille, cependant, est que les Spurs ont également bien commencé la saison dernière.

Après neuf matchs, ils étaient troisièmes avec 20 points – soit seulement trois de moins que leur total actuel – il serait donc prématuré de suggérer que Postecoglou a supervisé une transformation spectaculaire. Pourtant, les choses sont différentes. Le début positif de Tottenham la saison dernière a été ponctué de quatre défaites en Premier League avant début novembre et chacune de ces défaites a eu lieu contre des équipes qui ont terminé au-dessus d’eux au classement : Arsenal, Manchester United, Newcastle et Liverpool.

Leurs trois défaites suivantes en championnat ont suivi un schéma similaire, perdant à nouveau contre Aston Villa, City et Arsenal – toutes des équipes qui ont terminé la saison aux positions européennes. Mais les Spurs sont déjà sortis invaincus de leur premier grand test cette fois-ci, récoltant quatre points lors de matchs de championnat consécutifs contre Arsenal et Liverpool.

Ils ont également battu Manchester United. Les Spurs ont trouvé un moyen de prendre des points à leurs rivaux du haut du classement, mais ils le soutiennent également avec des victoires contre des équipes en dessous d’eux, ce qui est une recette positive pour le succès. Le changement d’ambiance provoqué par la présence unificatrice de Postecoglou, par opposition au sentiment constant de conflit avec Conte, fait la différence sur et en dehors du terrain, mais les Spurs gagnent finalement grâce à leurs joueurs.

Et malgré la perte de Kane, qui a marqué 30 buts en 38 matchs de Premier League la saison dernière, les Spurs ressemblent désormais à une équipe plus complète grâce à Postecoglou qui a attiré des joueurs comme Son, Richarlison et Dejan Kulusevski, mais aussi parce que l’ancien manager du Celtic a eu l’audace de prendre de grosses décisions en laissant tomber des joueurs établis comme Eric Dier, Pierre-Émile Højbjerg et Hugo Lloris, avec le gardien chargé de trouver un nouveau club.

À la place de Lloris et Dier, qui n’étaient pas moins impressionnants la saison dernière, Postecoglou s’est tourné vers les recrues estivales Guglielmo Vicario et Micky van de Ven et tous deux ont été exceptionnels respectivement dans le but et dans la moitié centrale.

Postecoglou a fait confiance au talent du milieu de terrain Pape Matar Sarr devant Højbjerg, l’international sénégalais étant titulaire huit des neuf matches de Premier League – après l’avoir fait seulement deux fois sous Conte la saison dernière.

Les arrières latéraux Destiny Udogie et Pedro Porro ont impressionné tandis que James Maddison – avec trois buts, cinq passes décisives et le titre de joueur du mois de Premier League sous le bras – a joué un rôle déterminant dans le succès de l’équipe.

La question à laquelle Tottenham doit répondre est de savoir si Tottenham possède la profondeur d’équipe nécessaire pour maintenir son impressionnant départ, mais Leicester avait également une petite équipe en 2015-16 et ils ont quand même réussi à aller jusqu’au bout.

Les Spurs étaient l’un des challengers les plus proches lors de la saison 2015-16, mais Leicester a finalement remporté la ligue par 10 points. Leicester a continuellement surmonté les sceptiques et a relevé tous les défis avec succès. Les Spurs doivent le faire maintenant – Palace est un match difficile à l’extérieur, suivi de matches contre Chelsea, Villa et City lors de trois de leurs quatre prochains matchs.

Mais ils ont déjà traversé l’épreuve décisive face à Arsenal et Liverpool et ils restent en tête et invaincus, il est donc temps de prendre Tottenham au sérieux.