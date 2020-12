La FDA a abordé les problèmes de « réticence à la vaccination » alors qu’un panel des CDC recommandait à l’unanimité le vaccin Pfizer pour une utilisation généralisée, et le général de l’armée américaine en charge de la distribution a déclaré « le début de la fin » de la pandémie de Covid-19.

Le chef de la Food and Drug Administration américaine, Stephen Hahn, a déclaré que son agence est «Très préoccupé par l’hésitation à la vaccination» et donc toujours essayé d’être comme «Ouvert et transparent» que possible sur le test du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 et le processus d’approbation d’urgence.

Nous sommes également conscients que certains estiment que la rapidité avec laquelle ce processus de développement et de réglementation a eu lieu pourrait les inquiéter au sujet du vaccin.

Le président Trump a annoncé vendredi soir l’approbation par la FDA du vaccin Pfizer pour une utilisation d’urgence, au milieu d’allégations selon lesquelles son administration tordait les bras de l’agence pour accélérer le processus.

Le chef du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, Peter Marks, a tenté de rassurer les Américains lors d’une conférence de presse samedi que la procédure accélérée était justifiée et n’entraînait aucun sacrifice en matière de sécurité.

Notre objectif ici est de nous assurer que les gens sachent que nous faisons notre travail pour nous assurer que nous sommes à l’affût d’éventuels événements indésirables, qu’ils se sentent à l’aise de retrousser leur manche et de prendre le vaccin.

Malgré le pic des hospitalisations signalées et le nombre total de décès attribués à Covid-19 avoisinant les 300000 à travers les États-Unis, de larges pans d’Américains, préoccupés par d’éventuels risques pour la santé à long terme, restent réticents à recevoir l’une des inoculations de coronavirus de première génération, a montré un sondage récent. Alors que 47% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de se faire vacciner, environ 53% des personnes interrogées n’étaient pas sûres de se faire vacciner ou qu’elles ne le feraient pas.

Le premier lot de quelque 2,9 millions de coups ce mois-ci sera principalement destiné au personnel de santé de première ligne et aux résidents des maisons de retraite et des établissements de soins. Une fiche d’information de la FDA a noté que les patients souffrant d’allergies sévères aux vaccins devraient éviter le vaccin pour l’instant, ainsi que ceux ayant des antécédents d’anaphylaxie.

Le général Gustave Perna appelle au début de la distribution des vaccins "Jour J," invoquant la Seconde Guerre mondiale. "Le jour J, en militaire, désigne «le jour où commence la mission». … Le jour J était le début de la fin et c’est là que nous en sommes aujourd’hui." https://t.co/dWfohJq3CV pic.twitter.com/CZJ2DKKtPb – ABC Nouvelles (@ABC) 12 décembre 2020

Le général de l’armée américaine en charge de l’énorme et complexe opération logistique visant à distribuer des millions de doses de vaccins – qui doivent être stockées à -70 Celsius jusqu’à l’administration – a quant à lui mis en garde contre un chemin difficile à parcourir. Mais alors que les experts médicaux tentaient de rassurer les Américains, le général Gustave Perna semble avoir attisé un certain malaise parmi les sceptiques de la vaccination préoccupés par l’implication militaire dans l’opération Warp Speed, alors qu’il ne cessait de parler du déploiement comme d’un «Jour J»et « le début de la fin. »

Le jour J était le début de la fin, et c’est là que nous en sommes aujourd’hui.

Pendant ce temps, le gouverneur Andrew Cuomo, qui avait précédemment juré de « résister » au plan de distribution de vaccins contre le coronavirus de l’administration Trump, a annoncé que les responsables de l’État de New York avaient donné le feu vert au coup et ont salué le déploiement, également en termes militaires, en disant: «Le vaccin, c’est l’arme qui met fin à la guerre.»

