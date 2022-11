Le début de la Coupe du monde en Angleterre fait rêver les fans du prix ultime

Marquer six buts pour commencer votre campagne de Coupe du monde est à peu près aussi bon que possible. Une victoire catégorique de ce type avait semblé peu probable si l’on considère que l’Angleterre est entrée sur le dos d’une séquence de six matchs sans victoire. En conséquence, l’humeur de la nation avait été assez modérée, avec une pression croissante sur l’entraîneur anglais Gareth Southgate au milieu d’une conviction croissante qu’il place son équipe de manière trop négative, les obligeant effectivement à jouer avec le frein à main.

Cependant, il ne faut pas grand-chose pour changer l’humeur du public anglais quand il s’agit de tournois de football.

Collectivement, ils dépeindront une image d’autodérision de leur équipe se dirigeant vers un tournoi et prétendront moqueusement que “le football rentre à la maison”.

Après la fête des buts de l’Angleterre contre l’Iran, vous pouvez être assuré qu’au fond d’eux, ils commencent déjà à y croire. Il est difficile d’exagérer à quel point le pays s’investit pendant une Coupe du monde. Les modérés deviennent des fanatiques ; les désintéressés s’engagent. Et les supporters ? Généralement, ils deviennent insupportables.

Meilleur départ possible pour l’Angleterre

Le résultat d’ouverture extrêmement positif contre l’Iran a donné le ton précoce de croire à nouveau en cette équipe de joueurs. Après une victoire de cette nature, les médias sociaux prennent vie. Les grands médias offrent une couverture enthousiaste. Les experts commencent à parler du talent au sein de l’équipe.

Avec ce récit dominant consommé par le public, la croyance que l’Angleterre est destinée à être championne du monde doit commencer à sembler raisonnable. Les sociologues appellent cela une «structure de plausibilité»: un groupe de personnes qui renforcent et revitalisent les croyances les unes des autres et déconstruisent toutes les influences contraires. C’est l’Angleterre – ils ne peuvent pas s’en empêcher.

Pour être juste envers Southgate, son approche pragmatique signifie qu’il est peu probable qu’il se laisse emporter – une caractéristique attachante pour le neutre. Après le match, il a reconnu que “l’Iran est difficile de marquer des buts, c’est donc tout à l’honneur de nos joueurs du mouvement, de la qualité de nos passes et de nos finitions”.

Il a cependant également déclaré que «concéder deux buts comme nous l’avons fait n’est pas le niveau dont nous avons besoin. Nous devons être meilleurs que nous ne l’étions aujourd’hui contre les États-Unis parce qu’ils nous attaqueront à plein régime ».

Il est important qu’il ne laisse pas son équipe s’emballer en battant une équipe iranienne qui a offert peu de résistance.

La sélection iranienne surprend

Le match s’est avéré beaucoup moins difficile que ce à quoi l’Angleterre s’attendait. Avant le match, il a été rapporté que l’entraîneur iranien Carlos Queiroz avait sélectionné une formation surprenante, laissant trois titulaires réguliers de leur défense et de leur milieu de terrain sur le banc, bien qu’aucun problème de forme physique n’ait été signalé.

Perdre le gardien Alireza Beiranvand d’une blessure à la tête au début du match n’a pas non plus arrangé les choses, car son remplaçant semblait bien en deçà du calibre international. Peut-être que Queiroz a trop réfléchi à son approche tactique du jeu, mais il avait plus probablement un œil sur les matchs à venir contre le Pays de Galles et les États-Unis.

Malgré deux buts, l’Iran offrait une menace très limitée à l’avenir et cherchait presque exclusivement à contenir l’Angleterre – une tâche dont ils étaient incapables. Les buts de l’Angleterre sont venus trop facilement, avec quatre des buts créés en exploitant une faiblesse sur le côté gauche de la défense iranienne.

A noter qu’en plus de 100 matches à la tête de l’Iran, Queiroz n’avait jamais vu son équipe encaisser plus de trois buts dans un match. Le reste du groupe aidera à indiquer si l’Iran était vraiment pauvre, ou si l’Angleterre l’a fait ressembler à cela.

Une intention offensive venue d’Angleterre

Anticipant qu’ils auraient la part dominante de la possession et face à une défense bondée, Southgate a opté pour une formation 4-3-3, qui comprenait les arrières latéraux Kieran Trippier et Luke Shaw occupant des positions avancées à l’extérieur. Le plus grand avantage de ce système était probablement de fournir à Jude Bellingham une licence pour se déplacer, et il a finalement pris le contrôle du jeu, notamment en marquant le premier but avec une tête impressionnante. Bellingham avait l’air impérieux tout au long, et le fait qu’il n’ait encore que 19 ans mendiait la croyance. Il est incroyablement mature à la fois sur le terrain et en dehors. Il semble être un leader né ayant déjà été capitaine du Borussia Dortmund. Il a le physique et les compétences nécessaires pour être la prochaine grande vedette du football mondial. S’il continue à jouer comme il l’a fait contre l’Iran, il pourrait vraiment être le X-Factor de cette équipe d’Angleterre.

La formation anglaise semblait très bien équilibrée. Malgré quelques problèmes de forme, l’unité défensive se connaît bien et a tous joué ensemble au cours des deux derniers tournois, Declan Rice fournissant son excellent bouclier habituel au milieu de terrain défensif. Harry Kane n’a pas réussi à marquer, mais il a réussi deux passes décisives. C’est un joueur incroyablement intelligent et il a souvent chuté profondément pour être l’homme de liaison. Sa capacité à jouer des passes pénétrantes est un atout pour l’équipe, et c’est un joueur à son apogée qui sait intrinsèquement comment exploiter les faiblesses d’un adversaire.

Saka et Sterling ont tous deux justifié leurs sélections, offrant un rythme et une capacité de dribble coupant de chaque côté. Bukayo Saka en particulier semblait une menace constante, marquant deux excellents buts et offrant un rythme de travail infatigable. Southgate est allé avec ses joueurs éprouvés. Ses sélections généralement inflexibles ont été une cause de critiques publiques, mais cela signifie que ce côté a un sens de la cohésion et de la familiarité avec ce qu’on attend d’eux.

Étant donné que chaque joueur s’est rendu justice, y compris Pickford qui a réalisé un arrêt exceptionnel en fin de match, il se peut que Southgate s’en tienne à cette formation pour le match de vendredi contre les États-Unis.

Fragilités défensives

Avec des tests plus difficiles à venir, il sera intéressant de voir si Southgate reviendra à trois à l’arrière, en particulier lorsque Kyle Walker sera jugé apte. Il offre un excellent rythme de récupération, et une assurance dans la section de cette équipe qui est sans doute la plus faible. L’idée que Neymar ou Kylian Mbappé courent à Harry Maguire serait une pensée qui donne à réfléchir à la plupart des fans anglais.

Cependant, Maguire a livré une performance extrêmement assurée, voire dominante jusqu’à son abandon à la 67e minute suite à une blessure à la tête. Il était excellent en possession et a démontré sa gamme de passes, trouvant constamment Trippier et faisant progresser le ballon avec précision. Il a remporté tous ses duels défensifs, et a même failli marquer en première mi-temps alors qu’il se dirigeait contre la barre transversale.

“D’après ce que j’ai vu dans leur jeu [against Wales], rien ne m’inquiéterait des États-Unis. En fait, je me frotterais les mains pour leur faire face » Alan Shearer, s’adressant à la BBC

Il pourrait éventuellement être critiqué pour son positionnement menant au premier but de l’Iran, mais ce blâme devrait au moins être partagé. Parfois, cependant, il peut être trop impatient d’attaquer le ballon, et il est important que ses partenaires défensifs puissent fournir une couverture derrière lui. Il est également susceptible de voir son manque de rythme exposé et doit être à son meilleur en termes de confiance et de prise de décision afin d’éviter que cela ne devienne un talon d’Achille pour son équipe. Nul doute que sa place est assurée, et son manager lui garde toute sa confiance.

Coup de pouce du banc anglais

Un autre point positif pour l’Angleterre était la force qu’elle a pu introduire depuis le banc. Phil Foden, Marcus Rashford, Jack Grealish et Callum Wilson ont tous eu un impact lors de leur introduction et feront tous pression pour une place de départ au fur et à mesure que le tournoi progresse. Avec cinq remplacements autorisés dans les matchs, avoir cette variété d’options pour les positions avancées pourrait s’avérer crucial. Cet assortiment de talents offre un mélange de rythme, de dribble, de contrôle rapproché et de finition impitoyable qui peut être nécessaire face à des défenses disciplinées et bien organisées.

Créer une dynamique pour l’Angleterre

Gagner engendre la confiance, et c’était un début de rêve pour l’Angleterre. Ils ont montré leur potentiel offensif et d’autres nations l’ont remarqué. Ils doivent cependant se garder de toute complaisance et leur objectif doit rester de sortir de ce groupe. Ils devront faire face à des tests plus sévères et devront faire preuve d’efforts et de rythme de travail pour compléter leur talent offensif. Ce groupe de joueurs semble cependant avoir de l’humilité. Et le paroxysme du public britannique pourrait ne pas migrer jusqu’au Qatar

Les inquiétudes demeurent autour de la défense anglaise, que les meilleures équipes de la compétition seront convaincues de pouvoir exploiter. Cela étant dit, l’Angleterre devrait être capable d’exposer les faiblesses des équipes les plus fortes. Cela peut finalement se résumer à la mentalité collective au sein de son équipe d’Angleterre.

Est-ce qu’ils vraiment croire qu’ils peuvent aller jusqu’au bout ?

Crédit photo : IMAGO / Sports Press Photo