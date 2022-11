Le début de la Coupe du monde en Allemagne brisé par le Japon

Joshua Kimmich a déclaré avant le match que l’Allemagne devait éviter une mauvaise défaite d’un but lors de la Coupe du monde. Ils ont commencé leurs deux derniers tournois majeurs de la même manière. Et puis sorti dans l’humiliation.

Mais l’inertie tactique qui a caractérisé le déclin de l’Allemagne sous le dernier règne de Joachim Löw demeure sous Hansi Flick. Dans un jeu classique de deux mi-temps, lorsque le Japon a augmenté les enjeux tactiques en seconde période, l’Allemagne n’avait pas de plan B.

Le Japon frappe au cœur des problèmes de l’Allemagne

Ce qu’on pourrait appeler le “problème Robin Gosens” du dernier grand tournoi allemand – construire une stratégie autour du joueur le moins établi de l’équipe – semblait se réincarner en David Raum dans une première mi-temps conservatrice. Aucune des deux équipes n’a risqué grand-chose, l’Allemagne a doucement sondé et a été récompensée par un penalty grâce aux avances de Raum; et le Japon promettait sur le contre jusqu’à ce que la rétention de balle et le contrôle du jeu de l’Allemagne s’améliorent avec le temps.

Mais l’Allemagne était trop à l’aise. Lorsque le Japon a introduit un défenseur supplémentaire à la mi-temps pour contrer les attaques de l’Allemagne sur le flanc gauche, le problème a été résolu. Le Japon a exercé une pression agressive, a maintenu une ligne plus haute et le dynamisme supplémentaire des revirements au milieu de terrain a joué à son avantage.

À la fin du match, une Allemagne désemparée a été humiliée à la vue de Manuel Neuer courant vers l’avant pour les corners et les coups francs. Pendant ce temps, les options incisives du Japon sur les ailes prenaient vie. Leurs deux buts ont été marqués par des remplaçants offensifs. En comparaison, la réponse de Hansi Flick à l’égalisation japonaise n’a pas été imaginative : deux substitutions identiques et aucune épice tactique.

Divertissement et anxiété

Après une politique interminable et trois matchs nuls sans score lors des neuf premiers matchs du tournoi, un pur divertissement aurait dû être agréable. La lourde première mi-temps a même menacé de faire de la photo de l’équipe allemande – une protestation contre la manipulation par la FIFA du brassard One Love – le point culminant de la journée.

Mais la surprise de la seconde mi-temps était synonyme d’anxiété, pas de joie. Le Japon était tactiquement supérieur et physiquement plus disposé. Flick n’avait pas grand-chose à montrer en ajoutant ses gros titres à l’équipe, car Gotze, Hofmann, Fullkrug et Moukoko n’ont pas fait grand-chose.

La nomination de Hansi Flick était censée redonner à l’Allemagne un club de nations internationales tactiquement avancées après leur stagnation sous Low. Mais il n’y avait pas de réinvention ici de l’équipe du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions de Flick. Bien que Jamal Musiala ait montré des éclairs d’habileté, lui et Kai Havertz étaient assez silencieux car les six premiers allemands n’ont pas réussi à se gélifier. Le jeu de construction reposait trop sur l’incitation mécanique des années passées – voir la possession répétée recyclée vers un arrière gauche avancé.

En dehors du terrain, l’association allemande de football envisagerait de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport, furieuse du refus de la FIFA du brassard One Love.

Le risque actuel du football allemand est la perspective de gros titres en dehors du terrain que sur celui-ci.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua