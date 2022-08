Le début de la Coupe du monde au Qatar avancé au 20 novembre: sources

Doha (AFP) – Le début de la Coupe du monde sera avancé d’un jour pour permettre au Qatar, pays hôte, de disputer le match d’ouverture, ont indiqué mercredi des sources à l’AFP, un peu plus de trois mois avant le début de la compétition.

Le Qatar affrontera désormais l’Équateur le 20 novembre, 24 heures plus tôt que prévu, dans un geste que le conseil au pouvoir de la FIFA devrait confirmer prochainement, selon des sources au courant de l’affaire.

Le changement verra le tournoi, qui a été déplacé en novembre-décembre pour éviter la chaleur estivale torride du pays du Golfe, s’en tenir à sa tradition des hôtes jouant le match d’ouverture.

Le Sénégal et les Pays-Bas devaient jouer le premier match le 21 novembre, suivis de l’Angleterre contre l’Iran, puis du match d’inauguration officiel, les débuts du Qatar en Coupe du monde, ce soir-là.

“Il y a eu des discussions et un accord entre les deux équipes respectives et il y a eu une demande de la CONMEBOL – la confédération sud-américaine”, a déclaré à l’AFP une source de la Coupe du monde, s’exprimant sous couvert d’anonymat car aucune décision officielle n’a été annoncée.

“Nous voulions suivre la tradition selon laquelle soit les champions en titre, soit le pays hôte seraient impliqués dans le match d’ouverture”, a ajouté la source.

La FIFA et le comité d’organisation qatari ont refusé de commenter le changement apporté au méga événement qui se termine le 18 décembre.

Mais une autre source du tournoi a déclaré que des mesures seraient prises pour aider les fans avec des billets pour le match du 21 novembre.

“Toute perturbation sera traitée afin que l’impact soit minime”, a déclaré la source à l’AFP.

En vertu de ce changement, Pays-Bas contre le Sénégal dans le groupe A serait déplacé de 13h00 (10h00 GMT) le 21 novembre à 19h00. “C’est un meilleur créneau pour les deux équipes pour la télévision et d’autres domaines”, a déclaré la source de la Coupe du monde.

Le match du Groupe B de l’Angleterre contre l’Iran n’est pas modifié.

– Compte à rebours de 100 jours –

Les entreprises ayant conclu des accords majeurs liés à la Coupe du monde ont exprimé leur confiance dans le fait que le changement d’horaire inhabituel pourrait être géré sans heurts.

“C’est quelque chose que nous allons gérer”, a déclaré Jaime Byrom, président de Match Hospitality, qui a conclu un accord avec la FIFA pour organiser des forfaits d’hospitalité pour les matches de la Coupe du monde et a bloqué 450 000 billets pour le tournoi.

“Ce n’est vraiment pas – comparé aux autres défis auxquels nous aurions pu faire face ou avons fait face dans le passé – un problème particulièrement important”, a déclaré Byrom à l’AFP.

“Nous devons nous concentrer sur les clients les plus touchés et je suppose que dans ce cas, nous examinerons nos clients équatoriens qui voyagent de l’étranger et nous assurerons qu’ils sont à l’heure pour le match.”

Le match d’ouverture devrait avoir lieu au stade Al Bayt d’une capacité de 60 000 places, l’un des sept nouveaux sites spécialement construits pour le tournoi depuis que le Qatar a remporté la Coupe du monde de manière controversée en 2010.

Le riche État du Golfe prépare une cérémonie d’ouverture spectaculaire dans le stade, dont la structure s’inspire des tentes arabes traditionnelles.

Faire avancer le match d’ouverture signifiera également modifier le compte à rebours de 100 jours qui devait commencer samedi, avec des événements spéciaux dans le petit pays de 2,8 millions d’habitants.

Après une dispute sur le processus d’appel d’offres, le Qatar a été critiqué pour les droits du travail et son traitement de la communauté LGBTQ. Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le petit État riche en gaz accueillerait la “meilleure” Coupe du monde de tous les temps.