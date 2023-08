Le débrief : Bruno Fernandes mène par la créativité, la forme d’Yves Bissouma et le milieu de terrain changeant de Man City | Actualités footballistiques

Le joueur le plus créatif de Premier League cette saison est Bruno Fernandes. Il a le total de passes décisives attendu le plus élevé – une mesure de créativité plus pure que les passes décisives réelles étant donné qu’elle ne dépend pas de la finition d’un collègue. Il est cohérent aussi.

Il y a 20 joueurs en Premier League qui ont un total de passes décisives attendu de 0,5 ou plus en un seul match cette saison – leurs passes valent effectivement un demi-but. Jusqu’à présent, seuls deux l’ont fait plus d’une fois. Kaoru Mitoma l’a fait deux fois mais Fernandes a réalisé l’exploit lors des trois matches de Manchester United.

Les débuts de l’équipe d’Erik ten Hag ont été décevants, mais ce qui a été remarqué à l’intérieur du terrain d’Old Trafford lors de leur retour contre Nottingham Forest samedi, c’est le rôle de Fernandes dans la conduite de l’équipe. Son courage avec le ballon est la clé.

Il y a eu des gémissements lorsqu’il a repéré Marcus Rashford avec une passe carrée sur coup franc au début de la seconde période. Beaucoup voulaient voir le ballon rentrer dans la surface. Ils étaient frustrés mais Fernandes était en mouvement pour la passe retour. Il a permis à Casemiro d’égaliser et a ensuite marqué lui-même le vainqueur sur penalty.

Le leadership de Fernandes est fréquemment remis en question en raison de questions plus triviales telles que le langage corporel. Mais Ten Hag reconnaît que le leadership prend de nombreuses formes. Fernandes a de la personnalité sur le terrain et est prêt à assumer ses responsabilités avec le ballon aux pieds.

« Il a joué un très bon match au plus haut niveau », a déclaré Ten Hag lors de la conférence de presse après le match contre Forest. « Garder son calme, par exemple, garder ses émotions sous contrôle et utiliser ses émotions au bon moment. Il a été brillant en attaque, il a fait la différence. Je suis très content de sa performance. »

Nouveau profil de milieu de terrain pour Guardiola ?

Il y a eu un moment au milieu de la première mi-temps du match de Manchester City à Sheffield United, alors que les champions de Premier League avaient du mal à briser l’opposition, que Mateo Kovacic s’est lancé dans une course au volant et a finalement provoqué une certaine incertitude.

S’élançant entre les défenseurs, il fut amené au sol. Le coup franc qui en a résulté a trouvé le fond des filets seulement pour que le but de Nathan Ake soit exclu pour un hors-jeu contre Rodri lors de la préparation. C’est le portage de balle de Kovacic qui a donné l’occasion.

Kovacic et Rodri sont deux des trois seuls milieux de terrain centraux de Premier League à avoir porté le ballon sur 700 mètres au total cette saison. Cela reflète la profondeur de la défense de l’opposition contre City, mais fait également allusion aux qualités requises de leurs milieux de terrain.

Cela explique peut-être la poursuite de Matheus Nunes, un autre porteur du ballon. Il a tenté plus de tentatives que tout autre joueur au cours de la première quinzaine de la saison. Jeremy Doku, quant à lui, est un ailier joker capable de briller dans les situations en tête-à-tête.

Le profil souhaité par Pep Guardiola évolue.

C’est parce que le défi change.

S’adressant à Unai Emery cette saison, le patron d’Aston Villa a souligné qu’il y avait eu un changement fondamental dans la façon dont les équipes de Premier League tentent de se défendre. « Le football évolue chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année », a déclaré Emery. Sports aériens.

« Il y a beaucoup d’équipes qui travaillent plus qu’avant en face à face sur tout le terrain sans ballon. Il faut s’adapter. Ce n’est pas la même chose de construire contre une équipe jouant en zone et contre une équipe jouant en face à face. » -man. Et il y a beaucoup d’équipes qui le font maintenant. «

La faiblesse de l’approche d’homme à homme est qu’un seul dribble peut ouvrir le terrain. Guardiola le sait et veut des joueurs capables de faire exactement cela. Le joueur avec le total de passes décisives attendu le plus élevé cette saison ? Phil Foden de Manchester City.

Il était absent de la formation de départ contre Sheffield United suite à un problème d’estomac et Juanma Lillo a noté lors de la conférence de presse d’après-match à Bramall Lane que City avait eu du mal à trouver Julian Alvarez dans ces poches pendant les 45 premières minutes.

Cette créativité pourrait être une préoccupation cette saison après avoir perdu Kevin De Bruyne sur blessure. Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez ont également quitté le club. Mais ce qui est si intrigant, c’est que Guardiola semble cibler un profil de joueur différent pour les remplacer.

Bissouma renaît sous Postecoglou

Le seul milieu de terrain à avoir porté le ballon plus loin que les milieux de terrain de Man City cette saison est Yves Bissouma de Tottenham. Après une première année difficile en tant que joueur des Spurs, il est une révélation ces dernières semaines et semble revigoré sous la direction d’Ange Postecoglou.

À l’approche de la date limite de transfert, l’attention se porte sur le marché pour résoudre les problèmes. Mais la forme de Bissouma, un joueur décevant sous Antonio Conte, rappelle que des solutions peuvent également être trouvées en interne. Son partenariat avec Pape Sarr s’épanouit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : les moments forts du match entre Bournemouth et Tottenham



Crédit à Postecoglou. « Il nous donne confiance », avait déclaré Bissouma en juillet. « Il est comme un père, un oncle, un ami. » C’est peut-être à cela que répond Bissouma. Surtout après que Conte ait publiquement laissé entendre qu’il avait du mal à faire face à ses exigences tactiques.

Voir un joueur qui a brillé à Brighton jouer à nouveau avec liberté a été l’un des moments forts des débuts des Spurs. Alors que James Maddison a fait la une des journaux avec sa performance contre Bournemouth, c’est l’impact de Postecoglou sur ceux déjà présents au club qui est le plus frappant.

Le voyage d’Everton à Sheffield semble déjà important

Le prochain match à domicile de Tottenham aura lieu contre Sheffield United, mais avant cela, les Blades sont de retour en action à Bramall Lane contre Everton. Après avoir vécu de près l’ambiance à l’intérieur du stade dimanche, il ne serait pas surprenant qu’ils récoltent leurs premiers points.

C’était bruyant contre City, l’opposition et les officiels visés, l’équipe locale soulevée par les rugissements. La foule de 31 336 personnes a fait vibrer les champions d’Europe vers la fin et il est clair que Paul Heckingbottom bénéficie du soutien sans équivoque de ses supporters.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : les moments forts du match entre Sheffield United et Manchester City



S’adressant vendredi au patron de Sheffield United dans son bureau sur le terrain d’entraînement du club, il a reconnu l’importance de cela. « Nous avons besoin d’une atmosphère pour rivaliser avec ces équipes », a-t-il déclaré. Sports aériens. Cela a sûrement été un facteur de leur relégation en 2021.

Ils sont tombés de la Premier League avec un gémissement à l’époque après avoir perdu 13 de leurs 18 matches à domicile dans un stade vide pendant la pandémie. Everton les a battus le lendemain de Noël cette saison-là, mais la situation sera différente pour l’équipe à l’extérieur samedi.

Il peut sembler un peu tôt de décrire le match comme un match à six points, mais les deux équipes ayant perdu leurs trois premiers matches, il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces résultats en fin de saison. Cela a déjà fait une différence matérielle pour les espoirs d’Everton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : les moments forts du match de Premier League entre Everton et les Wolves



Les marchés de paris voulaient qu’Everton termine avec 40 points à la veille de la campagne. Après les défaites à domicile contre Fulham et les Wolves de part et d’autre d’une raclée à Aston Villa, cette prédiction a plongé à 35 points – potentiellement la différence entre la sécurité et la relégation.

Extérieurement, Sean Dyche tentera de projeter du calme. Il a maintenu Burnley après avoir échoué à remporter ses sept premiers matchs en 2020. Mais ce fut une série de matches généreux et Everton la gaspille. Si la séquence de défaites se poursuit à Bramall Lane, leurs perspectives semblent déjà sombres.