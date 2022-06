Le débrayage ferroviaire démarre au Royaume-Uni au milieu des craintes d’un été de grèves salariales

Quarante mille employés de UK Network Rail et les travailleurs de 13 opérateurs ferroviaires ont organisé des débrayages pour cause de salaire lors de la plus grande grève ferroviaire en Grande-Bretagne en 30 ans.

Les syndicats affirment que les grèves des chemins de fer – les pires depuis une génération – sont soutenues par le personnel d’autres secteurs et pourraient les inciter à intensifier leur action dans une impasse qui s’intensifie entre le gouvernement et les travailleurs du secteur public.

Seulement 20% des services ferroviaires en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles fonctionnaient mardi, avec de nouvelles annulations prévues jeudi et samedi, entraînant des perturbations majeures pour des millions de travailleurs et de vacanciers avant la haute saison estivale des voyages.

Environ 40 000 employés de Network Rail et travailleurs de 13 opérateurs ferroviaires se sont mis en grève mardi lors de la première d’une série de grèves prévues. Cela est intervenu après que les pourparlers entre les opérateurs et le syndicat britannique RMT n’ont pas abouti à un accord sur les salaires, les conditions de travail et les éventuels licenciements.

« Nous espérons qu’une action revendicative ne sera pas nécessaire », a déclaré Nowak. «Mais nous avons besoin que ce gouvernement conservateur reconnaisse le mal qu’il a fait en maintenant les salaires du secteur public pendant si longtemps. Il a poussé les travailleurs au bord du gouffre. Nous avons des enseignants et des infirmières qui dépendent des banques alimentaires – cela ne peut plus durer.

Les chefs d’entreprise ont déclaré que les débrayages pourraient avoir des implications majeures pour d’autres secteurs, en particulier ceux déjà durement touchés par les restrictions de Covid-19.

Les grèves ferroviaires de cette semaine à elles seules pourraient coûter plus d’un milliard de livres sterling (1,22 milliard de dollars) à l’industrie britannique des loisirs, du théâtre et du tourisme, car de plus en plus de personnes restent chez elles, selon l’organisme commercial UKHospitality.

Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que les grèves ferroviaires ont transformé les maux de tête opérationnels en une « migraine à part entière » pour l’industrie hôtelière.

« Les restaurants, les bars et les hôtels luttaient déjà sous la pression des prix de l’énergie exorbitants, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la pénurie de main-d’œuvre en cours, et maintenant les débrayages massifs devraient causer de nouvelles difficultés financières », a-t-elle déclaré dans une note mardi.

« Alors que le réseau de transport se bloque, les réservations devraient chuter car la clientèle lucrative du déjeuner reste à la maison, et les fêtards nocturnes annulent les réservations tout en craignant de ne pas pouvoir rentrer chez eux à la fin de la nuit », a-t-elle ajouté. .