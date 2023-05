Le débrayage du GOP de l’Oregon menace les projets de loi sur l’avortement, les soins trans – et la carrière des sénateurs

SALEM, Oregon (AP) – Un boycott par les sénateurs républicains de l’État de l’Oregon menace de faire dérailler des centaines de projets de loi, notamment sur le contrôle des armes à feu, les soins affirmant le genre et le droit à l’avortement, alors qu’une échéance approche qui pourrait également bouleverser l’avenir politique des manifestants.

Les démocrates contrôlent la Statehouse dans l’Oregon. Mais le GOP s’appuie sur des règles qui exigent que les deux tiers des législateurs soient présents pour adopter des lois, ce qui signifie que les démocrates ont également besoin d’un certain nombre de républicains.

Les dirigeants législatifs républicains et démocrates se sont rencontrés à huis clos pour une deuxième journée jeudi pour tenter de combler le fossé, alors que le boycott entrait dans sa neuvième journée consécutive. Les législateurs avec 10 absences injustifiées sont interdits de réélection en vertu d’un amendement constitutionnel adopté à une écrasante majorité en novembre dernier par les électeurs lassés des débrayages répétés.

Pour donner du temps aux négociations – et empêcher les boycotteurs avec neuf absences injustifiées de frapper ce déclencheur de 10 jours – le président du Sénat, Rob Wagner, a accepté d’annuler les sessions du Sénat vendredi, samedi et dimanche. Il se réunirait plutôt lundi.

« Je pense que les gens, du moins ceux qui observent la politique, vont passer un week-end assez anxieux », a déclaré vendredi Priscilla Southwell, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Oregon.

Plusieurs maisons d’État à travers le pays, dont le Montana et le Tennessee, ont été des champs de bataille idéologiques cette année. L’Oregon, qui a été le pionnier de la dépénalisation, du recyclage et de la protection de la marijuana, est souvent considéré comme l’un des États les plus libéraux d’Amérique. Mais il a aussi des zones rurales profondément conservatrices.

Ce choc des idéologies a mis le Sénat hors de combat depuis le 2 mai. Les projets de loi en suspens s’accumulent et le budget biennal de l’État, qui doit être approuvé par la Chambre et le Sénat avant la fin juin, n’est toujours pas terminé.

Le bureau du gouverneur démocrate Tina Kotek a déclaré que de nombreux projets de loi importants étaient en jeu.

« Les Oregoniens exigent que les dirigeants élus fournissent des résultats sur l’itinérance, la santé comportementale, l’éducation et d’autres problèmes majeurs en ce moment », a déclaré jeudi la porte-parole de Kotek, Elisabeth Shepard.

Environ 100 personnes, dont des membres de Moms Demand Action, un groupe de sécurité des armes à feu, ont protesté jeudi soir contre le débrayage sur les marches du Capitole de l’État de l’Oregon à Salem.

« Retournez au travail », ont-ils scandé.

« Nous vous demandons de vous présenter ! » Liz Marquez, une organisatrice politique du PCUN, un syndicat de travailleurs agricoles, a déclaré par haut-parleur. « Chaque jour, des travailleurs de l’Oregon se présentent pour des travaux difficiles et parfois dangereux. »

Les législateurs républicains ont bloqué plusieurs sessions législatives de l’Oregon. Lors d’un boycott, des dizaines de camionneurs ont encerclé le Capitole tout en klaxonnant, craignant qu’un projet de loi sur le changement climatique n’ait un impact négatif sur eux.

Cette fois, les sénateurs républicains insistent sur le fait que leur séjour est principalement dû à une loi de 1979 – redécouverte le mois dernier par un membre du personnel du Sénat du GOP – qui exige que les résumés des projets de loi soient rédigés au niveau de la huitième année. Le chef de la minorité au Sénat, Tim Knopp, a déclaré que les républicains voulaient également que les démocrates mettent de côté « leurs projets de loi les plus extrêmes ».

Mais pour les démocrates, il est évident que le problème de lisibilité n’est qu’une excuse pour empêcher le progrès d’une législation comme le House Bill 2002, destiné à protéger l’avortement et les soins de santé affirmant le genre pour les personnes transgenres en renforçant les garanties juridiques et en élargissant l’accès et la couverture d’assurance.

« Il est tout à fait clair qu’il y a un effort concerté pour saper la volonté du peuple et arrêter l’Assemblée législative en violation de la Constitution de l’État de l’Oregon », a déclaré Wagner, le président du Sénat, alors qu’il clôturait le 5 mai. séance plénière faute de quorum.

Knopp, le chef du GOP au Sénat, a déclaré jeudi qu’il espère que l’annulation des sessions du Sénat de ce week-end « nous donnera le temps de trouver un accord légitime qui profitera à tous les habitants de l’Oregon ».

Wagner dit que le projet de loi sur le droit à l’avortement et les soins affirmant le genre n’est pas négociable.

Un boycott prolongé pourrait également semer des complications pour les primaires et les élections générales de l’année prochaine.

C’est parce qu’on ne sait pas comment les boycotteurs seraient disqualifiés pour se présenter à nouveau. La mesure du scrutin de 2022 fait désormais partie de la Constitution de l’Oregon, qui disqualifie un législateur avec 10 absences injustifiées ou plus « d’exercer ses fonctions » au cours du prochain mandat.

Une déclaration explicative de la mesure de vote 113, signée par un ancien juge de la Cour suprême de l’État et d’autres, indique qu’un candidat disqualifié « peut se présenter aux élections … et gagner, mais ne peut pas occuper un poste ».

Cependant, la division électorale du secrétaire d’État ne mettrait pas un législateur disqualifié sur le bulletin de vote, selon Ben Morris, porte-parole du bureau du secrétaire d’État.

« Bien que cela puisse différer de la déclaration explicative, les tribunaux ont interprété les lois électorales pour déclarer qu’un agent de classement ne peut pas autoriser un candidat sur le bulletin de vote s’il sait que le candidat ne sera pas éligible », a déclaré Morris.

Les républicains disqualifiés devraient déposer des contestations judiciaires.

Le syndicat SEIU503, qui représente les travailleurs sociaux, les employés à but non lucratif et les fonctionnaires de tout l’Oregon, a fermement soutenu la règle des absences injustifiées. Bien que les républicains aient de toute façon boycotté, la directrice exécutive de l’Union, Melissa Unger, a déclaré que cela ne signifiait pas que la mesure 113 était un échec.

« La réalité est que tout prend du temps pour changer », a déclaré Unger jeudi. « Donc je suppose que nous aurons de nouveaux sénateurs dans deux ans, et peut-être qu’ils apprendront une leçon. »

Andrew Selsky, l’Associated Press