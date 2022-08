Le débrayage des chauffeurs arrête les trains alors que la vague de grève estivale au Royaume-Uni se propage

Des milliers de conducteurs de train britanniques ont quitté le travail samedi lors d’une grève sur les emplois, les salaires et les conditions, sabotant les services dans une grande partie du pays. L’action était la dernière d’une série de grèves de travailleurs britanniques cherchant des augmentations substantielles pour compenser la flambée des prix de la nourriture et du carburant.

La grève de 24 heures des membres de l’Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen a interrompu les trains sur les routes principales, y compris les lignes principales entre Londres et l’Écosse et les services de banlieue autour de la capitale.

Les travailleurs du week-end, les fans de football se rendant aux matchs et les familles à la recherche de réconfort en bord de mer après une vague de chaleur ont été parmi ceux qui ont été contraints de changer leurs plans.

Cet été a été perturbé par les voyages en Grande-Bretagne. Des milliers de nettoyeurs de chemins de fer, de signaleurs et de préposés à l’entretien ont organisé une série de grèves d’une journée en juin et juillet. D’autres grèves sont prévues la semaine prochaine dans les trains nationaux et sur le réseau de bus et de métro de Londres.

Les différends portent sur les salaires, les conditions de travail et la sécurité de l’emploi alors que les chemins de fer britanniques ont du mal à s’adapter aux habitudes de voyage et de navettage modifiées – peut-être pour toujours – par la pandémie de coronavirus.

Il y a eu près d’un milliard de voyages en train au Royaume-Uni au cours de l’année qui s’est terminée en mars, contre 1,7 milliard au cours des 12 mois précédant la pandémie, et les compagnies ferroviaires cherchent à réduire les coûts et les effectifs après deux ans au cours desquels le financement gouvernemental d’urgence les a maintenus à flot.

Les syndicats accusent le gouvernement conservateur britannique d’empêcher les compagnies ferroviaires – qui sont privées mais fortement réglementées – de faire une meilleure offre.

“Nous nous retrouvons dans une position où nous disons ‘Cela ne suffira pas’, ils disent ‘C’est au gouvernement’, nous parlons au gouvernement et ils disent ‘Vous devez parler aux employeurs’, et puis nous nous retrouvons avec une situation où ça tourne en rond », a déclaré Mick Whelan, secrétaire général de l’Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen.

Le ministère des Transports a déclaré que les allégations d’ingérence du gouvernement étaient “entièrement fausses”.

De plus en plus de syndicats des secteurs public et privé prévoient des grèves alors que la Grande-Bretagne fait face à sa pire crise du coût de la vie depuis des décennies. Les postiers, les avocats, le personnel de British Telecom, les dockers et les éboueurs ont tous annoncé des débrayages pour la fin du mois.

L’inflation au Royaume-Uni a atteint un sommet en 40 ans de 9,4 %, et la Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle pourrait atteindre 13 % en cas de récession plus tard cette année. La facture moyenne de carburant des ménages britanniques a augmenté de plus de 50 % jusqu’à présent en 2022, la guerre en Ukraine réduisant l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel. Une autre augmentation est prévue en octobre, lorsque la facture moyenne devrait atteindre 3 500 livres (4 300 $) par an.

En plus du chaos des voyages, les voyageurs aériens de nombreux pays sont confrontés à des retards et à des perturbations alors que les aéroports ont du mal à faire face aux pénuries de personnel et à la montée en flèche de la demande de vols après deux années de pandémie.