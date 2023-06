Le débit d’eau en Alberta est «exceptionnellement bas» cette année et pourrait poser des problèmes aux poissons

Lorne Fitch, biologiste des pêches de longue date et ancien professeur auxiliaire à l’Université de Calgary, est souvent en bateau pour vérifier les eaux d’amont de la rivière Oldman.

« Cela a été une vision intéressante d’une année qui ne semble pas suivre quoi que ce soit qui ressemble à un schéma normal », a déclaré Fitch.

En Alberta, le mois de juin apporte généralement des pluies abondantes, ce qui ce n’est pas le cas cette année .

Les accumulations de neige ont également disparu, en moyenne, environ un mois plus tôt qu’elles ne l’auraient fait au cours d’une année normale, selon Paul Christensen, biologiste principal des pêches à Alberta Environment and Protected Areas.

Cela entraîne des impacts sur le cycle naturel du ruissellement, auquel les poissons et les insectes sont adaptés. Le faible ruissellement n’est pas toujours entièrement négatif, et il y a eu des années de faible débit dans le passé, a déclaré Christensen. Mais cela semble être une année « exceptionnellement basse ».

« Il est juste de dire que nous connaissons des conditions d’eau très, très basses que … je n’ai certainement pas vues dans ma carrière », a déclaré Christensen.

Les données disponibles auprès de la Le gouvernement de l’Alberta détaille les conditions dans les rivières de la province — par exemple, dans la rivière Oldman près de Brocket, comme illustré ci-dessous.

Fitch a expliqué que l’hydrogramme de la zone révèle des débits bien inférieurs à la moyenne à long terme. Il montre que les débits de pointe – crues printanières – ne représentent qu’une fraction de ce à quoi on pourrait normalement s’attendre au printemps. La tendance du débit de cette année indique également que le pic d’inondation a diminué beaucoup plus rapidement que la normale, a-t-il déclaré.

Les données disponibles auprès du gouvernement de l’Alberta montrent les conditions dans les rivières de la province, y compris dans la rivière Oldman près de Brocket, en Alberta. (Nouvelles de Radio-Canada)

Conséquences potentielles pour les poissons

Fitch, le biologiste des pêches de longue date, a déclaré qu’une combinaison de ruissellement – ​​qui était beaucoup plus faible cette année et, à ce stade, largement supérieure – associée à une faible quantité de stockage des eaux souterraines, a de graves implications pour les débits d’été, d’automne et d’hiver, tous qui ont un impact sur la truite de diverses manières.

« Alors que le changement climatique change ce qui était normal, nous constatons une augmentation des températures estivales de l’eau, et cela peut entraîner des températures qui dépassent le niveau de tolérance de la truite, et bien sûr la mortalité survient une fois que ces températures sont dépassées », a déclaré Fitch.

Le pêcheur à la mouche Bob Costa a soumis ces photos d’une truite fardée versant de l’ouest et d’une truite arc-en-ciel fardée hybride. (Soumis par Bob Costa)

La grande question est de savoir ce que cela signifie à long terme pour le poisson. Si ces conditions devenaient une « nouvelle normalité », cela influencerait la truite de printemps comme la truite fardée qui est motivée par la température et des débits plus élevés, a déclaré Fitch.

« Cela peut modifier leurs heures de frai et influencer si oui ou non les œufs qui sont pondus dans les graviers ont le temps approprié pour mûrir, éclore et les petites truites sortir à temps pour pondre sur suffisamment de réserves pour passer un hiver », dit Fitch.

De même, Fitch a déclaré que la truite frayant à l’automne, comme l’omble à tête plate, qui utilise des débits printaniers plus élevés pour se déplacer dans les affluents de frai en amont, pourrait rencontrer un problème de passage du poisson.

« Les implications sont que quelque chose a changé qui peut être au-delà de la gamme de variations naturelles que ces poissons ont non seulement endurées, mais ont évolué avec et intégré à leur ADN au cours des 12 000 dernières années », a-t-il déclaré.

Lorne Fitch, biologiste des pêches de longue date et ancien professeur auxiliaire à l’Université de Calgary, dit qu’il surveillera de près pour voir si les températures de l’eau commencent à monter à des niveaux mortels dans les semaines à venir. (Soumis par Lorne Fitch)

Christensen a déclaré qu’il essayait de faire attention à ne pas prédire l’avenir.

« Mère Nature a continuellement tendance à nous lancer une balle courbe », a-t-il déclaré, notant que les populations de truites sont résilientes.

« [Populations impacts are] certainement quelque chose qui serait sur le radar. Il pourrait y avoir des changements dans les cycles de ruissellement », a-t-il dit, ajoutant qu’il est trop tôt pour dire exactement à quoi pourraient ressembler les effets.

Les faibles débits au premier rang des préoccupations des municipalités

Le maire de High River, Craig Snodgrass, a déclaré qu’un certain nombre de municipalités – parmi lesquelles Okotoks, Diamond Valley et Longview – ont tenu une réunion il y a deux semaines et que le sujet n ° 1 était l’eau, en particulier les débits anormalement bas.

« J’espère que les pluies continueront et que nous pourrons garder ces cours d’eau pleins d’eau et que nous n’imposerons pas trop de restrictions. Mais je peux à peu près garantir que la façon dont nous allons là-bas entraînera de lourdes restrictions plus tard, « , a déclaré Snodgrass.

Le maire de High River, Craig Snodgrass, affirme que les municipalités connaissent des débits anormalement bas cette année, comme jamais auparavant. (Dan McGarvey/CBC)

Au cours des dernières années, des restrictions de pêche ont été mises en place avec certaines sections de rivière complètement fermées. La province a également mis en place « l’heure de la journée » restrictions de pêche à la ligne l’année dernière.

Certaines restrictions ont des répercussions importantes sur les magasins d’articles de sport de la province, ainsi que sur les opérations de guidage.

« Je regarde beaucoup plus du côté municipal, quant aux restrictions d’eau que nous pourrions devoir mettre en place pour la ville », a déclaré Snodgrass. « Mais, vous savez, ce sont de légers inconvénients par rapport à la fermeture de votre gagne-pain. »

La province, pour l’instant, rappelle aux pêcheurs de s’assurer que lorsqu’ils manipulent du poisson, cela se fait avec un soin extrême, a déclaré Christensen.

« Ne sortez pas les poissons de l’eau. Quand les gens veulent poser pour ce trophée, gardez les poissons dans l’eau, débarquez les poissons très rapidement, donnez-leur plus de temps de récupération… ce sera difficile pour les poissons », a-t-il déclaré.

Paul Christensen, biologiste principal des pêches au ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, photographié sur une photo d’archive. La province recommande que ceux qui pêchent commencent à utiliser les meilleures pratiques de gestion et à surveiller les températures avant de partir. (Radio-Canada)

Selon Fitch, il n’y a peut-être pas de solutions miracles à court terme à ce problème. Mais ce qu’il est important de reconnaître, c’est que la truite et sa survie sont «inextricablement liées» aux conditions du bassin versant, a-t-il déclaré.

« Nous avons perdu certaines des qualités d’absorption du bassin versant, par des choses comme l’exploitation forestière à blanc, par trop de routes et de sentiers, par trop de camping aléatoire, trop d’activité de véhicules hors route, l’exploitation minière et d’autres perturbations de l’utilisation des terres, « , a déclaré Fitch.

« Nous devons commencer à réfléchir à la façon dont nous restaurons les bassins versants, afin que cette qualité d’absorption soit améliorée, de sorte que l’humidité que nous recevons des chutes de neige ou des précipitations ait une chance de s’attarder dans les eaux d’amont et d’être lentement fondue tout au long de l’année. »