Le débat Walz-Vance attire 43,1 millions de téléspectateurs, en baisse par rapport au match VP de 2020

Le seul débat vice-présidentiel de 2024 entre le sénateur JD Vance (Républicain de l’Ohio) et le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a attiré en moyenne 43,1 millions de téléspectateurs mardi, soit une forte baisse par rapport au match comparable qui a eu lieu il y a quatre ans.

CBS News a organisé le débat entre les colistiers de l’ancien président Trump et de la vice-présidente Kamala Harris, qui a été modéré par la présentatrice de « CBS Evening News » Norah O’Donnell et l’animatrice de « Face the Nation » Margaret Brennan. L’émission télévisée a été partagée avec d’autres grands réseaux de diffusion et chaînes d’information par câble.

Le total des 15 réseaux mesurés par Nielsen était en baisse de 25 % par rapport aux 57,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé le vice-président de l’ancien président Trump, Mike Pence, affronter le colistier du vice-président Biden, Harris, en 2020.

L’événement organisé au CBS Broadcast Center, dans le West Side de Manhattan, a été classé neuvième sur les 12 débats vice-présidentiels organisés depuis 1976. L’audience moyenne des 11 précédents était de 46,7 millions.

La plus grande audience pour un débat à la vice-présidence était de 70 millions de personnes en 2008 lorsque Biden, alors colistier de Barack Obama, a affronté Sarah Palin, qui s’était présentée sur la liste républicaine avec John McCain.

Après la cacophonie des années Trump, la courtoisie du débat à la vice-présidence de 2024 a évoqué une époque antérieure du discours politique. Les deux candidats se sont reconnus lorsqu’ils se sont mis d’accord sur certains aspects de la politique et se sont ensuite montrés chaleureux l’un envers l’autre sur scène.

Brennan et O’Donnell se sont concentrés sur les questions et la politique, générant des réponses substantielles de la part des deux candidats, avec peu de traces d’insultes ou d’hyperboles surchauffées qui ont été fréquentes dans les débats présidentiels impliquant Trump.

Pour mémoire : Les modérateurs ont souligné que les immigrants haïtiens à Springfield, Ohio, étaient des immigrants légaux. Une version précédente de cette histoire disait qu’ils se trouvaient illégalement aux États-Unis.

Le moment le plus inhabituel du débat s’est produit lorsque les modérateurs ont estimé nécessaire de souligner que les immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, se trouvaient légalement aux États-Unis.

Vance avait répandu de fausses histoires pendant la campagne électorale et sur les réseaux sociaux selon lesquelles des immigrants haïtiens dînaient avec les animaux de compagnie des habitants de Springfield. Au cours du débat sur l’immigration, Vance a qualifié à plusieurs reprises les migrants de clandestins.

Lorsque les modérateurs ont clarifié le point, Vance a déclaré : « Les règles étaient que vous n’alliez pas vérifier les faits. »

CBS News a déclaré d’emblée que les modérateurs ne vérifieraient pas les candidats en temps réel mais leur donneraient la possibilité de se corriger mutuellement. Cependant, la division d’information du réseau a déclaré que les modérateurs pourraient clarifier les éventuelles remarques des candidats.

Vance a donné une explication du programme de statut de protection temporaire qui a amené les Haïtiens aux États-Unis, tandis que Walz parlait de lui, amenant les modérateurs à couper leurs microphones. Les campagnes ont été informées à l’avance que CBS News avait cette option.

CBS avait la plus grande audience de tous les réseaux avec 9,1 millions de téléspectateurs, selon les données préliminaires de Nielsen. Fox News arrive en deuxième position avec 7,7 millions, suivi par ABC (6,1 millions), NBC (5,4 millions), MSNBC (4,6 millions), CNN (3,2 millions) et le réseau de diffusion Fox (2,4 millions).