Le débat sur les aides d’État et locales dans le projet de loi de relance de Biden, expliqué

Une partie de ces 350 milliards de dollars pourrait-elle être mieux dépensée ailleurs?

Avec le paquet de secours Covid-19 du président Joe Biden destiné au Sénat, il semble que les démocrates obtiendront enfin leur désir de longue date d’obtenir des centaines de milliards de dollars d’aide sans restriction aux États et aux gouvernements locaux.

Alors, naturellement, un débat a éclaté sur la question de savoir s’ils pourraient obtenir trop d’une bonne chose – ou même donner aux républicains un cadeau politique.

Il est largement admis au sein du parti et parmi les experts non partisans qu’une certaine aide est nécessaire, avec certains budgets étatiques et locaux dans une forme épouvantable en raison de la récession induite par la pandémie. Mais il s’avère que d’autres chiffres sur les recettes de l’État sont nettement meilleurs que ce que beaucoup attendaient il y a plusieurs mois.

«Les revenus de l’État sont dans la plupart des cas inférieurs à ceux que les États s’attendaient à être avant que la pandémie ne frappe», déclare Kathryn White, directrice des études de processus budgétaire à l’Association nationale des agents du budget de l’État. Mais, ajoute-t-elle, «Il est vrai que les prévisions de revenus des États ne sont actuellement, dans de nombreux cas, pas aussi désastreuses qu’elles l’attendaient au printemps dernier.» Les États s’attendaient à une catastrophe budgétaire similaire à la grande récession de 2008-2009, mais la situation actuelle est différente, les travailleurs à revenu élevé étant moins durement touchés et les actions performantes.



On s’est demandé si cet argent pourrait être mieux dépensé pour d’autres questions, s’il s’agit d’un gaspillage – et si cela signifie donner à de nombreux gouverneurs républicains de grosses sommes d’argent qu’ils utiliseront ensuite pour financer de grandes réductions d’impôts biaisées en faveur des riches.

Un projet de loi comme ce stimulus est similaire à un train en mouvement. De nombreuses décisions à ce sujet ont été prises au sommet il y a quelque temps, et les changer pourrait être difficile à ce stade. Le chiffre supérieur de l’aide sans restriction, 350 milliards de dollars, a été fixé dans la proposition de Biden à la mi-janvier. L’énergie des démocrates de la Chambre était concentrée sur l’obtention des votes pour adopter le projet de loi qu’ils avaient, et non sur la question de savoir s’ils devaient en faire moins.

Mais maintenant, les sénateurs modérés auront leur mot à dire. Et ce ne sont pas seulement les suspects habituels comme Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) qui ont des doutes sur cette disposition – les Sens.Angus King (I-ME) et Mark Warner (D-VA) veulent faire des changements à lui aussi, le rapport Erica Werner, Jeff Stein et Seung Min Kim du Washington Post. Ainsi, la forme finale de l’aide illimitée dans le stimulus reste très présente dans l’air.

Les démocrates veulent cet argent d’aide depuis près d’un an

Sur le projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars adopté par la Chambre tôt samedi matin, 350 milliards de dollars sont réservés à l’aide sans restriction aux États, aux gouvernements locaux, aux tribus et aux territoires.

Il est important de noter que ce n’est pas le seul argent de la relance qui va aux entités gouvernementales et locales – il y a des centaines de milliards de plus pour la réouverture des écoles publiques, les dépenses de réponse à une pandémie comme les vaccinations, le transport en commun, les programmes d’aide à la garde d’enfants, l’aide aux locataires et aux propriétaires, et les petites entreprises, comme l’explique Emily Stewart de Vox. Les projets de loi de relance de l’année dernière ont également consacré de l’argent à certaines de ces priorités.

Mais les batailles politiques sur l’aide sans restriction ont été les plus féroces, précisément parce qu’il n’y a aucune condition. En effet, il n’y a pas encore eu un seul dollar d’une telle aide sans restriction signée dans la loi – les républicains ont hésité à en inclure dans la législation de secours de 2020, le président de l’époque Trump le dénigrant comme «argent de sauvetage».

Les démocrates, cependant, ont fait valoir depuis le printemps dernier qu’une aide publique et locale plus flexible était absolument nécessaire. Ces gouvernements voyaient leurs revenus chuter en raison d’une catastrophe qui ne leur était pas imputable – l’urgence de santé publique et la perturbation associée de l’économie – et ils ne peuvent pas enregistrer de déficits comme le gouvernement fédéral le peut. Donc, pour éviter des réductions de services dévastatrices ou des licenciements, de grandes quantités d’aide sans restriction seraient nécessaires, selon l’argument.

Maintenant que Biden est président et que les démocrates contrôlent le Sénat, ils ont enfin le pouvoir d’atteindre cet objectif de longue date. Les 350 milliards de dollars inclus dans le projet de loi de relance qui a été adopté par la Chambre sont répartis de la manière suivante:

Gouvernements des États et Washington, DC – 195,3 milliards de dollars: Chaque État (et DC) recevrait 500 millions de dollars, et les 169 milliards de dollars restants sont répartis en fonction de la part de chaque État de chômeurs nationaux. Le gouvernement de DC recevrait également 755 millions de dollars que les démocrates disent qu’il aurait dû obtenir dans le stimulus de l’année dernière (les républicains ont alors insisté pour traiter DC comme un territoire, pas un État).

Le projet de loi de la Chambre contient également 20 milliards de dollars accordés aux gouvernements tribaux reconnus par le gouvernement fédéral et 4,5 milliards de dollars aux territoires américains. Mais gardez à l’esprit que rien de tout cela n’est définitif. Tous ces détails sont sujets à changement au fur et à mesure que le projet de loi est renvoyé au Sénat.

La situation budgétaire actuelle des États est plus compliquée que prévu

Les objections des fonctionnaires républicains au concept même de l’argent de l’État et de l’aide locale sans restriction étaient fondées sur la politique et non sur l’économie. Michael Strain, directeur des études de politique économique au conservateur American Enterprise Institute, a qualifié les fonds d’aide d’État et locaux de «la meilleure chose» dans la proposition de Biden. «Tant que les gouvernements des États et locaux ne reçoivent pas de secours, cela ralentira la reprise et prolongera la période de faiblesse économique», a déclaré Strain en janvier.

Mais il y a eu récemment des discussions dans le monde de l’élaboration des politiques sur la question de savoir si quantité de l’argent que les démocrates consacrent à l’aide dans ce projet de loi est toujours logique, étant donné les chiffres de revenus récents meilleurs que prévu de nombreux États. Jordan Weissmann de Slate a résumé la situation au début du mois dans un article intitulé «Biden veut donner aux États 350 milliards de dollars. En ont-ils encore besoin?

Rappelez-vous, le débat politique national sur l’aide publique et locale a commencé l’année dernière, alors que beaucoup craignaient qu’une autre grande récession ne se déroule. Sur la base des premiers indicateurs et de ce qui s’est passé la dernière fois, les prévisions budgétaires des États étaient désastreuses.



David L. Ryan / Le Boston Globe via Getty Images Sur le projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars adopté par la Chambre, 350 milliards de dollars sont réservés à l’aide sans restriction aux États, aux gouvernements locaux, aux tribus et aux territoires.

Il s’est avéré, cependant, que la récession de Covid-19 n’était pas le reflet de la Grande Récession. Cette fois-ci, l’impact est tombé de manière disproportionnée sur les travailleurs à faible revenu; les salariés à revenu élevé étaient relativement isolés, ce qui signifie que les recettes fiscales sont restées fortes. D’autres faits comprennent la vigueur du marché boursier et les précédents plans de relance fédéraux.

«Les revenus ont bien mieux fonctionné qu’on ne le craignait», déclare Lucy Dadayan, associée de recherche senior à l’Urban Institute. Au lieu d’un effondrement universel, 28 États ont vu leurs revenus diminuer d’avril à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019, selon une analyse de l’Urban Institute.

Les 22 autres États ont vu leurs recettes augmenter par rapport à l’année précédente – mais pas autant que prévu. «Les revenus sont encore nettement inférieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas eu de pandémie», dit Dadayan. Et les dépenses peuvent augmenter, également en raison de la pandémie, bien que ce soit plus difficile à suivre pour le moment. Pourtant, il y a eu des gros titres sur le fait que certains États «ont étonnamment plein de liquidités» (New Jersey) ou rapportent des «revenus records» (Californie).

Mais l’analyse de l’Urban Institute montre également clairement qu’il y a des États qui ont été absolument martelés. Contrairement aux affirmations des républicains concernant un «plan de sauvetage de l’État bleu», celles qui ont connu les effondrements de revenus les plus dramatiques sont un mélange de bleu (Hawaï, Oregon et Delaware), de rouge (Alaska, Dakota du Nord, Texas, Wyoming et Louisiane). ) et violet (Nevada et Floride). Certains de ces États ont été durement touchés par l’effondrement du tourisme, certains par l’effondrement des prix du pétrole et d’autres parce qu’ils dépendent des taxes de vente plutôt que des impôts sur le revenu pour leurs revenus.

Il est plus difficile de se faire une idée de ce qui se passe avec les gouvernements locaux car les données sont trop disparates. Mais dans l’ensemble, certains États souffrent vraiment beaucoup, d’autres pourraient avoir besoin d’aide, et certains semblent étonnamment bien se débrouiller.

Le projet de loi pourrait encore changer au Sénat – si les modérés veulent qu’il change

Compte tenu des informations récentes sur les finances de l’État, il y a eu des doutes sur le point de savoir si les 350 milliards de dollars alloués pour l’aide publique et locale dans le projet de loi sont trop élevés. (Bien que ce soit moins d’un cinquième des 1,9 billion de dollars de relance de Biden, 350 milliards de dollars sont toujours une somme énorme – l’ensemble du plan de relance d’Obama en 2009 s’élevait à 787 milliards de dollars.)

Il y a plusieurs critiques possibles de l’attribution actuelle. D’un point de vue progressif, si les besoins des États sont inférieurs aux attentes, une grande partie de cet argent pourrait être mieux redirigée vers les personnes qui en ont davantage besoin. Ou, du point de vue d’un faucon du déficit, peut-être que l’argent ne devrait pas être dépensé du tout.



Ting Shen / Bloomberg via Getty Images Le 11 février, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’adresse aux journalistes sur des éléments spécifiques du plan de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars du président Biden.

«Ces fonds excessifs alourdiront inutilement la dette fédérale ou évinceront d’autres priorités (comme la poursuite des allocations de chômage d’urgence au-delà du mois d’août)», soutient le Comité pour un budget fédéral responsable. «Ils pourraient également conduire de nombreux États à adopter des réductions d’impôts dommageables ou des programmes de dépenses qui, en fin de compte, sapent leurs finances à long terme.»

Les plus politisés s’interrogent également sur la sagesse de donner à de nombreux gouverneurs républicains de gros sacs d’argent, qu’ils pourraient théoriquement utiliser pour de grandes réductions d’impôts permanentes biaisées en faveur des riches. (C’est la nature de l’aide sans restriction – elle est illimitée!)

Bien sûr, il est encore temps pour le projet de loi de changer – et maintenant qu’il est au Sénat, les démocrates modérés peuvent se muscler et forcer ces changements.

Dans une interview, un assistant du Sénat démocrate m’a souligné que les querelles de la chambre haute au sujet du projet de loi ne faisaient que commencer. L’assistant a évoqué plusieurs possibilités d’ajuster les fonds de l’État et de l’aide locale à l’avenir, en fonction de ce que veulent les démocrates modérés:

Le nombre total de 350 milliards de dollars pourrait être réduit.

Il pourrait y avoir de nouvelles restrictions expliquant comment l’argent de l’aide ne peut pas être utilisé – par exemple, qu’il ne peut pas être utilisé pour des réductions d’impôts permanentes (bien que cela puisse aller à l’encontre de la tristement célèbre règle Byrd qui régit ce qui est acceptable dans le cadre du rapprochement budgétaire du Sénat. traiter).

Il peut également y avoir des spécifications sur la façon dont une partie de l’argent doit être utilisée (selon le Washington Post, il est question de rediriger une partie de l’argent vers des investissements dans le haut débit)

La distribution de l’argent pourrait être échelonnée sur une période plus longue, de sorte que les États pourraient certifier s’ils en ont encore besoin plus tard («c’est quelque chose que nous examinons activement», a déclaré l’assistant du Sénat).

Dans l’ensemble, cependant, les démocrates du Congrès n’ont pas été particulièrement influencés par les arguments selon lesquels ils devraient repenser radicalement l’argent de l’aide d’État. Et la raison en est le fantôme de 2009.

«La dernière fois, beaucoup de législateurs démocrates, à la fois à la Maison Blanche et au Congrès, ont été piqués par le fait que nous avons fait beaucoup trop peu», dit l’assistant. « Donc, si quelque chose, je pense que les gens veulent se tromper du côté de quelque chose de plus grand. »