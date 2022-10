Le débat sur le spectacle de dragsters de Yorkville se transforme en cris sur la place de la religion dans les affaires civiques lors de la réunion du conseil municipal – Shaw Local

YORKVILLE – Le débat en cours sur les spectacles de dragsters à Yorkville continue de dégénérer en une bataille verbale sur la place de la religion dans les affaires civiques.

Une fois de plus, la réunion du conseil municipal de Yorkville le 11 octobre s’est transformée en engueulades.

Cette fois, les supporters des spectacles ont assisté à la réunion. Ils ont accusé Molly Krempski, opposante au spectacle de dragsters, et ses partisans de sectarisme et d’extrémisme religieux.

“La religion n’a pas sa place dans le gouvernement”, a déclaré Ashley Quiles de Plano, se tournant souvent pour faire face à Krempski. « Nous avons une pluralité religieuse dans ce pays. Vous empiétez sur les droits des autres.

Quiles a accusé Krempski d’avoir harcelé les fonctionnaires de la ville ainsi que les artistes du spectacle de dragsters.

“Laissez-les en dehors de vos croyances folles”, a déclaré Quiles. “Abandonner. Prier. Rentrer chez soi.”

Krempski a confronté le maire John Purcell et les échevins pour la quatrième réunion consécutive du conseil, accusant que les spectacles de dragsters dans deux entreprises de Yorkville violent le code de la ville et entraîneront des conséquences désastreuses pour la communauté.

Deux fois, après que Purcell ait demandé à Krempski de mettre fin à ses remarques, le maire a suspendu la réunion malgré les objections de Krempski.

“Vous allez être tenus responsables de cela”, a déclaré Krempski aux responsables de la ville.

Sara Channell, originaire de Yorkville, maintenant de Millington, a félicité le conseil.

“Nous sommes fiers de Yorkville pour son engagement à être une ville où la diversité et la tolérance surmontent le sectarisme et l’extrémisme religieux”, a déclaré Channell.

“Nous soutenons tous les membres de notre communauté, y compris les LGBTQ, et il est important que les personnes qui ont trop peur pour s’exprimer sachent qu’elles sont représentées”, a déclaré Channell.

Krempski a distribué à chaque membre du conseil un paquet de photographies de publications sur les réseaux sociaux par des drag queens.

“Ils ont des blessures profondes qui obscurcissent leur jugement”, a déclaré Krempski.

Lorsque Krempski a demandé au conseil d’ouvrir le paquet, personne n’a fait le geste de le faire.

“Vous refusez de regarder”, a déclaré Krempski directement aux membres du conseil, cherchant à dialoguer avec eux. À ce stade, Purcell a demandé au conseil une motion pour suspendre la réunion.

L’opposante au spectacle de dragsters Molly Krempski de Yorkville affiche des messages de drag queens sur les réseaux sociaux lors de la réunion du conseil municipal de Yorkville du 11 octobre 2022. (Marc Foster)

Après les commentaires de Channell, Krempski a repris la parole, abordant les accusations de sectarisme.

“Ces gens souffrent”, a déclaré Krempski à propos des drag queens. “Mon cœur se brise pour eux.”

Krempski a cité la Bible et invoqué les Dix Commandements, avant que Purcell ne lui demande de céder la parole, puis a suspendu à nouveau la réunion.

Plus tard, Krempski a repris la parole, répétant une affirmation d’une réunion précédente selon laquelle une intervention divine est imminente, mettant en garde contre “l’appel de Dieu à l’obéissance” et un “appel sévère à la justice”.

Le problème concerne les spectacles de dragsters occasionnels organisés au Pinz Entertainment Center, 1211 N. Bridge St., et Southbank Original Barbecue, 129 E. Hydraulic Ave.

Le code de la ville interdit l’affichage des fesses, mais Purcell, qui est le commissaire au contrôle des alcools de la ville, a déclaré précédemment qu’il avait parlé avec les entreprises et qu’elles se conformaient désormais à l’ordonnance.

Krempski et ses partisans ont manifesté pour la première fois lors de la réunion du conseil du 23 août, deux jours après leur manifestation devant Pinz, qui accueillait un spectacle de dragsters à guichets fermés pour les clients de 21 ans et plus.

Le spectacle à Pinz le 21 août mettait en vedette des drag queens qui étaient pratiquement couvertes du cou aux chevilles dans des robes colorées et chères. Aucune fesse n’a été exposée. Il n’y avait pas de strip-tease, de twerk ou de girating.

Le public en grande partie féminin du spectacle de midi a remis les billets d’un dollar des drag queens pendant que les interprètes défilaient entre les tables.

Channell, lors de ses remarques à l’appui des spectacles de dragsters, a déclaré qu’une personne n’avait qu’à visiter les parcs aquatiques locaux pour voir les fesses exposées.

“Alors peut-être que les ordonnances doivent être examinées, pour supprimer le langage” fesses “, avant qu’elles ne s’en prennent ensuite à ces endroits pour une exposition indécente”, a déclaré Channell.

Tout au long de la réunion, Purcell a cherché à garder la discussion civile. Lorsque des sifflets et des objections des deux côtés du débat ont été criés dans le public, le maire leur a dit d’arrêter.