Le débat sur le plafond de la dette suscite des questions sur les chèques de sécurité sociale

Le Congrès fait face à une date limite du 18 octobre pour relever le plafond de la dette américaine.

S’il n’est pas augmenté à cette date, le gouvernement se retrouvera dans une « situation impossible », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors d’un témoignage au Congrès jeudi.

« Le Trésor a été chargé par le Congrès de payer toutes les factures du gouvernement, d’utiliser les recettes fiscales disponibles et sans cela pour émettre de la dette, et le plafond de la dette nous empêchera de le faire », a déclaré Yellen.

Ce serait catastrophique pour les familles américaines, a-t-elle déclaré.

« Près de 50 millions de personnes âgées pourraient cesser de recevoir des paiements de sécurité sociale ou les voir retardées », a déclaré Yellen.

Le plafond d’endettement du pays est similaire à la limite de carte de crédit d’un individu. À mesure que l’argent dû augmente, le gouvernement doit augmenter le plafond de la dette, car il dépense plus que le montant provenant des impôts.

Le problème auquel est aujourd’hui confronté le gouvernement a été comparé à 2011, lorsque le plafond de la dette n’avait été relevé qu’à la dernière minute.

À cette époque, la question de savoir si le gouvernement pouvait ou non continuer à verser des paiements de sécurité sociale était également remise en question.

Tout comme ils l’ont fait alors, certains experts de la sécurité sociale ont cherché à démystifier l’idée que le programme n’aura pas les fonds disponibles pour payer les prestations.

Parmi eux se trouve Jason Fichtner, vice-président et économiste en chef du Bipartisan Policy Center, qui a occupé plusieurs postes de direction au sein de la Social Security Administration.