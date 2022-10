Le débat sur le plafond budgétaire de la F1 expliqué: sanctions, date de décision et plus

Le chef de Mercedes, Toto Wolff (à droite), a affirmé que Red Bull faisait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint le plafond des coûts de la F1

Toto Wolff et Christian Horner se sont affrontés au sujet d’allégations selon lesquelles Red Bull aurait enfreint les règles de plafonnement des dépenses, mettant en lumière les réglementations introduites par la Formule 1 l’année dernière.

Le directeur de l’équipe Mercedes a déclaré que Red Bull faisait l’objet d’une enquête après que Christian Horner soit resté catégorique sur le fait que Red Bull n’avait pas dépassé le plafond des coûts.

Mais quel est le plafond des coûts et comment cela pourrait-il affecter les équipes qui dépassent la limite ?

Qu’est-ce que le plafond des coûts de la F1 et pourquoi a-t-il été introduit ?

La Formule 1 a installé le tout premier plafond budgétaire du sport en 2021 dans le but de soutenir un sport financièrement viable, de donner à plus d’équipes une chance de succès et d’offrir une compétition plus compétitive.

Initialement, une limite de 175 millions de dollars (157 millions de livres sterling) a été fixée pour 2021, mais la pandémie de coronavirus a accéléré la nécessité pour la F1 de réduire les coûts et cette limite a encore été réduite.

Combien coûte le plafond ?

Suite à un examen en 2020, le plafond des coûts a été fixé à 145 millions de dollars (114 millions de livres sterling) pour 2021, 140 millions de dollars (125 millions de livres sterling) pour 2022 et 135 millions de dollars (121 millions de livres sterling) pour 2023-2025, bien que les chiffres soient basés sur un 21- saison de course et une hausse de l’inflation a été appliquée plus tôt cette saison.

Le plafond budgétaire s’applique à l’argent dépensé pour le développement et la performance des voitures, mais pas à certains éléments coûteux, tels que les salaires des conducteurs, les frais de marketing, la logistique, les frais de déplacement et les frais juridiques.

Combien dépensaient les équipes auparavant ?

Les meilleures équipes de la grille dépensaient plus de 200 millions de dollars par saison avant 2020.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a affirmé que les règles obligeaient son équipe à réduire ses dépenses de 50 millions de dollars et à licencier 40 membres du personnel. Il affirme également qu’ils utilisent des pièces usagées et ont considérablement réduit le développement afin de se conformer.

Comment est-il contrôlé ?

La F1 a mis en place une administration de plafonnement des coûts pour s’assurer que toutes les équipes respectent les règles, et les 10 équipes ont dû soumettre une documentation complète pour la saison 2021 avant le 31 mars de cette année.

Si une équipe a enfreint le règlement, elle ne recevra pas de certificat de conformité et un comité d’arbitrage du plafond des coûts – un groupe de juges indépendants – peut imposer une série de sanctions.

Pourquoi les gens disent que Red Bull a enfreint les règles ?

Des informations parues dans les médias italiens cette semaine ont affirmé que Red Bull avait largement dépassé ses dépenses en 2021, mais Sports du ciel n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations.

Wolff insiste sur le fait que le problème est un “secret de polichinelle” dans le paddock de F1, racontant Sports du ciel vendredi: “Nous avons tous fait l’objet d’une enquête diligente et, pour autant que nous comprenions, il y a une équipe en infraction mineure, qui est plus procédurale, et une autre équipe qui est fondamentalement massivement terminée et qui est toujours prise en charge. Cela est un secret de polichinelle dans le paddock.”

Cependant, Red Bull a réagi furieusement à ces commentaires, faisant allusion à une action en justice contre des équipes rivales et insistant sur le fait que les affirmations sont “fictives”.

Qu’est-ce que Red Bull a dit d’autre ?

Lors d’une conférence de presse convaincante samedi, le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré que la soumission financière faite à la FIA était confidentielle et qu’il n’y avait aucun moyen pour les équipes rivales de savoir quel en serait le résultat, car Red Bull n’en avait pas encore été informé.

Il l’a également décrit comme “une tactique sournoise” de Mercedes et Ferrari pour détourner l’attention de la performance de Max Verstappen lors d’un week-end au cours duquel il pourrait remporter le championnat des pilotes.

Il a admis que la FIA avait contacté l’équipe il y a 10 jours pour demander des éclaircissements, mais il a maintenu sa conviction que l’équipe s’était “pleinement plainte du règlement”.

D’autres équipes ont-elles enfreint les règles ?

Des informations parues dans les médias italiens ont suggéré qu’Aston Martin pourrait également enfreindre le plafond des coûts de 2021.

Wolff a laissé entendre qu’ils pourraient être en infraction mineure, Red Bull étant coupable d’une infraction plus grave.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un certain nombre de chefs d’équipe ont eu leur mot à dire sur la ligne de plafonnement des coûts qui a émergé lors de la préparation du Grand Prix de Singapour. Un certain nombre de chefs d’équipe ont eu leur mot à dire sur la ligne de plafonnement des coûts qui a émergé lors de la préparation du Grand Prix de Singapour.

Que se passe-t-il si une équipe ne dépasse que légèrement le plafond ?

Un dépassement de moins de 5 % serait considéré comme une infraction « mineure » aux règles et entraînerait des sanctions moins sévères.

Cependant, les sanctions possibles incluent la déduction des points de championnat des constructeurs et des pilotes et une suspension d’une ou plusieurs étapes d’une compétition.

Cependant, d’autres sanctions incluent des limitations de la capacité de l’équipe à effectuer des tests aérodynamiques ou autres, ou une réduction de leur plafond de coût global à l’avenir.

Wolff affirme que des infractions mineures pourraient permettre aux équipes de dépenser 7 millions de livres sterling supplémentaires – et que si les pénalités sont légères, toutes les équipes seraient prêtes à enfreindre les règles à l’avenir.

Il dit que les avantages de dépenser trop en un an pourraient potentiellement stimuler les équipes dans les années à venir, et il vaudrait donc la peine de pousser les règles à la limite.

Que se passe-t-il si une équipe dépasse largement le plafond ?

Si une équipe a dépassé ses dépenses de plus de cinq pour cent, cela sera considéré comme une infraction “majeure” ou “matérielle” et les sanctions seront probablement plus sévères.

Il est possible que les points de championnat des constructeurs et des pilotes soient déduits, ou que l’équipe soit complètement suspendue ou exclue d’un championnat. Une réduction du plafond des coûts d’une équipe est une autre sanction potentielle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Johnny Herbert dit que le plafond des coûts de la F1 ne devrait pas être modifié en cours de saison et doit simplement être géré de la bonne manière. Johnny Herbert dit que le plafond des coûts de la F1 ne devrait pas être modifié en cours de saison et doit simplement être géré de la bonne manière.

Que dit la FIA ?

La FIA a insisté sur le fait que toute infraction serait “traitée” conformément à la réglementation, mais a également insisté sur le fait que les spéculations actuelles autour de Red Bull étaient “non fondées”.

Quand est-ce qu’on s’attend à ce qu’une décision soit prise?

Il est prévu qu’une annonce officielle sur les équipes qui ont respecté le plafond des coûts sera faite mercredi 5 octobre.

Il n’est pas clair quand des sanctions seront appliquées aux équipes qui auront dépensé trop cher.

La hausse de l’inflation et la baisse de la livre pourraient-elles être une excuse pour les équipes coupables ?

Plus tôt cette saison, plusieurs des plus grandes équipes ont appelé à une augmentation du plafond des coûts en raison de la crise du coût de la vie et de l’inflation associée qui fait grimper les coûts et exerce une pression encore plus forte sur les budgets des équipes.

En juillet, les équipes ont été autorisées à dépasser la limite de 140 millions de dollars de 3,1% en 2022. Aucun dépassement n’a été autorisé pour la saison 2021.

La réglementation tient également compte de problèmes tels que l’effondrement récent de la livre sterling au Royaume-Uni. Une formule complexe a été appliquée pour s’assurer qu’aucune équipe ne puisse profiter des fluctuations monétaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Christian Horner affirme que Red Bull est convaincu d’avoir respecté les règles de plafonnement des coûts et critique les commentaires “inacceptables” des équipes rivales. Christian Horner affirme que Red Bull est convaincu d’avoir respecté les règles de plafonnement des coûts et critique les commentaires “inacceptables” des équipes rivales.

Max Verstappen pourrait-il vraiment être déchu de son titre la saison dernière ?

Verstappen a finalement remporté le titre de la saison dernière avec seulement huit points de Lewis Hamilton, donc théoriquement, toute déduction de points significative dans le championnat des pilotes de l’année dernière le verrait probablement tomber en dessous de Hamilton au classement.

Cependant, personne n’a ouvertement appelé à une telle sanction à ce stade. Wolff l’a décrit comme “irréaliste” et Sky Sports F1 l’expert Martin Brundle dit que “ce serait un non-sens d’essayer de démêler tout cela maintenant”.

Verstappen et Red Bull pourraient-ils être disqualifiés pour remporter le titre cette saison ?

Si Red Bull est reconnu coupable d’une violation substantielle des règles, l’exclusion du championnat de cette saison est l’une des sanctions potentielles que le panel pourrait sélectionner.

Brundle insiste sur le fait que toute équipe en infraction grave devrait prendre “une lourde pénalité”, mais soupçonne également que les rumeurs actuelles pourraient “s’estomper au noir”.

Cependant, lorsque le plafond des coûts a été annoncé en 2019, le directeur général de la F1, Ross Brawn, a déclaré : “Cela a du mordant. Si vous enfreignez frauduleusement le règlement financier, vous perdrez votre championnat. Cela a de graves conséquences si les équipes enfreignent ce règlement.”

Nous saurons peut-être dans les prochains jours si de telles conséquences doivent être appliquées.