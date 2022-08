Le débat sur le parti de la Première ministre finlandaise Sanna Marin pourrait-il signaler la montée en puissance d’un nouveau chef?

La Première ministre finlandaise Sanna Marin, 36 ans, est hantée par le spectre de questions apparemment insignifiantes telles que la fête et les selfies depuis le début de son mandat, malgré son leadership inébranlable et sans fioritures au sein de l’espace de centre-gauche. En 2021, une étude menée par le Centre d’excellence des communications stratégiques de l’OTAN a révélé que Marin et les femmes ministres finlandaises de son cabinet avaient reçu un volume disproportionné de messages abusifs sur Twitter. “Une partie surprenante de cet abus contenait à la fois un langage latent et ouvertement sexiste, ainsi qu’un langage sexuellement explicite”, indique l’étude.

Sanna Marin vs sexisme vs critique politique

Marin a déclaré à Vogue en 2020 que dans tous les postes qu’elle a occupés, son sexe a toujours été le “point de départ” – qu’elle est une “jeune femme”. Il n’est pas surprenant qu’un monde sexiste qui remet en question les capacités de prise de décision des femmes, même dans des situations normales, prenne Marin à partie lorsqu’il s’agit de diriger un pays. Ceci, ajouté au fait que l’âge de Marin implique l’inexpérience, l’a rendue particulièrement vulnérable aux « critiques ». Lorsqu’un misogyne entend critiquer une femme, même au cas où les motifs de la critique seraient valables, le chemin emprunté devient sexiste et abusif. Mais la critique politique réelle contre la fête « bruyante » autoproclamée de Marin est-elle valable ?

Nous avions le Premier ministre :

Orban s’en prend au “métissage racial”

Johnson bafouant ses propres lois à chaque occasion

Les hommes autoritaires se conduisent mal à gauche, à droite et au centre

MAIS #SannaMarin elle n’a pas le droit de danser Continuez à danser Premier ministre — nazir afzal (@nazirafzal) 20 août 2022

Marin et la fête ont eu une histoire mouvementée. L’association n’augurait rien de bon pour Marin lorsque la dernière vidéo de sa fête a été divulguée sur les réseaux sociaux. En 2021, selon The Guardian, elle s’est excusée d’être allée dans un club d’Helsinki après avoir été exposée au Covid-19 ; elle était partie sans son téléphone officiel et a donc raté un message lui disant de s’isoler. Elle a ensuite été testée négative pour Covid-19. La critique actuelle – du genre qui n’est pas manifestement sexiste – ne repose pas sur une pseudo-morale fastidieuse, mais sur un manque perçu de fiabilité. Selon un rapport de l’Associated Press, Anu Koivonen, professeur d’études de genre à l’Université finlandaise de Turku, a déclaré que Marin était davantage sous le feu des critiques pour avoir baissé sa garde à un endroit d’où une fuite s’est produite – un apparent “erreur de jugement”. Cette école de croyance doit être séparée de celle propagée par ceux qui encourageraient le Premier ministre australien Anthony Albanese à boire de la bière lors d’un concert de rock, mais réprimanderaient Marin pour avoir fait quelque chose de similaire.

Chef masculin skols beer: “quelle légende”

La chef féminine danse : “la licencier, c’est une païenne ?” https://t.co/aIDnKti3wW – Tom Zaunmayr (@Zaunny) 23 août 2022

Le nouveau chef

En parlant du monde occidental, c’est le meilleur des temps. C’est la pire des époques. D’une part, il y a un appel à abolir le genre en tant que concept ; de l’autre, le droit des femmes à l’avortement aux États-Unis a disparu. Alors que la pandémie de Covid-19 a mis fin au monde tel que nous le connaissions, il y a eu une poussée simultanée parmi certaines sections pour rattraper le temps perdu. Le mandat de Marin en tant que Premier ministre s’est presque entièrement déroulé à une époque sans précédent. Pourrait-elle être le prototype du nouveau leader émergent – celui qui dirige une nation et ne s’excusera pas non plus de s’être laissé aller les week-ends ? La pandémie a créé une nouvelle génération de personnes qui se sentent de moins en moins ancrées dans le monde et ses traditions. Les dirigeants qui ont été façonnés par un monde en bouleversement, comme Marin, peuvent ne pas adhérer aux idéaux comportementaux clichés qui étaient exigés des dirigeants qui les ont précédés.

Pourquoi est-ce que je me soucie du scandale de la danse de Sanna Marin ? Parce que son authenticité et son refus de se conformer aux stéréotypes « de leader » sont tellement rafraîchissants. Les femmes dans les espaces dominés par les hommes se font dire qu’elles devraient agir davantage comme leurs homologues masculins pour réussir TOUT LE TEMPS. – Maz Jovanovich (@maz_jovanovich) 21 août 2022

Peut-être devrions-nous également nous préparer à des dirigeants plus radicalement différents, compte tenu des «bébés pandémiques» qui n’ont jamais connu un monde sans angoisse physique imminente. “Je suis humain et moi aussi j’aspire parfois à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages ​​​​sombres”, a déclaré Marin, retenant ses larmes, selon l’AFP. Il ne serait pas surprenant que la prochaine génération de dirigeants soit totalement non conventionnelle. Alors que personne ne serait prêt à se porter garant de la moralité des personnes occupant des postes de pouvoir en premier lieu, les dirigeants de la génération Z pourraient simplement adopter une approche plus amorale de la stylistique du leadership.

Dieu ne plaise qu’il y ait une jeune femme PM qui est à la fois bonne dans son travail et qui aime la vie. Ne pouvons-nous pas avoir cela? Peut-être que le monde peut simplement embrasser Sanna Marin et laisser la Finlande continuer à être le pays le plus heureux du monde avec le système éducatif numéro 1… – Laura Strehlau (@somewherein84) 24 août 2022

Tout comme l’humanisation des célébrités due aux médias sociaux qui les ont carrément chassés du monde des stars, les jeunes politiciens pourraient éviter les piédestaux restrictifs. Prenez, par exemple, la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui utilise de manière proactive les médias sociaux pour diffuser des informations et doit régulièrement arrêter ceux qui la ciblent avec des attaques sexistes.

Ou la militante adolescente Olivia Julianna, qui, après avoir été humiliée par le représentant américain Matt Gaetz sur Twitter, a ensuite collecté 1 million de dollars pour des fonds d’accès à l’avortement, puis un peu plus.

Bien @mattgaetz, je dois te le remettre. Je ne pensais pas que vous vous souciez de nous, les militants du droit à l’avortement, mais vos projecteurs sur moi ont aidé à collecter 50 000 $ pour les fonds d’avortement au cours des dernières 24 heures ! Alors je t’ai fait une carte de remerciement spéciale ❤️

On a presque l’impression #MattGaetzIsProAvortement pic.twitter.com/sCxGVT4vzz — Olivia Julianna 🗳 (@0liviajulianna) 26 juillet 2022

Marin, comme eux, avait aussi instantanément touché la corde sensible de la jeune génération et après le scandale, continue d’obtenir leur soutien. Des femmes finlandaises ont mis en ligne des messages #SolidarityWithSanna avec des vidéos d’elles-mêmes en train de danser. Des gens comme elle pourraient bien être les porte-drapeaux d’un autre type de leadership en matière de politique libérale.

