Le débat sur le fascisme américain s’intensifie, alors que Biden invoque le terme

La semaine dernière, le président Biden a laissé tomber le mot f. Il a averti lors d'un discours de souche dans le Maryland que le mouvement de droite du pays, qui reste dominé par son prédécesseur, l'ancien président Donald Trump, a embrassé la "violence politique" et ne croit plus à la démocratie.

“Ce que nous voyons maintenant est soit le début, soit le glas d’une philosophie MAGA extrême”, a déclaré Biden, faisant référence au slogan “Make America Great Again” de Trump. “Ce n’est pas seulement Trump, c’est toute la philosophie qui sous-tend le – je vais dire quelque chose – c’est comme le semi-fascisme.”

Biden faisait signe à diverses initiatives républicaines en cours pour restreindre l’accès au vote ainsi qu’à une liste de candidats républicains à mi-mandat qui, à ce jour, nient la légitimité des élections de 2020. Il y a aussi le soutien tacite de certains républicains à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole et la rhétorique violente qui a émergé dans certains coins de la droite à la suite d’une enquête médiatisée du FBI sur des documents classifiés que Trump a conservés dans sa Floride privée. résidence du club de golf.

La simple invocation du «fascisme» a suscité des hurlements d’indignation chez les républicains et déclenché un week-end de bavardages politiques. Un porte-parole du Comité national républicain a qualifié les propos du président de “méprisables”. Le gouverneur Chris Sununu (RN.H.) a déclaré sur CNN qu’il était “horriblement inapproprié” de qualifier un segment de la population américaine de “semi-fasciste” et a appelé Biden à s’excuser.

Le sénateur Ted Cruz (R-Tex.) a tweeté que “les communistes ont toujours qualifié leurs ennemis de ‘fascistes'”. Un historien d’Amérique latine a répondu à Cruz, notant que, alors que les communistes avaient d’autres noms pour leurs adversaires avant la montée des partis fascistes dans les années 1920, les fascistes ont toujours utilisé l’hystérie anticommuniste pour “attiser la violence” et “augmenter leur pouvoir”. (Peu importe l’absurdité relative de présenter une figure avec un bilan aussi centriste que Biden en tant que “communiste”.)

Pour sa part, Trump a publié lundi sur son site Web personnel de médias sociaux une autre plainte concernant le vol des élections de 2020 et une demande inconstitutionnelle qu’il soit déclaré vainqueur, deux ans plus tard. Au cours du week-end, les principaux législateurs républicains ont mis en garde contre la violence dans les rues si le ministère de la Justice décidait de poursuivre alors qu’un certain nombre d’enquêtes sur ses activités progressaient.

Biden et ses alliés n’ont pas reculé devant le message. “Vous regardez la définition du fascisme et vous pensez à ce qu’ils font en attaquant notre démocratie, ce qu’ils font et en nous enlevant nos libertés, en voulant nous enlever nos droits, nos droits de vote – je veux dire, c’est ce que c’est-à-dire », a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “C’est très clair.”

Il n’y a pas de consensus dans la conversation politique américaine sur ce qu’est même le «fascisme», et encore moins sur quel ensemble d’acteurs politiques devrait mériter son ignominieuse attribution. À gauche, on croit de plus en plus qu’un parti républicain toujours capturé par Trump est hostile à des élections équitables, déterminé à démanteler la démocratie libérale et s’inspire de soi-disant autoritaires plus clairs comme le Premier ministre hongrois illibéral Viktor Orban.

À droite, il y a une insistance parallèle, quoique plus théâtrale, sur le fait que les démocrates et l’establishment libéral constituent une sorte de front tyrannique. Ce grief a amplifié leur guerre culturelle de longue date et sous-tend les récentes mesures prises par les gouvernements des États républicains pour interdire certains livres et censurer ce que les écoles peuvent enseigner sur la race, l’histoire et la sexualité.

De nombreux historiens et politologues se sont penchés sur les usages et mésusages de forger des analogies avec les années 1930, lorsque le fascisme a pris racine en Europe. Des experts en politique comparée ont décrit comment le parti républicain moderne a dérivé vers les extrêmes de la politique occidentalealors même que les démocrates occupent toujours ce qui peut être largement considéré en termes démocratiques occidentaux comme le centre.

Les spécialistes du fascisme voient l’idéologie et le style politiques de Trump non pas comme un redux du passé, mais comme une marque d’extrême droite, pseudo-autoritaire pour le présent. Les lecteurs réguliers de Today’s WorldView depuis une demi-décennie sauront que nous n’avons pas hésité à invoquer le «fascisme» dans le contexte américain alors que nous analysions le tumulte des années Trump, l’ultranationalisme et le nativisme animant ses partisans et sa propre démagogie conspiratrice.

Le culte de la personnalité de Trump et l’érosion de la démocratie américaine

La décision de Biden de déployer le mandat peut refléter une position plus agressive avant un cycle électoral de mi-mandat meurtrier. Cela pourrait être une tactique pour épater les électeurs démocrates. “Ils ont pensé qu’ils ne voyaient pas le combattant fort, la personne qu’ils ont élue, et ils l’ont attribué à l’âge et à la faiblesse”, a déclaré à mes collègues Celinda Lake, une sondeuse démocrate de longue date. “J’espère que nous pourrons anticiper davantage cela. Les gens en avaient envie. »

Mais l’affirmation de fond faite par Biden est également importante. Le « semi- » dans le « semi-fascisme » faisait beaucoup de travail rhétorique pour le président américain, qui ne comparait pas Trump et son mouvement à la monstruosité génocidaire du Troisième Reich. Mais ses détracteurs semblaient néanmoins suggérer que c’était le sous-texte de ses remarques et rejetaient l’accusation d’emblée.

Alors, quelle peut être une lentille utile à travers laquelle voir l’invocation du fascisme par Biden ? L’écrivain Jonathan Katz a présenté une analyse approfondie au cours du week-end, citant le travail de Robert Paxton, un historien respecté de Vichy France et auteur du livre de 2004, “L’anatomie du fascisme”.

Katz a longuement cité Paxton : « Le fascisme au pouvoir est un composé, un puissant amalgame d’ingrédients conservateurs, nationaux-socialistes et de droite radicale différents mais mariables, liés par des ennemis communs et des passions communes pour une nation régénérée, dynamisée et purifiée, quelle que soit la situation. coût pour les institutions libres et l’État de droit.

Tout cela reflète parfaitement la rhétorique et l’atmosphère du républicanisme moderne, comme Katz lui-même l’explique dans son essai.