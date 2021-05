Le débat sur l’annulation de la culture fait rage alors que le chanteur d’American Idol se moque d’une vidéo sur le thème du KKK… depuis l’âge de 12 ans – RT USA News

Le candidat à ‘American Idol’, Caleb Kennedy, s’est excusé et quitte le concours de chant après qu’une vidéo a fait surface de lui posant avec une personne dans une cagoule blanche de style KKK.

Kennedy a annoncé son départ de la série de longue date, sur laquelle il figurait parmi les cinq derniers candidats, mercredi.

« Une vidéo a fait surface sur Internet et elle montrait des actions qui n’étaient pas censées être entreprises de cette manière, » il a écrit dans une déclaration. «J’étais plus jeune et je ne pensais pas aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber. »

Kennedy avait posté seulement un jour avant son annonce qu’il était en studio « Travailler sur des chansons. »

La vidéo de Kennedy avait déjà été diffusée sur les réseaux sociaux après avoir été publiée sur YouTube.

CECI DEVRAIT RESTER DANS VOS PROJETS: Le candidat d’American Idol, Caleb Kennedy, aurait été vu dans un resurfacé avec quelqu’un portant une cagoule KKK. Caleb bloquerait toute personne qui mentionne la vidéo, selon plusieurs rapports. pic.twitter.com/9OKHmvOCEB – Def Noodles (@defnoodles) 12 mai 2021

Anita Guy, la mère de Kennedy, a repoussé les critiques de son fils et appelle à son annulation, disant au Spartanburg-Herald Journal que Kennedy n’avait que 12 ans dans la vidéo et que le capot vu sur l’autre personne est une référence à le film d’horreur «The Strangers: Prey at Night», où les tueurs portent des cagoules blanches sur la tête.

«Caleb n’a pas d’os raciste dans son corps. Il aime tout le monde et a des amis de toutes les races. » elle a dit.

Alors que beaucoup ont accusé Kennedy de racisme au cours de la dernière vidéo, certains ont souligné le fait qu’il aurait 12 ans et non celui qui portait la cagoule dans la vidéo comme raison de considérer cette situation comme un exemple de culture d’annulation allant trop loin.

« Il avait 12 ans. Annuler La culture est insensée, » un utilisateur Twitter a écrit à la défense du chanteur.





« Mais Chrissy Tiegen peut s’en tirer avec des excuses pour ce qu’elle a fait en tant qu’adulte, » Un autre utilisateur a tweeté, faisant référence à la mannequin libérale Chrissy Tiegen, âgée de 35 ans, s’excusant cette semaine après avoir été accusée par la star de télé-réalité Courtney Stodden de la cyberintimider et lui suggérant même de se suicider alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

D’autres critiques ont mentionné d’autres adultes qui semblent avoir échappé au nœud coulant de la culture d’annulation après avoir suscité la controverse pour des remarques passées ou des actions liées à la race, comme le gouverneur Ralph Northam (D-Virginie), qui a posé en blackface dans le passé, et l’animateur de fin de soirée. Jimmy Kimmel, qui a également utilisé blackface dans les sketches précédents. Les deux se sont excusés pour leurs actions, et le premier reste gouverneur tandis que le second continue sa course en tant qu’animateur de fin de soirée sur ABC.

Il avait 12 ans et se tenait à côté de quelqu’un portant une sorte de cagoule sur la tête. Encore une fois, il avait 12 ans. Mais, oui, annuler la culture n’est pas réel. https://t.co/ENJuVGXoPa – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 13 mai 2021

Alors ABC arrache un concurrent qui, il y a 4 ans, à l’âge de 12 ans, est apparu dans une vidéo à côté de * quelqu’un d’autre * portant un masque inspiré d’un film d’horreur que la foule prétendait être une capuche KKK … Mais Jimmy Kimmel, la star de fin de soirée d’ABC, garde son travail après avoir porté * à plusieurs reprises * blackface / en utilisant le mot n? https://t.co/mGywpEez0Y – Joseph A. Wulfsohn (@JosephWulfsohn) 13 mai 2021

