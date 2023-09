Le débat sur la suspension d’un étudiant noir à cause de sa coiffure au Texas s’intensifie avec une enquête et un procès

HOUSTON (AP) — Le débat sur la question de savoir si un lycéen noir du Texas devrait être purgeant une suspension scolaire pour avoir porté des dreadlocks torsadés Les déplacements en classe se sont intensifiés cette semaine alors que la famille de l’élève et son district scolaire ont tous deux intenté une action en justice.

Darryl George, 17 ans, élève du lycée Barbers Hill à Mont Belvieu, purge une suspension scolaire depuis le 31 août dans l’école de la région de Houston. Les responsables de l’école affirment que ses dreadlocks tombent sous ses sourcils et ses lobes d’oreille et violent le code vestimentaire du district.

La mère de George, Darresha George, et l’avocat de la famille nient que la coiffure de l’adolescent viole le code vestimentaire du district scolaire indépendant de Barbers Hill et ont accusé le district d’avoir violé une nouvelle loi de l’État qui interdit discrimination raciale basé sur les coiffures. La nouvelle loi, la CROWN Act, est entrée en vigueur le 1er septembre.

Mardi, Darresha George et son avocat ont déposé une plainte officielle auprès de la Texas Education Agency, alléguant que Darryl George avait été harcelé et maltraité par les responsables du district scolaire à cause de ses cheveux et que sa suspension à l’école constituait une violation de la loi CROWN.

Mercredi, l’agence a informé Darresha George et son avocat qu’elle enquêterait sur la plainte.

Plus tard mercredi, le district scolaire de Barbers Hill a annoncé qu’il avait intenté une action en justice devant le tribunal de district de l’État pour demander à un juge de clarifier si les restrictions imposées par le code vestimentaire limitant la longueur des cheveux des élèves pour les garçons violaient la loi CROWN. Le procès a été déposé dans le comté de Chambers, situé à l’est de Houston.

« Bien que nous pensons que la nouvelle loi ne régit pas la longueur des cheveux, nous demandons au système judiciaire du Texas de l’interpréter », a déclaré le surintendant de Barbers Hill, Greg Poole, dans un communiqué.

Le surintendant avait précédemment déclaré que le code vestimentaire était légal et apprenait aux étudiants à se conformer comme un sacrifice bénéficiant à tous.

Darresha George a déclaré que la lutte pour que son fils retourne en classe lui a fait des ravages mentalement et physiquement. Elle a déclaré qu’elle avait récemment été hospitalisée après une série de crises de panique et d’anxiété provoquées par le stress.

« J’essaie de ne pas tout montrer parce que je dois rester fort pour mon fils. Je dois rester fort et rester dans le combat », a déclaré Darresha George. « Mais c’est épuisant. »

Darryl George est effectivement retourné à sa classe habituelle de première période mercredi matin, a été accueilli par son professeur et ses camarades de classe, et pendant un instant, il « s’est senti un peu libre », a déclaré sa mère.

Mais peu après son retour, le directeur de l’école l’a retiré de la classe et l’a renvoyé en suspension de l’école en raison de ses cheveux et du port présumé d’une boucle d’oreille, que sa mère a déclaré qu’il ne portait pas à l’école.

« Alors (le directeur) lui a immédiatement arraché sa liberté », a déclaré Darresha George.

Dans un communiqué, le district scolaire a déclaré qu’il n’augmenterait pas la sanction actuelle contre Darryl George en attendant une décision sur son procès.

La loi CROWN, acronyme de « Créer un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels », vise à interdire la discrimination capillaire fondée sur la race et à interdire aux employeurs et aux écoles de pénaliser les gens en raison de la texture des cheveux ou des coiffures protectrices, notamment les afros, les tresses, les dreadlocks, torsions ou nœuds bantous. Le Texas est l’un des 24 États qui ont adopté une version du CROWN Act.

Une version fédérale de la CROWN Act passé à la Chambre des Représentants l’année dernière, mais n’a pas réussi au Sénat.

L’école de Darryl George s’est déjà affrontée avec un autre élève noir à propos du code vestimentaire. Les responsables de Barbers Hill ont dit à un étudiant qu’il il a dû couper ses dreadlocks retourner aux études ou participer à l’obtention du diplôme en 2020, ce qui a attiré l’attention nationale. La mère de l’élève l’a retiré de l’école et un juge fédéral a par la suite jugé que la politique capillaire du district scolaire était discriminatoire.

La famille de Darryl George a annoncé son intention d’intenter une action en justice fédérale contre le district scolaire.

« Barbers Hill, le marteau de la responsabilité arrive. Vous ne ferez plus de discrimination, de racisme ou d’ignorance envers aucun enfant sous notre surveillance », a déclaré Candice Matthews, ministre nationale de la politique de la New Black Panther Nation, qui est porte-parole de la famille.

