Le débat sur la réutilisation de WCA Home reprend | Actualités, Sports, Emplois

La proposition de réutilisation du WCA Home de Fredonia pour le logement des migrants a dominé la période de commentaires publics lors de la réunion de cette semaine du conseil d’administration du village.

Deux voisins de l’immeuble de Temple Street se sont plaints de la proposition de réutiliser l’ancienne résidence-services. Dennis Rak, qui a proposé le plan, et son avocat se sont prononcés pour le défendre.

Mark Twichell fut le premier à prendre la parole. Il a déclaré que les promoteurs du plan cherchaient à modifier la loi de zonage du village pour permettre aux migrants de loger dans un quartier résidentiel.

Il a déclaré qu’une pétition contre le changement circulait dans le village, faisant valoir ces points et d’autres :

• La demande n’a pas été transmise à la commission d’appel du zonage de Fredonia.

• L’entité commerciale proposant le plan n’est pas propriétaire de la propriété.

• Il reste quatre mois à l’écart actuel autorisé pour la résidence-services.

• « Le code du village décrit une pension comme perturbatrice dans les quartiers R-1. C’est tout droit sorti du livre de codes. Perturbateur. »

• Le code appelle à la préservation du caractère de Temple Street. Une pension viole les qualités résidentielles familiales de Temple Street et de tout autre quartier R-1.

• Il existe déjà une grande entité résidentielle, One Temple Square, à proximité.

Matt Fitzgerald, représentant Double A Vineyards, l’entité commerciale de Rak, a ensuite pris la parole.

« La seule utilisation autorisée dans le code à l’heure actuelle… serait une utilisation résidentielle unifamiliale. Je ne pense pas que quiconque pense qu’il sera un jour utilisé à cette fin. il a dit. « La seule façon d’y parvenir est de faire une démonstration du bâtiment, de construire quelque chose de beaucoup plus petit dans la propriété, ce que je pense que personne dans ce village ne voudrait voir. »

Il a déclaré que les travailleurs migrants sont temporairement aux États-Unis avec des visas, « sélectionnés et recrutés selon des normes établies aux niveaux étatique et fédéral » et, selon la loi, ils ne peuvent obtenir un emploi que lorsqu’un nombre insuffisant de citoyens américains sont disposés ou capables de le faire.

Fitzgerald a ajouté que l’entité commerciale réaliserait le logement avec le plein accord du propriétaire.

« Il s’agit d’une propriété qui était déjà utilisée à des fins fonctionnellement équivalentes, en termes d’unités qui s’y trouvaient déjà », il a dit.

Il a affirmé que sans dérogation ni modification de la loi de zonage, le plan ne fonctionnerait pas et la propriété resterait inutilisée.

Histoire complète dans l'édition de mercredi.







