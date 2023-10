« Les États-Unis ne disent pas à Israël quoi faire », a déclaré la vice-présidente Kamala Harris, alors que le débat sur la position de Washington sur la guerre à Gaza s’intensifie.

Parlant dans un entretien Dimanche, sur CBS, Harris a souligné que les États-Unis ne fournissent que des conseils, des équipements et un soutien diplomatique à Israël. Les troupes américaines ne seront pas envoyées en Israël ou à Gaza, a-t-elle ajouté.

La politique américaine concernant le conflit a fait l’objet d’une attention accrue après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la guerre de son pays contre le Hamas était entrée dans sa « deuxième phase ».

« Une organisation terroriste, le Hamas, a massacré des centaines de jeunes lors d’un concert… Israël a sans aucun doute le droit de se défendre », a déclaré Harris au journaliste de CBS, Bill Whitaker.

« Cela étant dit, il est très important qu’il n’y ait pas de confusion entre le Hamas et les Palestiniens. Les Palestiniens méritent des mesures égales de sûreté et de sécurité, d’autodétermination et de dignité, et nous avons été très clairs sur le fait que les règles de la guerre doivent être respectées et que l’aide humanitaire circule », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si la guerre pourrait entraîner les troupes américaines au combat, Harris a répondu : « Nous n’avons absolument aucune intention et nous n’avons aucun projet d’envoyer des troupes de combat en Israël ou à Gaza, point final. »

Du tac au tac

Harris a également noté que même si les États-Unis veulent garantir que le conflit ne s’intensifie pas, cela n’a pas été facile.

Ses commentaires interviennent après que les États-Unis ont frappé des installations en Syrie liées à l’Iran la semaine dernière, à la suite d’une série d’attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes en Syrie n’étaient pas liées à la guerre entre Israël et le Hamas, malgré les affirmations selon lesquelles les attaques du tac au tac étaient dues à la position de Washington sur la guerre entre Israël et Gaza.

Le président américain Joe Biden a également déclaré aux journalistes que la réponse de Washington n’avait « rien à voir » avec Israël.

Pourtant, Harris a également fait remarquer à Whitaker que le président Biden avait averti l’Iran de ne pas créer un conflit plus large.

Dissidence diplomatique

Les commentaires du vice-président Harris sont conformes à la position de la Maison Blanche. Mais dans les couloirs diplomatiques de Washington, des signes de friction apparaissent.

Les démocrates qui cherchent un cessez-le-feu sont frustrés du soutien inébranlable de Biden à Israël dans un contexte de blocus et de bombardements de Gaza.

Les diplomates américains sont signalé préparer un « câble de dissidence ». Le document, critiquant la politique de Washington, sera adressé aux dirigeants du Département d’État.

« Il y a essentiellement une mutinerie qui couve au sein de l’État à tous les niveaux », a déclaré un responsable du Département d’État au Huffington Post.

La semaine dernière, Josh Paul, responsable du Département d’État, a démissionné, citant comme raison la position de l’administration Biden sur la guerre entre Israël et le Hamas.

« L’attaque du Hamas contre Israël n’était pas seulement une monstruosité ; c’était une monstruosité parmi les monstruosités… Mais je crois au plus profond de mon âme que la réponse qu’Israël est en train de prendre, et avec elle le soutien américain à la fois à cette réponse et au statu quo de l’occupation, ne fera que conduire à des souffrances de plus en plus profondes. pour les peuples israélien et palestinien – et ce n’est pas dans l’intérêt américain à long terme », a déclaré Paul. a écrit dans un article Linkedin.

« Déshumanisant »

Un câble diplomatique non classifié du 24 octobre signalé sur VICE News, révèle que le Bureau américain des affaires palestiniennes à Jérusalem avait averti la Maison Blanche de la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les Palestiniens à Gaza et avait appelé Washington à agir.

Cependant, deux jours plus tard, le président Biden a mis en doute le nombre de morts à Gaza, affirmant qu’il n’avait « aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens ».

Cela a contribué à susciter de nouvelles dissensions concernant la réponse humanitaire américaine.

Yara Asi, experte palestino-américaine en santé publique à l’Université de Floride centrale, a qualifié les remarques du président d’« épouvantables ».

« Contester ces chiffres, c’était en réalité simplement mettre les deux pieds aux côtés d’Israël sur ce sujet, d’une autre manière qui déshumanise les Palestiniens », a déclaré Asi à Al Jazeera.

Le sénateur américain Brian Schatz s’est dit “profondément préoccupé” suite à une panne quasi totale des communications vendredi.

« Il existe déjà une situation humanitaire désastreuse, notamment une proximité dangereuse des opérations militaires pour les civils et des quantités insuffisantes de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant », a-t-il déclaré sur X.

Signes de réponse

Certains signes indiquent que l’administration Biden pourrait commencer à répondre aux critiques.

Selon un Rapport du Washington PostWashington a fait pression sur le gouvernement israélien pour qu’il réactive les canaux de communication.

Dimanche, la Maison Blanche a déclaré que Biden avait appelé à « accélérer » l’aide humanitaire à Gaza lors d’appels téléphoniques avec les dirigeants israéliens et égyptiens.

Le dirigeant américain a réitéré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu : « Israël a parfaitement le droit de défendre ses citoyens contre le terrorisme et la responsabilité de le faire d’une manière conforme au droit humanitaire international qui donne la priorité à la protection des civils. »

Lors de sa conversation avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi, Biden a accepté de s’engager « à travailler ensemble » pour protéger les vies civiles et à « garantir » que les Palestiniens de Gaza ne soient pas déplacés vers l’Égypte ou vers tout autre pays, a déclaré la Maison Blanche.

L’aide humanitaire est arrivée à Gaza par le passage de Rafah géré par l’Egypte, le seul passage non contrôlé par Israël.

Cependant, l’ONU et d’autres agences ont averti que le flux actuel d’aide aux 2,3 millions de personnes à Gaza n’est encore qu’une « goutte dans l’océan ».