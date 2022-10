Le débat sur la période de préavis se poursuit alors que la publication sur LinkedIn devient virale

Le débat autour de la durée du préavis d’une entreprise restera toujours sans fin. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de LinkedIn, Yash Takkar, a demandé aux gens quel était leur délai de préavis. Il a partagé une capture d’écran de son message précédent qui disait : “Une entreprise avec un délai de préavis de 90 jours recherche des candidats qui peuvent rejoindre immédiatement dans une semaine ou deux.” Le message est immédiatement devenu viral et a suscité des tonnes de réactions de la part des internautes. Alors que certains ont raconté leurs expériences personnelles, d’autres ont mentionné si cela pouvait être considéré comme du «travail au noir» des entreprises contre les employés.

«Comme dans le recrutement, je ressens toujours ce problème lorsque nous devons embaucher immédiatement et que le candidat choisi doit signifier un préavis. A mon avis, un délai de préavis d’un mois est suffisant. Et si la même règle est appliquée dans toutes les entreprises alors le mouvement sera plus facile. Et les entreprises de niveau intermédiaire ne sont pas prêtes à acheter le délai de préavis même si elles ont un besoin urgent. Mais d’un autre côté, la stabilité à un certain niveau devrait être là. J’ai vu certains d’entre eux changer d’entreprise comme ils changent de vêtements », a écrit un utilisateur de LinkedIn.

Une autre personne a commenté: « Très vrai. Je me demande toujours quand aurai-je l’occasion de poser des questions aux RH, quelle est votre période de préavis pour ce poste pour lequel j’ai postulé lorsque vous avez un besoin urgent d’embaucher un employé dans la semaine ou immédiatement. J’adorerai aussi leur dire que si je pouvais me joindre dans une semaine, ma lettre de rendez-vous devrait également contenir les mêmes conditions que je pourrais quitter dans une semaine.

Une personne favorable à cette pratique a écrit : « Pourquoi pas ? Un préavis de 90 jours est d’assurer la livraison des résultats promis au client ainsi que d’assurer la continuité pour l’ensemble de l’entreprise afin que les gens soient payés Une semaine est d’attirer les chômeurs ou qui peuvent facilement se joindre afin que les opportunités commerciales soient exploitées. Il faut réfléchir soigneusement et à partir de plusieurs points de vue.

Un utilisateur l’a qualifié d’« esclavage ». Elle a expliqué comment “les États-Unis ont des sociétés de logiciels encore plus grandes, et tout le monde ici s’en sort avec un préavis d’une semaine, qui est donné par les employés par courtoisie et non forcé par l’employeur”.

