Le débat sur la dénomination de la vague de chaleur en Europe s’intensifie : Cerberus. Charron. Gary ?

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – « Cerberus » a captivé l’imagination. Le bad boy hellhound de la mythologie grecque est devenu le nom inspiré de la vague de chaleur qui s’est abattue sur le sud de l’Europe ce mois-ci, rendant les cartes météorologiques écarlates, fermant les sites touristiques et incitant à des avertissements urgents pour chercher un abri frais en Italie, en Espagne et en Grèce.

Sauf à Séville, en Espagne, ils appelaient la vague de chaleur Xenia. En Grèce et à Chypre, il était surnommé « Cléon ». Et avant que quiconque ne soit d’accord, le service météorologique commercial italien il Meteo a signalé que le système météorologique avait évolué et que c’était maintenant l’anticyclone « Charon » – du nom du passeur des enfers – qui apportait la chaleur.

Tout cela semble refléter un désir en Europe de commencer à attacher des noms aux épisodes de chaleur accablante – qui deviennent si courants qu’ils s’estompent parfois dans la conscience des gens. Mais quel système de nommage utiliser, quelles prévisions justifient les noms et qui devrait passer les appels sont loin d’être réglés.

L’Europe du Sud atteint des températures record alors que la vague de chaleur culmine

Pendant des décennies, les météorologues du gouvernement ont nommé les typhons, les cyclones et les ouragans, selon l’endroit où ils se sont formés. C’étaient tous des prénoms féminins jusqu’à la fin des années 1970, soit dit en passant.

Les incendies de forêt reçoivent souvent des noms, généralement attribués par le commandant de l’attaque initiale, pour une caractéristique géographique où la conflagration a commencé – une montagne, un canyon, un bassin versant. Les inondations peuvent également être nommées, pour les rivières qui atteignent leur crête, ou les barrages qui ont éclaté ou les villes détruites. Les vents violents aussi. Le Met Office britannique, en coopération avec les services de prévision nationaux irlandais et néerlandais, déploiera des noms pour les événements de grand vent, à commencer par Antoni, Betty, Cillian…

Les vagues de chaleur extrême ne sont aujourd’hui que sporadiquement nommées, principalement par les médias. Mais il y a une tendance à rendre les noms plus officiels – et aussi à catégoriser le niveau de menace posé par les températures élevées – pour mieux alerter et motiver le public et les gouvernements à prendre les mesures nécessaires.

Ce que la chaleur extrême fait au corps humain

La chaleur extrême est déjà la première cause de décès liée aux conditions météorologiques aux États-Unis. La chaleur tue plus de personnes la plupart des années que les ouragans, les inondations et les tornades combinés.

Et pourtant, les chercheurs notent que la chaleur n’a pas les effets visuels dramatiques que produisent les ouragans et les inondations. La chaleur est – au moins visuellement – plus subtile. Les médias montrent des touristes s’éclaboussant dans des fontaines romaines. Ils n’ont pas tendance à montrer des personnes âgées, des ouvriers du bâtiment ou des bébés aux urgences.

Hannah Cloke, climatologue à l’Université de Reading, a déclaré que nommer les épisodes de chaleur dangereux pourrait être un outil utile. « Parce que ça nous aide d’en parler », a-t-elle dit.

Cloke a déclaré que nommer un anticyclone Cerberus, « d’après un gros monstre effrayant, avait du sens », à la fois comme image de marque et comme métaphore. « Parce que ça fait peur. »

Mais elle a averti qu’avec la montée en flèche des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il y aura beaucoup plus de vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses dans les années à venir. « Et nous manquerons de monstres » pour leur donner leur nom.

Alan Kennedy-Asser, chercheur à l’Institut Cabot pour l’environnement de l’Université de Bristol, s’est également demandé : « Si nous nommons chaque pic de chaque vague de chaleur, nous pourrions manquer de noms inquiétants et infernaux assez rapidement, et nous pourrions nous retrouver avec le son beaucoup moins sinistre Heat Wave Gary.

Séville devient la première ville au monde à nommer et classer les vagues de chaleur

Certains experts en santé publique ont déclaré que nommer une vague de chaleur Gary n’était peut-être pas si mal – car même si vous pensez que la chaleur extrême devrait réveiller les gens à propos du changement climatique d’origine humaine, en ce qui concerne l’action immédiate, les responsables de la santé publique ne veulent pas que les gens paniquent, mais qu’ils fassent quelque chose de sensé. Comme trouver la climatisation. Ou boire plus d’eau.

Frederieke Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’elle appréciait « les noms sur le thème de l’enfer donnés aux récents », car les vagues de chaleur meurtrières sont « les plus proches de Hieronymus Bosch dans ce monde », a-t-elle déclaré en se référant au peintre de la Renaissance connu pour ses représentations de l’enfer.

Mais elle a dit que des noms plus neutres et classés par ordre alphabétique pourraient être plus efficaces. « Nous avons encore un long chemin à parcourir pour prendre au sérieux les vagues de chaleur et prendre les mesures appropriées : avoir des plans d’action contre la chaleur, repenser nos villes, arrêter de brûler des combustibles fossiles », a-t-elle déclaré.

La chaleur extrême gâche les vacances. Voici comment faire face.

Un climatologue, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour cette idée, s’est demandé : « Pourraient-ils s’appeler Heat Wave Exxon ou Heat Wave Shell ? Pour les grandes entreprises polluantes.

Puis le même scientifique a modifié la pensée et a dit : « Ils devraient probablement être nommés pour nous – parce que nous sommes les responsables. »

Cerberus semble provenir d’il Meteo, dont le fondateur, Antonio Sanò, a déclaré à Wired que son site Web nommait les vagues de chaleur depuis des années.

Luca Mercalli, président de la Société météorologique italienne, a rejeté le nom – en tant que clickbait.

Il a déclaré au Washington Post qu’il s’agit « d’un nom absolument commercial, non reconnu par la communauté scientifique, pour un anticyclone qui surgit chaque année sur le sud de l’Europe, parfois plus doux, parfois bien pire », comme ce mois-ci.

Mais Mercalli a déclaré qu’il soutenait la nomination de ces événements par des organismes officiels, selon des critères bien définis.

Avec les variantes du coronavirus, le monde apprend l’alphabet grec, une sinistre lettre à la fois

Cependant, identifier les épisodes de chaleur qui devraient recevoir des noms n’est pas aussi évident que de nommer des cyclones ou des ouragans.

« Bien que le grand public ait une bonne compréhension intuitive de ce qu’est une vague de chaleur, définir objectivement une vague de chaleur en termes scientifiques n’est pas une tâche simple », a déclaré Kennedy-Asser de l’Université de Bristol.

« À quel point une vague de chaleur doit-elle être extrême pour mériter un nom ? se demanda-t-il.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), le groupe des Nations Unies qui coordonne l’observation météorologique mondiale, a déclaré que bien qu’elle n’ait « pas de plans immédiats » pour nommer les vagues de chaleur, elle reconnaît l’intérêt et envisage les avantages et les inconvénients.

L’OMM a reconnu les problèmes potentiels d’une dénomination ad hoc. « Des pratiques indépendantes pour classer et nommer les vagues de chaleur qui ne sont pas coordonnées avec les systèmes d’alerte officiels, peuvent risquer de perturber les protocoles de protection civile et les efforts de coordination, entraîner des conséquences négatives imprévues ou réduire l’efficacité des mesures d’avertissement et de réponse à la chaleur établies », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Le groupe a souligné que les protocoles établis pour les ouragans peuvent ne pas se traduire par une chaleur extrême et que les vagues de chaleur peuvent être prévues de manière fiable dans certaines régions et pas dans d’autres. Il craignait de déclencher de «fausses alarmes», surtout si les événements nommés s’avéraient plus doux que prévu.

Kathy Baughman McLeod est la directrice du Adrienne Arsht Rockerfeller Foundation Resilience Center, qui s’efforce de nommer et de catégoriser les vagues de chaleur. Elle a déclaré que ces températures élevées apparaissent comme des «événements presque silencieux» qui nécessitent «des relations publiques et une image de marque» pour sauver des vies.

Les scientifiques disent que pas moins de 61 000 personnes sont mortes de la chaleur en Europe l’année dernière.

Baughman McLeod a déclaré que les agences météorologiques et de santé publique devraient se coordonner et se concentrer sur la manière de classer les vagues de chaleur par gravité – par températures nocturnes (nécessaires pour refroidir le corps), couverture nuageuse, humidité et prévisions moyennes sur trois jours.

Son groupe a mis en place un programme pilote à Séville, la ville touristique belle mais notoirement chaude du sud de l’Espagne.

Jusqu’à présent, la municipalité a connu trois événements nommés : Zoe en juillet 2022, Yago le mois dernier et Xenia ce mois-ci. L’idée est de travailler à rebours dans l’alphabet, en utilisant des noms relativement peu communs. Encore à venir? Wenceslao et Vega.

« Les premières preuves montrent que cela fonctionne », a déclaré Baughman McLeod, ajoutant que le projet prépare actuellement un document de recherche pour publication. Elle a déclaré que des enquêtes suggèrent que les habitants de Séville qui pouvaient se souvenir du nom d’une vague de chaleur étaient plus susceptibles d’avoir pris des mesures positives pour se protéger.

« Personne ne doit mourir des vagues de chaleur », a-t-elle déclaré.

Stefano Pitrelli à Rome a contribué à ce rapport.