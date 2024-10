Le débat sur Joker : la fin de Folie à Deux

Celui de Todd Phillips Joker suite, Joker : Folie à Deuxest un film difficile à bien des égards. C’est difficile à supporter, alors que le protagoniste abattu, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), subit encore plus de violences physiques et de détérioration mentale et émotionnelle. C’est difficile à analyser, car Phillips et son co-scénariste Scott Silver remplissent le scénario d’incohérences et de contradictions. Et par-dessus tout, il y a cette fin amère et sourde, qui rejette le premier film et sape consciemment toute la bonne volonté qu’il a suscitée. Que sommes-nous censés ressentir à ce sujet ? Qu’essayent de dire Phillips et Silver ? Nous avions des opinions divergentes à ce sujet, nous avons donc décidé d’en parler. Fini les spoilers à venir pour Joker : Folie à Deuxnaturellement.

Comment se termine Joker : Folie à Deux ?

Joker : Folie à Deux est présenté à la fois comme une histoire d’amour musicale entre Arthur et sa codétenue de l’asile d’Arkham, Harleen « Lee » Quinzel (Lady Gaga), et comme le compte d’Arthur pour les meurtres qu’il a commis en 2019. Joker. Il est jugé, avec son avocat de la défense Maryanne (Catherine Keener) affirmant qu’il n’est pas coupable pour cause de folie : elle prétend qu’il a plusieurs personnalités et qu’Arthur et le Joker sont des personnes différentes. Le procureur Harvey Dent (Harry Lawtey), pour sa part, soutient qu’Arthur est sain d’esprit et un meurtrier de sang-froid.

Porté par la romance avec Lee, qui admire ouvertement l’iconoclasme destructeur du Joker et le rencontre tout au long du film dans une variété de séquences musicales parfois imaginées, parfois réelles et parfois totalement ambiguës, Arthur finit par renvoyer Maryanne et monte sa propre défense devant le tribunal. Joker, entièrement maquillé. Mais lorsqu’il est appelé à présenter sa plaidoirie finale, Arthur s’effondre devant le jury et admet que Joker n’est pas une seconde personnalité, il est une performance délibérée. Il avoue avoir assassiné sa mère, en plus des cinq meurtres déjà connus du tribunal. À la fin de ce discours, il dit qu’il abandonne le personnage du Joker, qu’il est fatigué de maintenir. Harleen sort de la salle d’audience avec un dégoût et une désillusion apparents.

Une voiture piégée explose à l’extérieur, même si on ne sait pas exactement qui l’a déclenchée – peut-être un partisan du Joker protestant contre l’affaire, peut-être un haineux du Joker cherchant à tuer autant de partisans du Joker que possible. Arthur s’échappe à travers les décombres et retourne au Highbridge « Escaliers Joker » où il a dansé dans le premier film.

Il y trouve Lee, mais elle le répudie et s’éloigne – elle était amoureuse de l’image qu’elle avait en tête du Joker, pas d’Arthur. La police arrive et le reprend, et il est ramené à Arkham, où un autre détenu, brièvement aperçu tout au long du film, le confronte, lui promettant une blague, puis le poignarde brutalement et à plusieurs reprises, lui disant que c’est ce qu’il mérite pour avoir rejeté l’ordre. Joker. Alors qu’Arthur meurt, le détenu anonyme rit en arrière-plan, avec des effets sonores sanglants suggérant qu’il se coupe la bouche pour se donner le genre de cicatrices faciales que nous voyons sur le Joker de Heath Ledger dans Le chevalier noir. L’intention semble être que ce détenu soit le « nouveau » ou le « vrai » Joker.

Que signifie la fin de Joker : Folie à Deux signifier?

Tacha : Alors Suzanne. Lorsque nous avons commencé à parler de nos réponses à cette question Joker suite et ce que Todd Phillips semble énoncer, on aurait dit que vous trouviez cette fin assez insatisfaisante et peut-être même insipide, et je voulais approfondir cela. Je suis d’accord avec tout ce que vous avez dit dans votre article décrivant la façon dont Phillips et son co-scénariste Scott Silver confondent leurs messages sur qui est le Joker et ce que nous devrions ressentir à son sujet, mais pour moi, cette fin « Va vous faire foutre, fanboys du Joker » était la moment où ils ont résolu toutes ces pensées chaotiques et contradictoires en un seul flux, qui dit : « Ce type n’a jamais été ce que vous pensiez qu’il était, et maintenant il ne le sera jamais. » Qu’est-ce qui vous manque dans cette fin ?

Suzanne : Au risque de faire de légers éloges, je ne dirais pas que j’ai trouvé la fin plus insipide ou insatisfaisant que le reste du film. Mon problème concerne davantage l’intention et la réalité. S’il s’agissait simplement de faire un doigt d’honneur aux personnes qui revendiquaient la version du Joker de Phoenix comme leur propre icône tordue, je ne pense pas que ce cadre soit du tout réussi.

Les gens qui ont regardé Joker et ont embrassé Arthur Fleck comme un meurtrier charismatique et philosophe avec un plan, ils rejetaient déjà la réalité de ce film et lui substituaient la leur. Et pour tous ceux qui ont déjà fait la gymnastique mentale qu’implique la lecture JokerLe Joker est d’un seul tenant avec Le chevalier noir (Heath Ledger) ou Escouade suicide (Jared Leto) du personnage, il existe une façon simple et tentante de lire cette scène.

Photo de : Niko Tavernise/Warner Bros Pictures

Après un film sur l’impuissance de Fleck – face à ses admirateurs, au système pénal et même à sa propre personnalité – Folie à Deux dit : « Ne t’inquiète pas pour ce type, gamin, il n’a jamais été le réel Joker! Le vrai Joker est exactement ce que vous avez toujours imaginé : un psycho-tueur mystérieux et rieur avec un désir farfelu de s’en tenir au système.

S’il s’agit là d’une tentative de Phillips et de sa société de rejeter l’attention Joker compris, je ne pense pas que cela va convaincre quiconque y a prêté cette attention en premier lieu. Club de combat n’a jamais empêché personne de penser que Tyler Durden est un génie cool. Mais avec Club de combatje suis au moins convaincu que les auteurs Chuck Palahniuk et David Fincher ne l’ont pas fait vouloir le public de se débarrasser de l’icône du système de cette manière. Je n’ai jamais eu l’impression de comprendre ce que je suis censé retenir d’Arthur Fleck.

Pensez-vous que Phillips et co. voulait dire que leur Joker était… Je ne sais pas, cool ? Menaçant? Complexe et méchant ? Ou simplement une personne complètement détruite dont les actions ont été mal interprétées ?

Tacha : Il m’a toujours semblé que le premier film tournait autour d’un message nihiliste sur la façon dont le monde est terrible, à quel point la plupart des gens sont prédateurs, abusifs et indifférents, comment la famille, nos institutions et les gens qui nous entourent nous échouent tous. de pouvoir en apprenant à rire d’eux tous et à accepter le chaos et la destruction. Pas un message avec lequel je peux embarquer, mais au moins un message.

Pour moi, Joker 2 on a l’impression que Phillips et Silver s’accrochent à la partie nihilisme du message, tout en répudiant l’idée que vous pouvez y trouver du pouvoir quelque part. Je ne pense pas qu’ils suggèrent que les actions d’Arthur dans le premier film ont été mal interprétées, mais simplement que toute satisfaction que nous ou lui pourrions en tirer est temporaire et vide de sens. Et il n’y a rien de cool ou de menaçant là-dedans. Dans ce film, je pense que nous sommes simplement censés le trouver pathétique : il ne peut gagner l’amour (ou au moins faire semblant d’aimer) qu’en prétendant être quelque chose qu’il n’est pas. Montrer sa vraie personnalité au monde signifie être condamné par le tribunal, abandonné par son amant et assassiné par un étranger.

Photo : Niko Tavernise/Warner Bros.

Au contraire, il semble que Phillips dise que nous devons revêtir une armure contre le monde, et que nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser tomber un seul instant, sinon nous perdrons tout ce que nous avons pu rassembler en la portant. Ce qui me ramène à ce que je me demandais après le premier film : Todd Phillips va-t-il bien ? Voit-il actuellement un thérapeute décent ? Parce que si ces films ne sont pas de la dépression et du désespoir sous des formes tangibles, je ne sais pas ce que c’est.

Mais il me semble qu’il autorise ce que vous dites, à savoir que les fanboys de Phoenix-Joker ne sont pas influencés par ce film. Nous voyons cela se produire dans le film, alors qu’Arthur s’échappe de la salle d’audience à la suite de l’explosion de la voiture piégée et tombe dans les bras de fans déguisés en clown qui le soutiennent et le mettent en sécurité – ce qu’il rejette immédiatement, ce qui n’influence pas. eux. Toute cette séquence me donne l’impression que Phillips dialogue avec les fans du premier film, leur disant qu’il ne veut pas de leur attention, de leur respect ou de leur soutien, et qu’il ne l’acceptera pas.

L’ensemble du film ressemble à ce message en gros, mais la séquence d’évasion le souligne sous une forme petite et intense. Ce qui m’amène à ceci : votre problème ici est-il que le message n’est pas satisfaisant, ou n’a de sens pour personne d’autre que les personnes à qui Phillips s’adresse directement, ou est-il mal articulé, ou tout autre chose ?

Suzanne : Un peu de tout, en fait. Je pense que c’est mal articulé, mais c’est aussi une question mal posée. Je ne pense pas que quiconque ait trouvé une solution lorsque votre travail a été adopté ou coopté par des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. Personne ne peut faire une bande dessinée sur le Punisher qui empêchera les flics et les miliciens d’apposer son emblème de crâne sur leurs affaires.

En fin de compte, je pense simplement que si Phillips était vraiment attaché à une indifférence nihiliste, à l’idée que tout ce que l’on peut faire sur l’état du monde, c’est d’en rire, alors il élaborerait sa suite comme une réponse directe aux fanboys du Joker qui se sont attachés à son film. Joker… Je veux dire, est-ce une déclaration d’indifférence ?

Photo : Niko Tavernise/Warner Bros.

Tacha : Je pense que cela est tout à fait conforme à la philosophie du désespoir autodestructeur de ces films – le premier film ne parle pas d’Arthur déclarant calme l’indifférence, il s’agit de prendre des mesures violentes et décisives. Dans le premier film, Arthur abandonne la société, sa mère, son objectif de rendre les gens heureux et tout semblant de santé mentale ou de travail vers le rétablissement. Mais il ne se contente pas de s’asseoir et d’y réfléchir : il tue une star de la télévision, tue sa mère, déclenche une émeute et rit de tout cela. je vois la même chose Club de combat « faire exploser tout ça » dans cette suite. Cela vient juste de Phillips au lieu de Joker.

Dans cette suite, Arthur abandonne la prétention qu’il peut rire de ce qu’il a fait, ou s’en dissocier, ou cesser de se sentir horrible à ce sujet. Et Phillips le tuant immédiatement par la suite me semble être une tentative de déclaration définitive, une tentative de s’assurer que personne ne puisse le coopter, le réécrire ou le réutiliser. Cela me rappelle Douglas Adams faisant exploser toutes les itérations possibles de la Terre dans tous les univers dans son dernier livre Le Guide du voyageur galactique, dans le but de prouver qu’il en avait fini avec la série. (Ce qui n’a pas gardé un autre auteur de le continuer après sa mortce qui pourrait prouver votre point de vue.)

Cela ne fonctionnerait pas avec Punisher à ce stade, car il existe depuis trop longtemps (50 ans cette année !) sous trop de formes et a été trop profondément intégré à la culture – toute tentative de mettre fin à son histoire serait certainement de courte durée. Mais Phoenix-Joker est un phénomène beaucoup plus récent, et empoisonner le puits comme celui-ci – le présentant comme une victime triste, solitaire et impuissante au lieu d’un héros cynique – pourrait vraiment le tuer pour tout le monde, sauf pour les plus déterminés.

Je me demande simplement si Phillips est en train de tuer sa carrière. Il ne s’agit pas simplement d’un réalisateur qui suit un grand succès avec un gros échec, ce qui arrive tout le temps – il s’agit d’un réalisateur qui prend des mesures actives pour désavouer et saper son dernier succès, pour se séparer de son propre fandom et créer ce qui semble vraiment être le cas. être une déclaration philosophique expliquant pourquoi les gens qui aiment son dernier film sont malavisés, superficiels et haineux. Je ne sais pas comment tu en reviens. Joker 3 : Je plaisantais, il va bien?