Le débat Sunak v Truss du Sun pourrait être un moment crucial où les lecteurs décideront qui ils préfèrent comme Premier ministre

L’affrontement Rishi contre Liz de THE Sun peut être le moment crucial où nos lecteurs décident qui ils préfèrent comme Premier ministre.

Bien sûr, seuls ceux qui sont membres conservateurs ont leur mot à dire pour le moment.

Et ce qui devrait être primordial dans leurs calculs, c’est ceci : quel concurrent est le mieux placé pour battre Keir Starmer et empêcher une coalition destructrice du chaos dans deux ans ?

Voici une chance en or pour Liz ou Rishi de montrer qu’ils sont un vainqueur des élections à qui on peut faire confiance pour assurer l’avenir de leur parti et du pays.

Comment Liz sait-elle que ses réductions d’impôts n’augmenteront pas l’inflation ? Si Rishi veut retarder la réduction des impôts, comprend-il à quel point les choses vont mal ?

Comment l’un ou l’autre réduira-t-il les arriérés du NHS ?

Comment vont-ils arrêter la migration illégale et réduire les totaux globaux à des niveaux durables ?

Poursuivront-ils notre soutien indéfectible à l’Ukraine et veilleront-ils à ce que nos forces disposent de tout ce dont elles ont besoin pour assurer notre sécurité ?

Vont-ils craquer ? Dans quelle mesure sont-ils flexibles sur notre engagement 2050 Net Zero si les coûts semblent inabordables pour les familles ?

Nous ne voulons pas les entendre échanger des insultes. Nous avons besoin de réponses – et nous avons hâte de les entendre.

Gaffe à la frontière

IL est évidemment absurde de blâmer le Brexit pour l’embouteillage de Douvres alors que la faute incombe entièrement à la police française indolente.

Bien sûr, il y a maintenant des contrôles de passeport.

Ils ne posent aucun problème si la France fournit suffisamment de personnel frontalier.

La moitié de leurs agents ne se sont pas présentés.

À Calais, d’autres flics français restent les bras croisés alors que des migrants traversent la Manche sur de petits bateaux et atterrissent illégalement au Royaume-Uni.

Voir la connexion?

Les Français ne perdent aucune occasion de compliquer la vie de la Grande-Bretagne post-Brexit.

Pourtant, pour les Remoaners, les nations de l’UE sont toujours les adultes et la Grande-Bretagne toujours stupide et fausse.

Combien de temps vont-ils, et même les Français, supporter cette crise de colère épique des tout-petits ?

Couture de Boris

C’est assez farfelu qu’un comité de la Chambre des communes cherche toujours à savoir si Boris a induit les députés en erreur sur Partygate APRÈS avoir démissionné.

Le comité des privilèges dirigé par les travaillistes condamnera même Boris pour l’avoir fait accidentellement, même s’il croyait sincèrement que les règles de Covid étaient suivies dans le n ° 10 Crédit : La Méga Agence

Mais il est indéfendable de modifier les règles pour le déclarer coupable plus facilement – ​​et éventuellement lui faire faire face à une élection partielle.

L’induction doit impliquer l’intention.

Au lieu de cela, le comité des privilèges dirigé par les travaillistes condamnera même Boris pour l’avoir fait accidentellement, même s’il croyait sincèrement que les règles de Covid étaient suivies dans le n ° 10 ou si des aides l’avaient dit.

En théorie, cela pourrait signifier que tout futur ministre finira par perdre son emploi pour une déclaration erronée.

C’est des dingues.

« Trompeur » ne doit pas être redéfini pour se venger de Boris. C’est manifestement injuste.