Le débat révèle une réalité brutale sur la politique étrangère républicaine

Bien entendu, le porte-drapeau républicain le plus probable pour 2024 reste l’ancien président Donald Trump, qui a ignoré ce débat comme tous les autres. Mais ses opinions planaient évidemment sur la scène. De plus, en donnant même aux candidats de second rang l’occasion d’exprimer leurs conflits, ces échanges nous en disent long sur l’ampleur des divisions au sein du parti, ainsi que sur leurs points communs.

Le débat de mercredi a montré de larges points d’accord. Malgré les grognements du flanc le plus extrême du parti, le soutien à Israël contre le Hamas reste la position hégémonique du Parti républicain ; seul Vivek Ramaswamy s’est opposé à une nouvelle aide américaine, même s’il s’est joint à d’autres prétendants pour adresser un message belliqueux à Israël selon lequel il devrait « enfumer ces terroristes ». De même, même les attaques de certains candidats les uns contre les autres ont mis en évidence un consensus plus profond, comme lorsque l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis se sont accusés mutuellement d’être trop gentils avec la Chine. Le changement climatique mondial n’a reçu que peu d’attention, tandis que les seuls outils que les participants au débat considéraient comme appropriés pour faire face à l’immigration étaient la ligne dure.

Malgré cet accord explicite et tacite, les divisions étaient marquées. Ils reflètent des approches fondamentales du monde, et pas seulement des extraits sonores. La principale divergence concernait l’opportunité d’aider l’Ukraine à combattre la Russie ou de mettre fin à l’aide américaine à ce pays en faveur d’une concentration sur la frontière mexicaine.

Haley et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont adopté une ligne internationaliste classique (bien que conservatrice), arguant que résister à l’agression russe en Europe est la clé pour préserver la puissance américaine et éviter une guerre plus coûteuse plus tard. DeSantis et Ramaswamy ont plaidé pour un retrait du soutien américain. Pourtant, ils l’ont fait pour des raisons différentes, DeSantis souhaitant se concentrer sur la lutte contre la Chine et Ramaswamy. apparemment en train de se disputer pour un pur isolationnisme. (En ce sens, Ramaswamy pourrait se rapprocher le plus de la position de Trump, qui inclut des déclarations qui semblent présager une abandon rapide de l’Ukraine et même la possibilité de une sortie des États-Unis de l’OTAN.)

Ce degré de division au sein du parti sur l’objectif de la politique étrangère n’est pas sans rappeler les époques antérieures. Dans les années 1920, les affrontements républicains sur l’opportunité et la manière de s’engager avec le reste du monde ont conduit à un refus d’adhérer à la Société des Nations, combiné à une dépendance à l’égard du reste du monde. traités pour gérer les courses aux armements et même rendre la guerre illégale – même si le sentiment nativiste a conduit à un loi raciste anti-immigration que une immigration radicalement réduite pour une génération.

Le parallèle le plus éclairant vient peut-être du milieu du XIXe siècle, lorsque la politique étrangère américaine s’est tournée vers une lutte entre démocrates. Dans les années 1830 et 1840, les démocrates étaient déchirés par la république séparatiste du Texas, qui avait fait sécession du Mexique. De nombreux sudistes voulaient admettre le Texas comme un État chargé de préserver et d’étendre l’esclavage. Conscients non seulement de la possibilité que l’annexion conduise à une guerre avec le Mexique, mais également de l’équilibre des pouvoirs intérieur, les démocrates du Nord ont préféré le faire seulement si le Texas pouvait s’accompagner de la saisie d’au moins certaines parties de l’Oregon, alors administrées conjointement avec le Royaume-Uni. .

Le problème a fait échouer les tentatives de renomination de l’ancien président (et fondateur du parti) Martin Van Buren, qui bénéficiait d’un soutien substantiel mais s’opposait à l’annexion du Texas et donc n’a pas pu sécuriser le vote des deux tiers nécessaire au congrès. Le favori étant écarté, le cheval noir James K. Polk a obtenu la nomination grâce à un logroll : en promettant de s’étendre à la fois vers le sud et dans le nord-ouest du Pacifique. La courte victoire de Polk lors de l’élection présidentielle de 1844 contre Henry Clay a ouvert la voie non seulement à l’admission du Texas, mais aussi à une confrontation avec la Grande-Bretagne au sujet de l’Oregon et à une guerre avec le Mexique à propos du Texas qui a abouti à la conquête américaine de la majeure partie de l’Ouest américain.

Ces transformations ont eu des conséquences non seulement générationnelles mais aussi historiques. L’expansion a fait des États-Unis un pays transcontinental, avec son vaste littoral Pacifique accélérant son intérêt pour les relations avec l’Asie. Mais l’expansion signifiait également que les divisions nationales autour de l’esclavage s’accentuaient, contribuant ainsi à déclencher la guerre civile.

La prochaine décennie de notre siècle pourrait voir des transformations d’une ampleur similaire dans le rôle de l’Amérique dans le monde. Après une période d’après-guerre froide si paisible que certains ont proclamé la fin de la guerre, la dernière décennie a été marquée par un accélération des décès causés par des conflits. Ces épisodes exercent de nouvelles tensions sur Washington alors qu’il cherche à se montrer à la hauteur des engagements et des responsabilités mondiales de l’Amérique, surtout en l’absence d’une menace directe aux valeurs et aux intérêts américains comme celle posée par l’Allemagne nazie ou l’Union soviétique.

Sans une menace aussi claire ni une expérience récente de cataclysme mondial, les électeurs et les hommes politiques auront plus de latitude pour se retirer de l’engagement mondial. Un tel repli sur soi aurait d’immenses effets sur la politique internationale : le système basé aux États-Unis s’effondrerait et d’autres puissances assumeraient des rôles encore plus importants dans la gestion de leurs régions, avec des conséquences potentiellement mortelles.

Trump et Ramaswamy considèrent probablement ces développements potentiels comme acceptables, voire même bienvenus. Haley et Christie veulent leur résister, mais d’une manière qui préserverait au maximum la liberté d’action des États-Unis, sans se soucier beaucoup des préoccupations des alliés ou des normes internationales. Après tout, même Haley favorable à l’envoi de forces d’opérations spéciales au Mexique s’en prendre aux cartels de la drogue – une invasion unilatérale qui saperait toute remontrance américaine contre la Russie et d’autres pays pour leur comportement comme si les règles du XIXe siècle s’appliquaient.

Le choix d’un président compte toujours. Les enjeux de la primaire républicaine soulignent cependant à quel point le choix qui s’offre aux électeurs en novembre 2024 pourrait être vaste – s’il s’agira d’un choix entre des formes rivales d’internationalisme ou entre un engagement international et un repli sans précédent, avec des conséquences historiques.