Le débat républicain sur Fox Business ne se concentrera pas uniquement sur l’économie

Chez Fox Business Network, pour une nuit au moins, tout cela va bien au-delà de l’économie.

Lorsque la chaîne de télévision par câble retransmettra un débat primaire républicain le 27 septembre, bon nombre des stratégies qu’elle a utilisées la dernière fois disparaissent. Finis les modérateurs Neil Cavuto et Maria Bartiromo, qui ont l’expérience de tels événements. À leur place : les débutants Stuart Varney et Dana Perino, aux côtés d’Ilia Calderón d’Univision. Le réseau abandonnera également ses efforts pour se concentrer largement sur des sujets commerciaux et économiques, comme il l’a fait dans le passé.

Les dirigeants de Fox News Media ont commencé à réfléchir au moment opportun pour diffuser une couverture médiatique plus importante à un public plus large, a déclaré Jay Wallace, président et rédacteur en chef de Fox News Media, dans une interview. «Il y a très peu d’événements aujourd’hui», dit Wallace. « Les gens se soucient de la politique », ajoute-t-il. « C’est quelque chose d’unificateur à regarder pour les gens. »

Lors des derniers débats télévisés de Fox Business, en 2015 et 2016, la télévision dans son ensemble se concentrait étroitement sur des niches d’audience – les téléspectateurs professionnels, les passionnés de gastronomie ou les amateurs d’automobile, par exemple. Dans certains cas, l’industrie l’est toujours. Mais en 2023, de nouveaux efforts sont déployés pour générer des foules plus larges à travers différents types de médias. Le débat, diffusé de 21 heures (heure de l’Est) à 23 heures (heure de l’Est) depuis la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie, sera également diffusé sur Fox News Channel, Fox News Digital, Fox Nation et Fox News Audio. Le premier débat primaire républicain de ce cycle actuel – également diffusé sur plusieurs plateformes de Fox News – a attiré en moyenne près de 13 millions de personnes, un nombre important dans le paysage télévisuel moderne.

Signe que le personnel de Fox News pense peut-être à un public plus large, la société a ouvert ce dernier débat, modéré par Bret Baier et Martha MacCallum, en interrogeant les candidats sur la culture pop, en particulier sur le message du tube musical viral « Rich Men North of ». Richmond », qui était tendance à l’époque. Les préparatifs pour le prochain débat n’ont pas encore abouti à une ouverture similaire, dit Perino, mais « nous allons réfléchir un peu plus à la manière de le garder intéressant ».

Les modérateurs sont prêts à se concentrer sur un large éventail de sujets et souhaitent amener les candidats à se révéler et à révéler leurs politiques à un public qui ne les connaît peut-être pas très bien. « Nous allons aborder toutes les questions, et c’est ce que veut le public », déclare Varney, un vétéran de l’actualité économique qui travaille chez Fox depuis 2004. « Il ne s’agit pas seulement de l’économie. C’est peut-être le problème le plus important de cette catégorie, mais il y a d’autres sujets impliqués ici » qui pourraient aller de la criminalité à la grève en cours des travailleurs de l’automobile. Le principal candidat républicain, l’ancien président Donald Trump, ne devrait pas y participer.

La primaire offre à tous les participants la possibilité de « dire pourquoi je serais un meilleur commandant en chef » que l’actuel occupant de la Maison Blanche ou que le concurrent qui n’est pas là, explique Perino.

Perino et Varney se disent conscients du défi qui les attend.

« J’ai l’impression qu’il s’agit définitivement d’étirer des muscles que je n’utilise pas normalement ou que je n’ai jamais utilisés », déclare Perino, notant que chaque jour de préparation apporte avec lui de nouvelles études sur des sujets qui sont soudainement intrinsèques au cycle de l’actualité. Elle se demande souvent comment poser les questions aux candidats de la bonne manière, puis, comme les gros titres le font, elle doit « tout recommencer ».

Mais elle a une expérience qui pourrait s’avérer utile. Lorsqu’elle travaillait comme attachée de presse de la Maison Blanche pour le président George W. Bush, Perino avait souvent pour tâche de le préparer aux questions de presse. « Je suis très douée pour anticiper les questions et trouver des réponses », dit-elle. « Le président Bush vous dira qu’il n’a jamais été surpris par une question lorsque je le briefais. » Aujourd’hui, ajoute-t-elle, elle souhaite inverser la tâche. « Une chose que je ne veux pas faire, c’est poser des questions si évidentes que les candidats peuvent les voir venir. »

Varney dit qu’« un élément de nervosité est inévitable » pour un événement d’une telle envergure, mais « à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus, les préparatifs deviennent de plus en plus intenses et vous vous y plongez davantage ».

Depuis le dernier débat sur Fox News, il y a eu également de grandes nouvelles internes, avec Lachlan Murdoch qui deviendra l’unique président de la société mère Fox Corp. en novembre, tandis que Rupert Murdoch deviendra président émérite. Wallace dit qu’il ne s’attend pas à des changements dans les opérations de Fox News. « Rupert est Rupert », déclare le cadre. « Il est là. Il mène toujours le bon combat. Je n’y vois pas vraiment de changements. Lachlan est PDG et dirige l’entreprise depuis la scission de Disney.

Les dirigeants ne sont pas certains que l’audience de ce débat égalera celle du précédent, dit Wallace. Fin septembre, davantage d’émissions sportives sont diffusées et les gens « sont de retour à l’école et au travail ». Un public curieux sera toujours à l’écoute, dit-il, et des extraits des échanges de débats apporteront également une reconnaissance à la retransmission télévisée. Entendre les candidats discuter de ces questions pourrait aider les téléspectateurs à comprendre leurs propres responsabilités aux États-Unis, dit-il. « Chaque année, les gens doivent voter lorsque novembre arrive. »