Le débat républicain d’hier soir a montré la folie du Parti républicain, même sans Donald Trump

En mai 2022, Nancy Pelosi dit lors d’un rassemblement à la conférence sur le climat d’Aspen Ideas à Miami, elle espérait que les vrais conservateurs libéreraient le Parti républicain des griffes de Donald Trump et de la faction qui l’entoure. « Plutôt que de dire : « Eh bien, nous devons les vaincre » », a déclaré Pelosi, « non, essayons simplement de les persuader. . . Je veux que le Parti républicain reprenne le parti, le ramène là où vous étiez lorsque vous vous souciiez du droit des femmes à choisir et que vous vous souciiez de l’environnement.» Pelosi elle-même a fait des commentaires similaires à plusieurs reprises, publiant encore un autre plaidoyer pour que les Républicains « reprennent leur parti » pas plus tard que le mois dernier.

Mis à part les problèmes évidents de la première déclaration – le consensus au sein du Parti républicain n’était ni vert ni pro-choix avant Donald Trump – le sentiment reste emblématique d’un type de pensée qui prévaut dans les cercles d’élite libéraux depuis 2016. , nous dit-on sans cesse, a été repris par un culte étroit (ou un « élément marginal » dans le langage de Pelosi). mots) qui a corrompu et avili le noble esprit du conservatisme américain. Une fois cet élément vaincu, sous-entend-on généralement, le Parti républicain reprendra son rôle historique d’interlocuteur honnête et honorable des progressistes et des libéraux du pays.

Beaucoup de choses dans cette histoire n’ont jamais vraiment eu de sens. Dans leur répulsion envers Trump, trop de libéraux se sont investis dans une version idéalisée du républicanisme d’avant 2016 qui n’a jamais vraiment existé. Depuis sa prise de contrôle hostile du parti, Trump est resté extrêmement populaire auprès des véritables électeurs républicains et a rarement rencontré une résistance sérieuse de la part des législateurs républicains au cours de son mandat de président. Ces deux faits sont évidents dans les sondages primaires actuels, qui continuent de montrer que Trump jusqu’à présent en avance sur ses rivaux que l’issue de la course est fondamentalement jouée d’avance.

La course aux primaires a également souligné l’absurdité de penser que le Parti républicain traditionnel serait d’une manière ou d’une autre plus sain d’esprit ou moins terrifiant sans Donald Trump. Lors du débat d’hier soir à Miami, les cinq candidats qualifiés ont passé la majeure partie de deux heures à essayer de confronter leur rhétorique réactionnaire et leur engagement zélé en faveur du militarisme. Bien que parsemé du passe-partout conservateur habituel, Nikki Haley pense que l’Amérique a besoin d’« un comptable à la Maison Blanche » ; Tim Scott est un grand fan de Ronald Reagan ; Ron DeSantis s’inquiète de la dette nationale américaine – une grande partie de la soirée a été consacrée à la politique étrangère et a vu les candidats monter à onze le chauvinisme de type « guerre contre le terrorisme ».

Il n’est peut-être pas surprenant que les cinq candidats aient été évangéliques dans leur soutien aux bombardements incessants d’Israël sur Gaza – le mot « Palestine » n’ayant pas été prononcé une seule fois pendant tout le débat. Mais ce qui était le plus frappant était la manière dont Haley et Scott s’associaient librement chaque fois qu’ils invoquaient un adversaire perçu. Qualifiant Israël de « la pointe de la lance en matière de terrorisme islamique », Haley a ensuite établi un lien entre le Hamas et l’Iran, et l’Iran avec la Chine et la Russie. Pour ne pas être en reste, Scott s’est engagé à « couper la tête du serpent » et à lancer une frappe directe contre l’Iran, insistant plus tard sur le fait que l’Amérique abrite actuellement « des milliers de cellules terroristes dormantes ». À un moment donné, Christie a semblé improviser un nouvel Axe du Mal, reliant la Russie (dirigée par un « dictateur communiste du KGB »), la Chine, l’Iran et la Corée du Nord comme s’ils représentaient un adversaire géopolitique unitaire.

À la seule exception de Vivek Ramaswamy, qui a attaqué le néoconservatisme tout en déversant beaucoup de sa propre folie, la vision du monde projetée par les candidats républicains à la présidentielle était celle dans laquelle les États-Unis devraient se considérer à tout moment sous une menace existentielle – face à une menace constante. une invasion à sa frontière sud, des cellules dormantes composées d’agents chinois et de djihadistes prêts à frapper à tout moment, et une alliance de puissances étrangères si menaçante qu’aucun montant de dépenses militaires ne devrait jamais être considéré comme suffisant.

Compte tenu de l’emprise de fer de Trump sur le Parti Républicain, le débat d’hier soir n’aura que très peu de sens et sera bientôt oublié par les rares personnes qui s’en souviennent. Néanmoins, cela rappelle utilement à quel point le Parti républicain peut être complètement fou en son absence – et l’absurdité des contes de fées libéraux sur un conservatisme vertueux en exil.