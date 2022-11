Le débat privé contre public s’embrase à nouveau – Shaw Local

Les 32 équipes qui se sont qualifiées pour les demi-finales nationales, à l’exception de quelques-unes, ont dû travailler dur pour gagner leur place.

Ce n’est pas surprenant, mais une grande partie – 10 pour être exact – des équipes proviennent de la catégorie privée ou non délimitée. Il y a 50 écoles éligibles aux séries éliminatoires en dehors de la Chicago Public League qui peuvent potentiellement être multipliées.

Voici une répartition plus nuancée :

• Il y a 50 écoles dans l’État qui sont désignées comme privées ou non délimitées (sans compter un grand nombre d’écoles de la Ligue publique de Chicago inéligibles ou non participantes). Cela représente 10,2 % des écoles participantes.

• 30 de ces écoles se sont qualifiées pour le champ d’après-saison de 256 équipes. Cela représentait 11,7% du champ des séries éliminatoires.

• 10 de ces écoles font encore partie des 32 équipes restantes en éliminatoires. Cela représente 31% des participants restants.

Jetons un coup d’œil à certaines des plus grandes histoires du tour des quarts de finale des séries éliminatoires:

Difficile de nier la force du CCL/ESCC

Six écoles du CCL / ESCC se dirigent vers les demi-finales et la conférence de 23 équipes rend officiellement la ligue responsable de près de 19% des équipes restantes sur le terrain.

Loyola, Mount Carmel, St. Rita, St. Ignatius, Nazareth et Providence ont encore une chance d’atteindre les champions d’État. Seules deux équipes CCL/ESCC ont perdu en quarts de finale, Notre Dame et Brother Rice, et vous l’aurez deviné, ces pertes sont venues à d’autres équipes CCL/ESCC.

De plus, deux des trois équipes qui devraient rejoindre la ligue la saison prochaine, IC Catholic et St. Francis, sont toujours en vie en séries éliminatoires.

Quatre autres conférences : la West Suburban Silver, la Central State Eight, la Heart of Illinois et la Kishwaukee River/Interstate Eight ont chacune deux équipes restantes sur le terrain.

Les équipes multipliées 2023-24 sont fixées

Une fois le tour des quarts de finale terminé, on peut officiellement désigner les équipes qui seront multipliées pour la prochaine période d’inscription de deux ans qui servira les saisons de football en 2023 et 2024.

Du fait que la saison 2020 était comptée comme une année “zéro”, les équipes multipliées pour la saison 2021 et 2022 n’ont été comptées que sur les résultats de la saison 2019. La règle stipule que les équipes seront multipliées si elles ont remporté trois matchs éliminatoires ou plus au cours des deux saisons précédentes.

Puisqu’il n’y a pas eu de matchs éliminatoires en 2020, aucune victoire en séries éliminatoires n’a pu être ajoutée au total, ce qui a conduit à l’application de la désignation multiplicateur à seulement huit écoles : Brother Rice, Marist, Mount Carmel, St. Rita, St. Teresa, Nazareth, Quincy Notre Dame, Rockford Boylan et Newman Central Catholic.

Cinq de ces huit équipes conserveront le multiplicateur au cours de la prochaine période de deux ans, tandis que Quincy Notre Dame, Rockford Boylan et Newman Central Catholic ne seront plus multipliés.

Cependant, plusieurs équipes retourneront dans les rangs d’être multipliées ou ajouteront la désignation pour la première fois. St. Ignatius, IC Catholic, Joliet Catholic, Providence, Fenwick, Sacred Heart Griffin, St. Francis et Loyola feront désormais partie du groupe d’équipes multipliées. Au total, 14 écoles seront confrontées au multiplicateur, un total plus conforme aux années précédentes d’écoles multipliées pour les séries éliminatoires.

Les quatre écoles qui ont volontairement choisi de jouer seront désormais confrontées à la décision de choisir ou non de le faire à nouveau pour un autre séjour de deux ans. Trois des quatre équipes qui utilisaient une sorte de condition de la règle de jeu, Loyola, IC Catholic et Joliet Catholic seront désormais multipliées alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, il semble donc peu probable qu’elles poursuivent le processus en laissant East St. Louis comme la seule équipe qui prendra probablement la décision de jouer. Toutes les équipes sont éligibles pour postuler pour jouer et, ce faisant, joueraient pour les saisons 2023 et 2024.

Par les chiffres

Records de l’équipe des séries éliminatoires restants:

Enregistrement Équipes 12-0 13 11-1 dix 10-2 5 9-3 1 8-4 3

• Les 32 équipes restantes sur le terrain ont combiné pour seulement 35 défaites.

• Les 13 équipes invaincues sont concentrées dans six des huit classes, car les classes 6A et 7A n’ont plus d’équipes invaincues dans leurs quatre derniers groupes. La classe 1A et la classe 2A ont trois équipes invaincues.

• Les champs de classe 2A et de classe 8A ont les meilleurs records collectifs car chaque groupe est un 46-2 combiné.