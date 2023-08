Le débat présidentiel montre à quel point les candidats républicains ont du mal à répondre aux préoccupations concernant le changement climatique

NEW YORK (AP) — Les huit candidats républicains à la présidentielle présents sur la scène du débat ont été invités à lever la main s’ils pensaient que le comportement humain était à l’origine du changement climatique.

Pas une seule main ne s’est levée.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a mis un terme à la question et a attaqué les « médias d’entreprise ». Faisant écho aux propos de l’ancien président Donald Trump, Vivek Ramaswamy a qualifié le changement climatique de « canular » et de « couverture mouillée sur notre économie ». Le sénateur Tim Scott, RS.C., a insisté sur le fait que des menaces environnementales plus graves proviennent de Chine, d’Inde et d’Afrique.

Un seul républicain, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, a déclaré lors du débat de mercredi soir à Milwaukee que le changement climatique « est réel ».

Un jour plus tard, les dirigeants frustrés du petit mais croissant mouvement de militants écologistes du GOP ont déclaré que leur parti devait faire mieux. En fait, certains jeunes conservateurs ont confronté Ramaswamy lors d’un rassemblement après le débat et lui ont dit que sa réponse était particulièrement inutile.

« Nous arrivons à un point où les républicains perdent des élections gagnables parce qu’ils s’aliènent les gens qui se soucient du changement climatique », a déclaré jeudi Christopher Barnard, président républicain de la Coalition conservatrice américaine, le plus grand groupe environnemental conservateur du pays. .

Alors que la campagne présidentielle de 2024 commence sérieusement, le Parti républicain a du mal à concilier les préoccupations croissantes concernant le changement climatique – en particulier celles des jeunes – avec la base plus âgée du Parti républicain, qui rejette largement la science du climat comme une théorie du complot libéral. Les scientifiques s’accordent massivement sur le fait que les gaz piégeant la chaleur libérés par la combustion des combustibles fossiles font augmenter les températures mondiales, bouleversant les conditions météorologiques et mettant en danger les espèces animales.

Certains dirigeants républicains ont reconnu qu’ils ne pouvaient pas ignorer complètement le changement climatique. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a appelé à planter 1 000 milliards d’arbres pour aider à protéger l’environnement. Mais les solutions défendues depuis longtemps par les démocrates et les défenseurs de l’environnement – ​​une action gouvernementale pour imposer des réductions d’émissions – restent un échec auprès des candidats présidentiels du Parti républicain.

« Le programme sur le changement climatique est un canular », a déclaré Ramaswamy au cours du débat, répétant cette phrase pour insister, alors même que certains jeunes du public huaient. « La réalité est que plus de gens meurent à cause des politiques liées au changement climatique qu’à cause du changement climatique. »

Aucun des concurrents de Ramaswamy, désireux de l’attaquer sur d’autres questions au cours du débat de deux heures, ne l’a directement défié sur le climat, même après que les modérateurs du débat ont mis en évidence de nouvelles preuves que le changement climatique cause des problèmes majeurs.

De fortes pluies se sont abattues sur Cleveland pendant le débat et Détroit a été inondée pendant la nuit. Les incendies de forêt au Canada ont provoqué un air enfumé et pollué dans une grande partie des États-Unis, tandis qu’un incendie de forêt catastrophique à Hawaï a été le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. Le sud de la Californie a été frappé par une tempête tropicale pour la première fois depuis des décennies.

Mais l’effet climatique le plus important a été la chaleur.

En juillet, les températures mondiales quotidiennes et mensuelles ont été plus élevées que ce que les équipements modernes avaient jamais enregistré. Certains scientifiques ont déclaré qu’il s’agissait de la température la plus chaude depuis environ 120 000 ans, sur la base des cernes des arbres et d’autres enregistrements indirects. Les océans du monde ont établi des records de chaleur, à la fois en surface et en profondeur, chaque mois depuis le printemps. La Floride a connu une eau à 100 degrés et un blanchissement des coraux sans précédent.

Le débat présidentiel « a souligné le fait que l’un des deux partis (le GOP) refuse non seulement d’agir face à la crise climatique, mais refuse même de reconnaître son existence », a déclaré Michael Mann, climatologue à l’Université de Pennsylvanie, dans un courrier électronique. «C’est une position disqualifiante face au défi déterminant de notre époque.»

« Le parti perdra une grande partie de ses électeurs, en particulier des femmes et des jeunes, s’il adopte cette position », a-t-il déclaré.

La plupart des Américains (62 %) estiment que le gouvernement fédéral fait trop peu pour réduire le changement climatique, selon un sondage réalisé en septembre 2022 par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Même si les adultes américains pensent que le gouvernement n’en fait pas assez, il existe une nette division parmi les Républicains.

La moitié des Républicains de moins de 45 ans estiment que le gouvernement ne s’attaque pas suffisamment au changement climatique, contre seulement 32 % des Républicains plus âgés.

Les jeunes Républicains se disent également plus anxieux lorsque l’on discute du changement climatique que les Républicains plus âgés. Un sondage AP-NORC d’avril a révélé que 17 % des jeunes républicains se disent anxieux et décrivent ce qu’ils ressentent lorsqu’ils parlent du changement climatique, contre 7 % des républicains plus âgés.

Parmi l’ensemble des Américains, les moins de 45 ans sont deux fois plus susceptibles que ceux de 45 ans et plus de se dire anxieux lorsqu’ils parlent du changement climatique (30 % contre 15 %).

Barnard, de la Coalition conservatrice américaine, a déclaré que c’était une victoire pour les écologistes conservateurs que la question climatique soit même posée. Mais il a déclaré que son parti devait faire mieux et a offert ses conseils à la classe présidentielle du GOP.

« Il n’est pas nécessaire d’être le plus grand champion du climat », a déclaré Barnard. « Si vous dites simplement : ‘Le changement climatique est réel et nous allons trouver une sorte de solution’, cela suffit à la plupart des électeurs. »

Les rédacteurs d’Associated Press Seth Borenstein et Linley Sanders à Washington ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples, Associated Press