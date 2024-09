Le débat présidentiel américain était un spectacle politique dégénéré et Harris a gagné — RT World News

Dans une culture politique où les arguments rationnels ne mènent guère à rien, quelle est la valeur d’un face-à-face rhétorique ?

L’issue des élections présidentielles américaines dépend rarement de la performance des candidats lors des débats télévisés : la victoire de Kennedy sur Nixon en 1960 et celle de Bush sur Dukakis en 1988 furent de véritables exceptions qui confirment la règle générale.

La campagne désastreuse de Joe Biden a été tout aussi exceptionnelle, s’achevant avec sa performance lors de son débat avec Donald Trump il y a quelques mois.

Les débats sont bien moins importants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient par le passé.

En fait, la politique américaine contemporaine est devenue si irrationnelle et centrée sur les célébrités que la notion même de « débat » semble être une relique pittoresque d’une époque révolue – dans laquelle l’argumentation rationnelle faisait encore partie intégrante du processus politique.

Ces jours sont révolus depuis longtemps, et Donald Trump – le politicien célèbre par excellence – a fait plus que quiconque pour éliminer la rationalité de la politique américaine et la transformer en une branche sordide et débauchée de la culture de la célébrité.

Les électeurs américains sont actuellement divisés en deux camps opposés, tous deux rejetant la rationalité et défendant des opinions basées sur l’émotion et dénuées de tout ancrage réel.

Chacun des deux camps considère l’autre comme la personnification du « mal » et comme une menace existentielle grave pour l’avenir de l’Amérique. Dans un système politique aussi profondément divisé et irrationnel, où prévaut la « pensée magique », il y a peu de place pour un débat rationnel.















La culture politique américaine est unique à cet égard – et les commentateurs d’autres démocraties occidentales ont souvent du mal à apprécier son caractère distinctif et, par conséquent, à comprendre la popularité et l’efficacité continues de Trump en tant qu’homme politique.

Trump est un cas unique – et il n’aurait jamais pu accéder à une haute fonction dans aucune autre démocratie occidentale.

Malgré quelques similitudes superficielles, Trump diffère qualitativement des autres politiciens populistes occidentaux, comme Nigel Farage et Marine Le Pen.

Aucun criminel condamné et fomentateur d’insurrection refusant d’accepter une défaite électorale, même après l’avoir contestée sans succès devant les tribunaux, ne pourrait sérieusement aspirer à devenir Premier ministre ou président en Grande-Bretagne ou en France.

Trump est à la fois la cause et le symptôme du déclin de la République américaine.

À la fin de la Convention constitutionnelle de Philadelphie en septembre 1787, au cours de laquelle la constitution américaine fut rédigée, on demanda à Benjamin Franklin combien de temps il pensait que la nouvelle République américaine durerait. Franklin répondit qu’elle durerait aussi longtemps que le peuple américain le mériterait, et prophétisa qu’elle pourrait durer aussi longtemps que le peuple américain le mériterait. « finir par le despotisme… si le peuple devient tellement corrompu qu’il a besoin d’un gouvernement despotique. »

Kamala Harris est la grande gagnante du débat d’hier soir au National Convention Centre de Philadelphie – suivi par 100 millions d’Américains – mais la course électorale reste serrée, avec Harris légèrement en tête dans la plupart des sondages crédibles.

Comment se sont comportés les candidats ?

Harris a profité du débat pour se faire connaître auprès des électeurs – ce qu’elle devait faire – et leur faire savoir précisément ce qu’elle défendait en termes de politique. Elle est apparue dure, intelligente et a géré Trump aussi bien que n’importe quel autre politicien traditionnel l’a fait dans le passé.

De manière assez surprenante, Harris a directement attaqué Trump pour son mépris de la démocratie libérale et de l’État de droit. À plusieurs reprises, elle a affirmé que Trump était « inapte à être président »

Harris a également réussi à transmettre aux électeurs une vision positive de l’avenir de l’Amérique – « Je représente une nouvelle génération de dirigeants dans notre pays qui offre de l’optimisme » – ce qui contraste fortement avec le caractère divisé, grossier et pessimiste de Trump.

Trump a constamment affirmé que « Nous sommes une nation en échec » n’a pas expliqué comment il le ferait « Rendre à l’Amérique sa grandeur » – son célèbre slogan, qu’il n’a même jamais utilisé durant tout le débat.















Harris et les démocrates seront sans aucun doute satisfaits de sa performance.

Comme à son habitude, Trump a cherché à saper la légitimité du processus de débat à l’avance, en attaquant la chaîne ABC plus tôt cette semaine : « L’ABC est, je pense, le pire de tous. »

Trump a également passé peu de temps à se préparer pour le débat – déclarant à Fox News cette semaine que « Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de poing au visage. » Apparemment une expression de l’ancien boxeur poids lourd vieillissant Mike Tyson.

Trump a agi comme prévu : plutôt que de débattre des questions politiques sur le fond, il a eu recours à des mensonges et des insultes sans fin, remplies de tirades en flux de conscience et de non-séquitur.

Trump a également cherché à détourner le débat sur les questions politiques en faisant constamment référence à l’immigration illégale.

C’était également prévisible : pendant des semaines, il a ignoré les conseils de ses conseillers pour se concentrer directement sur les questions politiques, comme l’économie et le coût de la vie, où Harris et les démocrates sont vulnérables.

Néanmoins, Trump est apparu plutôt sûr de lui et cohérent – ​​plus que lors de ses récentes apparitions lors de meetings.

Quels ont été les moments forts pour chaque candidat ?

Pour Harris, il s’agit des éléments suivants :

elle a accusé Trump d’avoir perpétré « La pire attaque contre la démocratie depuis la guerre civile » et ayant « a incité une foule violente à attaquer la capitale de notre nation »;

elle a accusé Trump de « Vendre l’Amérique à la Chine »;

elle a décrit la politique de Trump sur l’avortement comme « immoral » et « insultant pour les femmes d’Amérique » ;

elle a accusé Trump comme « ne respectant pas l’État de droit »;

elle a dit que « Les dirigeants mondiaux se moquaient de Trump » et cela « Les dictateurs pourraient le manipuler »;

elle a affirmé que l’élite militaire américaine méprisait Trump ;

elle a dit que « Trump a utilisé la race pour diviser le peuple américain. »

En conclusion, Harris a affirmé que les candidats représentés « deux versions très différentes de notre pays – l’une basée sur l’avenir, l’autre basée sur le passé »Elle s’est engagée à « Rassembler l’Amérique » et « tourner la page »















Trump a fait les remarques suivantes à propos de Harris :

elle est marxiste;

elle a « détruit l’économie »;

elle a permis à 21 millions d’immigrants illégaux d’entrer en Amérique ; ce qui a « détruit la structure du pays » en créant une « criminalité liée aux migrants » et création de chômage ;

elle avait « Il a transformé le ministère de la Justice en arme » contre lui;

elle avait soutenu les émeutiers du mouvement Black Lives Matter ;

il a affirmé que « Biden la déteste »;

il a affirmé qu’elle « détestait Israël » et provoquerait « Troisième Guerre mondiale. »

Trump a également défendu avec ardeur son « élections volées » prétendre et maintenir qu’il « n’avait rien à voir avec « l’insurrection du 6 janvier » – Il a pourtant été accusé de l’avoir encouragé. Il a également dénoncé la corruption du système judiciaire américain – à l’exception de la Cour suprême dans les rares cas où elle lui a donné raison – et du FBI.

De manière plus controversée, il a affirmé que les immigrants illégaux étaient « manger des animaux de compagnie à Springfield. »

En bref, c’était une performance de bravoure typique de Trump.

Malgré la victoire de Harris lors du débat, l’élection présidentielle de cette année sera décidée par quelques centaines de milliers d’électeurs dans une demi-douzaine d’États clés : la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, l’Arizona et le Nevada.

Biden a remporté tous ces États en 2020, et les sondages suggèrent que Harris et Trump sont actuellement au coude à coude dans la plupart d’entre eux. Harris a un avantage évident sur Trump : sa campagne dépense deux fois plus que celle de Trump.

Le débat d’hier a peut-être légèrement amélioré les chances de Harris de devenir président en novembre, mais le résultat, en fin de compte, dépendra de l’efficacité de la campagne des deux candidats dans les États clés au cours des deux prochains mois.