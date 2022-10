Le débat houleux de Fetterman suscite l’anxiété chez les démocrates

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – La performance du débat houleux du démocrate de Pennsylvanie John Fetterman a alimenté l’inquiétude au sein de son parti mercredi, alors que les dirigeants ont évalué si cela changerait considérablement une course qui pourrait décider du contrôle du Sénat américain et de l’avenir de la présidence de Joe Biden.

Apparaissant sur scène cinq mois après son accident vasculaire cérébral, Fetterman, le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie âgé de 53 ans, a eu du mal à terminer ses phrases et il a mélangé des mots tout au long de l’événement télévisé d’une heure.

Ce n’était pas une surprise pour les professionnels de la santé, qui ont noté que le format, y compris les délais de réponse, était à l’opposé de ce dont une personne se remettant d’un AVC aurait besoin pour soutenir sa communication. Et pour ceux qui connaissent Fetterman depuis des années, le débat a rappelé qu’il n’a jamais été un orateur fluide, même avant l’AVC.

Mais avec tant de choses sur sa campagne, certains démocrates ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la comparution de Fetterman au débat de mardi soir était une erreur. Bien qu’il aurait été critiqué pour avoir sauté le forum, ils ont estimé que cela aurait peut-être été mieux que de l’exposer dans un environnement aussi difficile – pour une performance que son adversaire républicain, le Dr Mehmet Oz, peut exploiter dans des publicités et des clips de médias sociaux dans le jours de clôture du concours.

“Rétrospectivement, il n’aurait probablement pas dû débattre”, a déclaré l’ancien gouverneur de Pennsylvanie Ed Rendell, un démocrate, dans une interview. “Mais la clé est qu’il se remet d’un accident vasculaire cérébral.”

“Le seul moyen de s’en remettre est que John sorte le plus possible en public, soit vu, soit interviewé et fasse tout ce qu’il peut pour faire savoir aux gens qu’il est prêt à prendre ses fonctions.”

En fait, Fetterman apparaissait lors d’un rassemblement plus tard mercredi à Pittsburgh avec le musicien Dave Matthews. Il devrait également assister à un dîner vendredi soir à Philadelphie pour le Parti démocrate de l’État dirigé par Biden et le vice-président Kamala Harris.

Sa campagne n’a pas répondu à une demande d’interview mercredi. Mais sur une note positive, il a déclaré avoir déjà levé plus de 2 millions de dollars depuis la fin du débat dans ce que le directeur de campagne Brendan McPhillips a appelé “une gigantesque démonstration de soutien à John et à sa performance de débat”.

Au cours du débat, le candidat au Sénat démocrate a de nouveau refusé de s’engager à divulguer son dossier médical pendant le débat, mais des experts indépendants consultés par l’Associated Press ont déclaré que Fetterman semble se rétablir remarquablement bien.

“À mon avis, il a très bien réussi”, a déclaré le Dr Sonia Sheth, du Northwestern Medicine Marianjoy Rehabilitation Hospital dans la banlieue de Chicago, qui a suivi le débat. “Il a eu son accident vasculaire cérébral il y a moins d’un an et continuera de se rétablir au cours de la prochaine année. Il a fait quelques erreurs dans ses réponses, mais dans l’ensemble, il a été capable de formuler des réponses fluides et réfléchies.

Pourtant, le débat était difficile à surveiller pour Brooke Hatfield, une orthophoniste du Maryland qui a beaucoup travaillé avec des patients victimes d’AVC.

“Mettre une minuterie sur quelqu’un ajoute de la pression à un système qui travaille déjà dur”, a déclaré Hatfield. “En fin de compte, il est important de se rappeler que les changements dans la communication sont différents des changements dans l’intelligence, le raisonnement et d’autres compétences cognitives.”

Pour l’instant, les implications politiques du débat ne sont pas claires.

Le concours de Pennsylvanie représente la meilleure opportunité pour le Parti démocrate de renverser un siège au Sénat actuellement détenu par les républicains, qui défient agressivement les titulaires démocrates de l’Arizona, de la Géorgie, du Nevada et du New Hampshire. Tout changement en Pennsylvanie, où au moins 639 000 votes par correspondance ont déjà été renvoyés, pourrait mettre en péril les efforts des démocrates pour conserver le Sénat, qu’ils détiennent déjà par les marges les plus étroites.

Le sénateur Chris Coons, D-Del., A déclaré mercredi à CNN que le débat était “difficile à regarder, franchement”.

Mais il a déclaré que les électeurs avaient un « choix difficile » entre Fetterman et Oz, chirurgien cardiaque et personnalité de la télévision.

D’autres sénateurs américains ont connu des accidents vasculaires cérébraux, mais aucun n’a été confronté aussi rapidement à des compétitions féroces. Les deux sens. Chris Van Hollen, D-Md., et Ben Ray Lujan, DN.M., ont révélé cette année qu’ils avaient subi des accidents vasculaires cérébraux mineurs. Van Hollen est susceptible de gagner facilement sa réélection dans son État profondément démocrate cette année, et Lujan ne sera plus sur le bulletin de vote avant 2026.

L’ancien sénateur Mark Kirk, R-Ill., A eu un grave accident vasculaire cérébral en 2012 et allait perdre sa réélection quatre ans plus tard.

Au fil des ans, de nombreux autres sénateurs ont été confrontés à des questions sur leur âge. Le sénateur républicain Chuck Grassley, de l’Iowa, aurait 95 ans à la fin de son prochain mandat, en supposant qu’il soit réélu le 8 novembre.

La campagne de Fetterman et d’autres démocrates ont cherché à se concentrer mercredi sur les commentaires d’Oz sur l’avortement pendant le débat. Le républicain a déclaré qu’il voulait que l’accès à l’avortement soit décidé par “les femmes, les médecins, les dirigeants politiques locaux”, un commentaire qui suggérait qu’il croyait que les fonctionnaires avaient un rôle à jouer pour déterminer si les femmes peuvent obtenir la procédure, qui reste légale en Pennsylvanie.

La nouvelle publicité de Fetterman se concentre sur la référence d’Oz aux “dirigeants politiques locaux”, répétant la phrase trois fois en 30 secondes.

“Oz laisserait des politiciens comme Doug Mastriano interdire les avortements sans exception”, dit le narrateur, se référant au candidat républicain polarisant de l’État au poste de gouverneur. “Oz est trop extrême pour la Pennsylvanie.”

Biden a partagé la nouvelle annonce sur les réseaux sociaux.

David Bergstein, porte-parole de la branche de campagne des démocrates du Sénat à Washington, a décrit le commentaire d’Oz sur l’avortement comme un “moment décisif” du débat.

“Cette déclaration, par le biais de la publicité payante, est ce que la plupart des électeurs de Pennsylvanie retiendront de ce débat”, a déclaré Bergstein.

Pendant ce temps, Oz assistait mercredi à un événement dans la capitale de l’État avec l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, candidate potentielle à la présidentielle républicaine de 2024. Oz a évité la santé de Fetterman lors de l’événement, comme il l’a fait pendant le débat, se concentrant plutôt sur le crime.

« Je jure ici et maintenant qu’en tant que sénateur américain, je ferai ce qu’il faut pour nos communautés », a-t-il déclaré. « Parmi eux, je vais laisser la police faire son travail. Je veux que nos procureurs fassent leur travail.

Mais le débat était dans l’esprit de nombreux électeurs.

Barbara Orr, psychothérapeute et démocrate enregistrée qui soutient Fetterman, a déclaré qu’elle et un groupe d’amis partageant les mêmes idées qui ont regardé le débat étaient attristés et nerveux, mais insensibles à leur décision de voter pour lui.

Son “cœur lui faisait mal”, a-t-elle dit, et elle craignait que les électeurs qui ne connaissaient pas les candidats ne lui enlèvent une mauvaise impression.

“Malheureusement, les gens qui ne savent pas ce qu’il représente et ne l’ont pas entendu ailleurs pourraient penser qu’il n’est pas intelligent”, a déclaré Orr, qui vit à Lampeter.

Elle a ajouté: “J’espère que certaines personnes ont au moins enfilé leur pantalon d’empathie et réalisé qu’il essaie de se remettre de quelque chose.”

L’électeur démocrate Frank Mallon, un instructeur de conduite de 61 ans qui vit dans la banlieue de Philadelphie, a déclaré que Fetterman “avait l’air de ne pas être sûr de lui”.

“Oui, je connais le handicap”, a déclaré Mallon. « Est-ce que je pense que tous ceux qui ont regardé ce débat connaissent son handicap ? Non, je ne le fais pas.

Il a dit qu’il voterait toujours pour Fetterman.

Les alliés de Fetterman ont noté qu’il avait également mal performé dans un débat primaire plus tôt dans l’année avant l’AVC.

«Il faut régler avec les gens pendant une minute. Les gens du côté démocrate étaient terrifiés par ce qui allait se passer », a déclaré Jamie Perrapato, directeur exécutif de Turn PA Blue. “Sa performance était en fait meilleure que ce à quoi je m’attendais.”

Pendant ce temps, on ne sait pas combien d’électeurs de Pennsylvanie ont prêté une attention particulière.

Bonnie Chang, une retraitée des télécommunications de Doylestown qui se décrit comme une partisane libérale de Fetterman, n’a pas écouté.

“J’avais tellement peur que je n’ai pas regardé le débat”, a déclaré Chang. “Tout d’abord, Oz est un gars de la télévision. Il a perfectionné ses compétences. … Je pense que Fetterman est dans une situation sans issue. Il se remet de son AVC.

“Je suis prêt à lui donner le temps de récupérer.”

___

Les gens ont signalé de New York. Les écrivains AP Carla K. Johnson dans l’État de Washington et Mike Catalini à Morrisville, en Pennsylvanie, ont contribué.

___

Steve Peoples et Marc Levy, Associated Press