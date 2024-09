Le débat Harris-Trump devient le dernier événement marquant des élections de 2024

WASHINGTON — Kamala Harris et Donald Trump se rencontreront pour la première fois face à face mardi soir pour peut-être leur seul débat, un opportunité à haute pression à présentent leurs visions radicalement différentes pour le pays après un été de campagne tumultueux.

L’événement, qui se tiendra à 21 heures, heure de l’Est, à Philadelphie, offrira aux Américains un aperçu plus détaillé d’une campagne qui a radicalement changé depuis le dernier débat en juin. Le président Joe Biden s’est incliné de la course après son performance désastreuseAtout survécu une tentative d’assassinat et les deuxcôtés ont choisi leurs colistiers.

Harris a l’intention de démontrer qu’elle peut mieux que Biden faire valoir les arguments des démocrates contre Trump. Trump, de son côté, tente de dépeindre le vice-président comme un libéral déconnecté de la réalité tout en essayant de convaincre les électeurs sceptiques quant à son retour à la Maison Blanche.

Trump, 78 ans, a a eu du mal à s’adapter à Harris59 ans, qui est la première femme, noire et d’origine sud-asiatique, à occuper le poste de vice-président. L’ancien président républicain a parfois eu recours à des stéréotypes raciaux et sexistes, frustrant ses alliés qui souhaitent que Trump se concentre plutôt sur les différences politiques avec Harris.

La vice-présidente, pour sa part, tentera de s’attribuer une part de mérite dans les réalisations de l’administration Biden tout en abordant ses moments difficiles et en expliquant ses écarts par rapport aux positions plus libérales qu’elle avait adoptées dans le passé.

Le débat soumettra Harris, qui n’a accordé qu’une seule interview officielle au cours des six dernières semaines, à un rare moment d’interrogatoire soutenu.

« Si elle fait un bon score, ce sera une belle surprise pour les démocrates et ils se réjouiront », a déclaré Ari Fleischer, stratège en communication républicain et ancien attaché de presse du président George W. Bush. « Si elle échoue, comme Joe Biden, cela pourrait ouvrir la course. Il y a donc plus d’enjeux. »

Tim Hogan, qui a dirigé les préparatifs du débat de la sénatrice Amy Klobuchar lors des primaires présidentielles démocrates de 2020, a déclaré que Harris, ancien procureur général de Californie, apporterait « l’instinct d’un procureur sur la scène du débat ».

« C’est une qualité très forte dans ce contexte : avoir quelqu’un qui sait comment porter un coup et comment le traduire », a déclaré Hogan.

Les premiers bulletins de vote anticipés pour la course à la présidentielle seront envoyés quelques heures seulement après le débat, organisé par ABC News. Les bulletins de vote par correspondance devraient être envoyés à partir de mercredi en Alabama.

Trump et sa campagne ont mis en lumière les positions d’extrême gauche qu’elle a adoptées lors de sa candidature ratée à la présidentielle de 2020. Il a été aidé dans ses séances informelles de préparation au débat par Tulsi Gabbard, l’ancienne membre du Congrès démocrate et candidate à la présidentielle qui a déchiré Harris lors de leurs débats primaires.

Harris a tenté de défendre son abandon des causes libérales au profit de positions plus modérées sur la fracturation hydraulique, l’élargissement de Medicare for all et les programmes de rachat obligatoire d’armes à feu – et même son retrait de sa position selon laquelle les pailles en plastique devraient être interdites – comme du pragmatisme, insistant que ses « valeurs restent les mêmes ». Sa campagne a publié lundi sur son site Internet une page répertoriant ses positions sur des questions clés.

L’ancien président a affirmé qu’une présidence de Harris constituait une menace pour la sécurité du pays, soulignant que Biden l’avait choisie pour faire face à l’afflux de migrants, alors que le républicain met une fois de plus les sombres avertissements sur l’immigration et les personnes illégalement présentes dans le pays au cœur de sa campagne. Il a cherché à présenter une présidence de Harris comme la continuation de l’administration toujours impopulaire de Biden, en particulier de son bilan économique, alors que les électeurs ressentent toujours les effets de l’inflation même si elle s’est calmée ces derniers mois.

L’équipe de Trump insiste sur le fait que son ton ne sera pas différent face à une adversaire féminine.

« Le président Trump sera lui-même », a déclaré lundi son conseiller principal Jason Miller aux journalistes lors d’un appel téléphonique.

Gabbard, qui était également présente à l’appel, a ajouté que Trump « respecte les femmes et ne ressent pas le besoin d’être condescendant ou de parler aux femmes d’une autre manière qu’il parlerait à un homme ».

Ses conseillers suggèrent que Harris a tendance à s’exprimer dans un « saladier de mots » de phrases dénuées de sens, ce qui a incité Trump à dire la semaine dernière que sa stratégie de débat consistait à « la laisser parler ».

L’ancien président se lance souvent dans des remarques décousues qui s’éloignent de ses objectifs politiques. Il formule régulièrement de fausses déclarations sur les dernières élections, attaque une longue liste d’ennemis et d’opposants qui travaillent contre lui, fait l’éloge des hommes forts étrangers et fait des commentaires sur la question raciale, comme lorsqu’il a déclaré en juillet que Harris était récemment « devenu noir ».

Le vice-président, qui a été le plus fervent partisan de l’accès à l’avortement au sein de l’administration Biden après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en 2022, devrait se concentrer sur la dénonciation des incohérences de Trump concernant les soins de santé reproductive des femmes, y compris son annonce qu’il votera pour protéger l’interdiction de l’avortement à six semaines de grossesse en Floride lors d’un référendum à l’échelle de l’État cet automne.

Harris devait également tenter de se présenter comme une personne plus stable pour diriger la nation et préserver ses alliances, alors que la guerre fait rage en Ukraine plus de deux ans après l’invasion de la Russie et que la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza se poursuit sans fin en vue.

Elle préviendra probablement que Trump représente une menace pour la démocratie, depuis ses tentatives en 2020 pour annuler sa défaite à l’élection présidentielle, en poussant ses partisans en colère à attaquer le Capitole américain le 6 janvier 2021, à travers des commentaires qu’il a faits pas plus tard que le week-end dernier. Trump a émis un autre message de représailles sur les réseaux sociaux, menaçant qu’en cas de victoire, il emprisonnerait « ceux impliqués dans un comportement sans scrupules », y compris les avocats, les agents politiques, les donateurs, les électeurs et les responsables électoraux.

Harris a passé la majeure partie des cinq derniers jours à préparer un débat en Pennsylvanie, où elle a participé à des séances de simulation de plusieurs heures avec un remplaçant de Trump. Avant le débat, elle a déclaré à l’animateur de radio Rickey Smiley qu’elle travaillait sur la façon de réagir si Trump mentait.

« Il n’y a pas de limite à ce qu’il peut faire », a-t-elle déclaré.

___

La rédactrice en chef des sondages d’AP, Amelia Thomson-DeVeaux à Washington et les journalistes d’Associated Press, Thomas Beaumont à Las Vegas, Bill Barrow à Atlanta et Josh Boak à Pittsburgh, ont contribué à ce rapport.