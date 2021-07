Le débat GOAT éclate sur Twitter alors que Lionel Messi brise le canard international avec l’Argentine

Lionel Messi a enfin remporté un trophée avec l’Argentine ! Il aura fallu cinq essais au sextuple Ballon d’Or pour mettre la main sur un trophée international. L’incapacité de Lionel Messi à remporter un titre international avec l’Argentine a toujours laissé quelque chose qui manquait à côté de son nom sur la liste des plus grands de tous les temps, et c’était un point que les fans de Cristiano Ronaldo avaient l’habitude de se frotter aux supporters de Lionel Messi après le succès du Portugal en Championnat d’Europe en 2016 Cependant, après la Coupe d’Amérique gagner, ils ne pourront plus le faire. et ce n’est autre que l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Angel Di Maria, qui a aidé l’Argentine et Lionel Messi à remporter ce titre insaisissable. Son but en première mi-temps a suffi à l’Albiceleste pour remporter son premier trophée international après 28 ans.

Lionel Messi est enfin vainqueur au niveau international après avoir terminé du côté des perdants lors de quatre finales précédentes – trois fois en Copa America et une fois en Coupe du monde 2014.

Dès que le match s’est terminé et que l’Argentine a été confirmée championne, le débat GOAT a éclaté sur Twitter.

Prix ​​du joueur du tournoi pour l’équipe nationale : Messi 🇦🇷 – 3Pele 🇧🇷 – 2Maradona 🇦🇷 – 1 Ronaldo – 0 pic.twitter.com/FYTWE3IXKO – MessiTeam (@Lionel10Team) 11 juillet 2021

Leo Messi a maintenant l’or olympique et un trophée international majeur pour son pays. Le débat est terminé avec Pelé et Maradona. Ronaldo n’a jamais été dans la conversation, alors sachez-le et sachez la paix. — Tobi Samuel Snow (@iam_foleymessi) 11 juillet 2021

Les fans de Cristiano Ronaldo ont également eu quelques choses à dire après la victoire de l’Argentine.

Le joueur de 34 ans a été en superbe forme au cours des dernières semaines, marquant quatre fois – dont deux coups francs emblématiques – et inscrivant cinq buts, un record du tournoi.

La victoire met fin à sa course lamentable et couronne également un retour remarquable.

Messi était tellement contrarié de perdre contre le Chili aux tirs au but lors de la finale de la Copa America en 2016, exactement comme il l’avait fait un an auparavant, qu’il a pris sa retraite du football international.

Il a changé d’avis quelques semaines plus tard et a aidé une Argentine inconstante à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde en Russie, où elle s’est de nouveau écrasée contre les futurs champions de France en huitièmes de finale.

Messi n’a pas réussi à marquer lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois consécutive, soulevant encore plus de questions sur sa place sur la liste des plus grands de tous les temps.

Il y a un proverbe français qui dit : « Tout vient avec le temps à celui qui sait attendre.

Qui sait peut-être pour Lionel Messi, « tout » se présente sous la forme de la Coupe du Monde de la FIFA l’année prochaine.

(Avec l’entrée Reuters)

