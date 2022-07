Le débat fait rage sur la coupe de sandwich “chaotique” d’une femme britannique

Il existe de nombreuses façons de couper un sandwich ou du pain, et la plupart des gens les préfèrent en triangles. Cependant, vous n’avez probablement pas rencontré de sandwichs coupés de manière totalement inhabituelle. La façon non conventionnelle d’une femme de couper un sandwich a suscité un débat sur Internet.

Une Britannique partageant une photo de ses sandwichs tranchés de façon unique sur Reddit a écrit : « Personnellement, je pense que c’est la meilleure façon. Formes et tailles facultatives, plus deux pièces supplémentaires.

La femme, qui a évité la méthode traditionnelle et la plus préférée de couper le pain pour quelque chose de nouveau, a déclaré qu’elle coupait plutôt bien ses sandwichs de manière décentrée, ce qui lui donnait six morceaux de formes différentes sur un sandwich complet.

Pendant ce temps, le message de la femme a suscité un débat sur les réseaux sociaux. Beaucoup l’ont même qualifié de « chaotique » et de « folie ».

Un utilisateur a demandé: “Qu’est-ce que cette monstruosité chaotique neutre?” Un deuxième utilisateur l’appelant folie a déclaré: “Il y a une ligne fine entre le génie et la folie.” Et l’un d’eux a même demandé: “La chaleur vous a-t-elle atteint… Quelle est cette folie?”

Alors qu’un quatrième utilisateur, stupéfait de voir le sandwich étrangement coupé, a écrit: “J’appelle la police.” Le commentaire d’un autre utilisateur disait: “Voulez-vous une guerre parce que c’est ainsi que nous commençons une guerre!”

Cependant, quelques utilisateurs ont manifesté leur soutien aux femmes.

“Je suis tenté d’essayer cela, je ne coupe généralement qu’une fois en diagonale”, a écrit un utilisateur.

« En fait, vous avez mon attention ici. Je pense que je vais essayer ça à l’heure du déjeuner. Je ne peux pas me plaindre d’avoir plus de sandwichs », a commenté une autre personne.

Malgré le contrecoup, la femme a expliqué qu’elle coupait le sandwich de cette façon car il est plus facile de manger les petits morceaux au travail. Elle a même révélé qu’elle faisait cela depuis un an.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.