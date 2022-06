Le débat du samedi : John Tory devrait-il briguer un troisième mandat ?

Je suis franchement surpris qu’il y ait une controverse au sujet de la décision de John Tory de briguer un troisième mandat à la mairie de Toronto. Et s’il disait qu’il ne servirait que pour deux mandats en 2014 ? Les gens changent d’avis tout le temps, surtout lorsque les circonstances l’exigent.

Une trop grande partie de l’attention de Tory a été monopolisée par la crise du COVID-19 qui ne se produit qu’une fois par siècle, le laissant incapable de traiter tous les problèmes et défis de son ordre du jour. Il a parfaitement le droit de finir ce qu’il a commencé. De plus, la décision finale n’appartient pas au maire mais aux électeurs.

Lorsque Tory a pris ses fonctions, la ville était un spectacle de division et de désarroi et sa mairie était la cible de trop de plaisanteries. La main ferme et la compétence discrète de Tory étaient exactement l’antidote dont Toronto avait besoin après l’administration chaotique de Rob Ford.

Il a ramené la dignité et la décence au bureau, servant d’unificateur discret dont la ville a besoin – ce qui n’est pas une mince affaire dans le climat hyperpolarisé et rancunier d’aujourd’hui. Ce faisant, il a contribué à restaurer la réputation de Toronto en tant que ville bien gérée, ou, selon l’expression appropriée de Peter Ustinov, « New York dirigée par les Suisses ».

Si Tory est réélu pour un troisième mandat, ses 12 années de mandat feraient de lui le plus ancien maire de Toronto. Un troisième mandat ne placerait même pas Tory dans la même ligue que Hazel McCallion, qui a été maire de Mississauga pendant 36 ans, ou Gord Krantz, qui a été maire de Milton pendant plus de 40 ans. Aux États-Unis, Thomas Menino de Boston a servi son ville depuis 21 ans; Joe Riley a passé plus de 40 ans en tant que maire de Charleston, SC Plus de 10 maires américains ont servi pendant plus d’un demi-siècle.

Malgré le traumatisme de la pandémie, la ville a prospéré sous la surveillance de Tory – ce que même ses détracteurs les plus fervents ne peuvent nier. En plus de ses industries bancaires et immobilières de classe mondiale et de son complexe naissant de médias et de divertissement, Toronto est devenue un pôle technologique mondial, le troisième en importance en Amérique du Nord après la région de la baie de Californie et New York, et se développe à un rythme plus rapide.

Des géants de la haute technologie comme Amazon, Apple, Google et Microsoft ont tous élargi leur empreinte dans la ville, attirés par sa base profonde de talents en ingénierie et en gestion. Et des entreprises locales comme la startup de véhicules autonomes Waabi ; Cohérence dans le traitement du langage naturel ; et Deep Genomics, qui utilise l’apprentissage automatique pour découvrir de nouveaux médicaments — tous trois liés à la recherche à l’Université de Toronto, où j’enseigne — contribuent à positionner Toronto au premier rang des villes innovantes.

Toronto reste sûre et civile, à contre-courant des tendances à la hausse de la criminalité et du désordre et à l’exode des familles, qui ont tourmenté les villes américaines. À une époque où les frontières à travers le monde se ferment, Toronto demeure une mosaïque multiculturelle florissante avec quelque 250 ethnies représentées et 180 langues parlées.

Un troisième mandat donnerait au maire l’occasion de se concentrer sur les principaux défis auxquels Toronto est confrontée. D’abord et avant tout, il y a l’aggravation de la crise du logement : Toronto se classe constamment parmi les villes les plus inabordables au monde. Le maire a besoin de temps pour réformer davantage les codes du bâtiment et de zonage de Toronto afin de construire davantage de condos et d’appartements adaptés aux familles à des densités plus élevées, ainsi que des logements abordables pour les personnes dans le besoin.

Alors que la ville continue d’attirer les meilleurs talents du monde entier, elle doit faire un meilleur travail pour améliorer les salaires et les conditions de travail de ses résidents les moins favorisés en améliorant les emplois de service et en construisant des passerelles plus solides vers l’économie du savoir en plein essor de la ville.

La circulation et les transports restent d’autres éléments importants sur lesquels le maire doit se concentrer, en particulier pour attirer les usagers vers les transports en commun après la pandémie et prendre des mesures plus strictes pour rendre nos rues plus sûres pour les piétons et les cyclistes.

Aussi sûre que soit la ville de Toronto, il reste beaucoup de travail à faire pour lutter contre la montée de la violence armée et améliorer et réformer les services de police et la sécurité publique dans tous les quartiers de la ville. Le maire doit diriger les efforts de Toronto pour atténuer la menace du changement climatique et atteindre Net Zero en réduisant la dépendance à la voiture et en développant des initiatives plus nombreuses et meilleures pour moderniser les maisons, les bureaux et les entreprises.

Pour payer ce programme, il devra probablement augmenter les revenus de la ville en augmentant ses impôts fonciers, une vente difficile, mais quelque chose pour laquelle il a accumulé le capital politique.

S’il lui accorde un troisième mandat par les électeurs, John Tory peut compléter son programme pour faire de Toronto une ville plus innovante, inclusive et résiliente, laissant un héritage durable pour lui-même et la ville qu’il aime si clairement.

Richard Floride est professeur à la Rotman School of Management et à la School of Cities de l’Université de Toronto.

NON Matt Elliot Chroniqueur collaborateur

John Tory est devenu maire de Toronto au bon moment. Mais ce temps est passé.

Lorsque Tory a été élu au concert en 2014, l’hôtel de ville était un royaume de pur chaos. Le prédécesseur de Tory, Rob Ford, avait transformé l’endroit en un spectacle épuisant.

Cela a commencé par un discours bizarre sur le parquet du conseil de Don Cherry. Il y avait des spectacles secondaires étranges, comme des pesées hebdomadaires pour une compétition de perte de poids entre Rob et son frère Doug – avec une balance de nouveauté géante – et des visites à l’hôtel de ville de sommités comme le lutteur professionnel Brutus « The Barber » Beefcake et le magicien David Blaine. Il y a eu des combats publics, de profondes divisions au sein du conseil et un besoin de vérification des faits tellement important que l’époque a lancé la carrière de superstar de l’ancien journaliste de Star et personnalité actuelle de CNN, Daniel Dale.

Il y a eu scandales sur scandales, y compris, bien sûr, celui dont tout le monde se souvient : le scandale du crack. Les gens ont écrit des livres à ce sujet. Il y avait un film. Ce n’était pas très bon.

Et ainsi, après quatre ans de cela, est arrivé John Tory, qui s’est forgé une réputation à travers diverses campagnes politiques infructueuses comme étant, sans ambages, ennuyeux. Et je veux dire cela de la meilleure façon possible. Il est aussi prévisible que les marées. Le genre de politicien qui ne fait pas la une des journaux, comme celui-ci, tous les jours.

Toronto en avait envie en 2014. Les électeurs étaient tellement fatigués du cirque Ford que Tory a marqué quelques points pour avoir publié un « code de conduite ». Cela incluait des choses comme « Je respecterai et défendrai nos lois, je ne les enfreindrai pas », « Je me présenterai au travail chaque jour » et « Je ne dresserai pas de liste d’ennemis ». Ce ne sont pas des choses que les candidats doivent généralement s’engager publiquement à faire – ce sont des hypothèses de base sur la décence – mais c’était l’époque à laquelle vivait Toronto.

Mais huit ans et deux mandats plus tard, notre époque a changé.

Tory a réussi à réparer une grande partie des dégâts causés par Ford. Son désir de compromis et de consensus parmi les membres du conseil a réussi à faire baisser la température à l’hôtel de ville.

Mais aujourd’hui, la ville sent les limites de ce genre d’approche. Tory a tenté d’enfiler une aiguille impossible, plaire aux conservateurs en maintenant les augmentations de la taxe foncière résidentielle de Toronto à un taux inférieur à l’inflation – elles restent parmi les plus basses de la RGT – tout en faisant appel aux progressistes en essayant d’atteindre une gamme d’objectifs de construction de la ville.

Cela n’a pas fonctionné. Les finances de la ville étaient déjà fragiles avant la pandémie de COVID-19, le maire approuvant des stratégies budgétaires douteuses, comme se prêter de l’argent à la ville, ou des plans budgétaires équilibrés basés sur la prémisse risquée que des économies pourraient être trouvées plus tard. La décision controversée de Tory de reconstruire efficacement l’intégralité de l’autoroute Gardiner surélevée s’est avérée être un albatros fiscal. La facture s’élève désormais à plus de 2 milliards de dollars.

Et maintenant, après le COVID, les placards sont vides. Un rapport récent aux conservateurs et au conseil a reconnu que Toronto comptera sur les renflouements des gouvernements provincial et fédéral pendant «des années à venir».

Pendant ce temps, les deux oscillations de Tory dans des projets définissant l’héritage ont toutes deux manqué. Son plan de transport en commun SmartTrack était censé donner à Toronto 22 gares ferroviaires d’ici 2021. Il a été tellement réduit que sa dernière itération ne prévoit que cinq nouvelles gares GO d’ici 2026. Son engagement ultérieur d’amener un parc public spectaculaire à un nouveau pont à travers le couloir ferroviaire du centre-ville a été bloqué par la révélation que la ville ne possédait pas, en fait, les droits nécessaires pour le construire. Oups.

Je garde un certain optimisme pour un troisième mandat de conservateur, fraîchement libéré – je l’espère – de la lourde responsabilité de répondre à une pandémie.

L’une de ses meilleures qualités est sa volonté de changer d’avis. Sur des dossiers comme l’infrastructure cyclable et le logement social, Toronto a fait plus de progrès que ce à quoi je m’attendais de la part de Tory. Avec un nouveau mandat, il sera peut-être plus disposé à investir, même si cela signifie augmenter les impôts fonciers des riches propriétaires de Toronto. Peut-être se sentira-t-il encouragé à pousser plus fort et à voir plus grand.

Mais quand même, Toronto aurait été mieux si Tory était resté fidèle à son plan initial d’arrêter après deux mandats. Il a fait ce pour quoi il avait été élu après le fiasco de Rob Ford. La ville a maintenant de nouveaux défis. Passer de l’unificateur compromettant dont Toronto avait besoin en 2014 au visionnaire sans compromis dont Toronto a besoin en 2022 est un changement peu probable. Mieux vaut laisser quelqu’un de nouveau tenter sa chance.

