Le débat du samedi : est-ce le début d’une nouvelle dynastie progressiste-conservatrice en Ontario ?

OUI Andrew MacDougall Stratégie de Trafalgar

Gros engins. C’est ce que tout dirigeant veut monter en politique.

Les grosses machines politiques sont les ultimes véhicules du pouvoir. Ils savent comment se perpétuer à travers le gouvernement. Ils savent faire campagne quand le devoir électoral les appelle. Ils peuvent repérer un paysage changeant et se déplacer rapidement pour écraser leurs adversaires et préserver leur avantage. Lorsqu’il est construit correctement, n’importe qui peut ramener une grosse machine au pouvoir. Demandez à Ed Stelmach de l’Alberta.

De plus, le Canada est le pays des grosses machines politiques. Vous aimez les machines rouges ? Eh bien, le Parti libéral fédéral a dominé une grande partie de la politique du 20e siècle au Canada, y compris presque toute la période de 1935 à 1984, à l’exception de l’interrègne de Diefenbaker et du bref pet qui a marqué « l’ère » de Joe Clark pendant neuf mois. Plus important encore, le pays porte encore l’empreinte de ces années sous la forme du multiculturalisme et de la Charte des droits et libertés.

Étant un grand pays et une fédération en plus, le Canada est même capable d’accueillir plusieurs grosses machines à la fois. Alors que les libéraux étaient à cheval sur la politique fédérale au siècle dernier, les Big Blue Machines dominaient dans plusieurs grandes provinces. À partir de 1971, les progressistes-conservateurs ont connu une course de 44 ans en Alberta (après avoir mis fin à une course de 36 ans par le Crédit social) et les progressistes-conservateurs en Ontario ont réussi une course de 42 ans (1943-1985), couronnée par 14 ans du légendaire Bill Davis.

Ce qui nous amène à Doug Ford. Sa récente réélection laisse-t-elle présager la réintégration de la légendaire Big Blue Machine ? Ou sommes-nous maintenant trop fragmentés en tant que société pour fusionner à nouveau sur le long terme ?

À première vue, il semble que les non l’emporteraient. Après tout, Justin Trudeau dirige maintenant un gouvernement de minorité nationale avec à peine 32 % de soutien et les gouvernements provinciaux ont hésité entre les partis ces dernières années.

Est-ce que quelque chose en politique est construit pour durer, quand les gens sont désengagés, comme ils le sont maintenant, ou des électeurs de plus en plus axés sur les problèmes ? Et des coalitions durables peuvent-elles être construites lorsque les partis politiques sont plus une réflexion après coup, plutôt que des créatures avec de véritables racines dans les communautés ?

Là encore, en regardant les cendres des récentes élections provinciales, les conditions sont certainement réunies pour une nouvelle ère en Ontario. Avec une opposition divisée et désorganisée et le pire de la pandémie maintenant derrière nous, il y a un dividende de la paix qui attend d’être réclamé par le gouvernement Ford. Et avec une grande partie de la rhétorique du PC maintenant orientée vers la classe ouvrière – et le NPD chute comme une patate chaude – il y a une circonscription et un chemin durable vers la victoire si cette rhétorique se transforme maintenant en action.

Alors que les libéraux et le NPD jouent de plus en plus dans les caisses d’écho des médias sociaux et les impératifs culturels des groupes de pression bruyants, il y a une large étendue devant Doug Ford et ses PC, s’ils réussissent à recentrer la politique sur des questions plus durables comme opportunité économique et inclusion économique.

Dire cela ne vous rend pas populaire dans les salles de rédaction d’aujourd’hui (ou vous donne raison, d’ailleurs), mais des questions comme les droits des Autochtones ou le changement climatique sont plus difficiles à prendre en compte si vous ne savez pas où ou comment vous allez gagner sa vie ou si votre rêve d’accession à la propriété vous échappe.

De nombreuses personnes qui subissent actuellement des tensions économiques n’ont pas l’impression que leurs politiciens les écoutent et ne les écoutent pas depuis des décennies. Ainsi, lorsqu’un leader arrive qui leur ressemble, leur ressemble et parle de choses qui les inquiètent, ce leader a une chance de faire partie du mobilier provincial.

Ford possède quelque chose que Trudeau possède également à la pelle : la reconnaissance du nom. Et à l’ère actuelle de la politique des célébrités, cela compte. Plus important encore, les adversaires de Ford ne l’ont pas. Alors qu’Andrea Horwath et Steven Del Duca prennent maintenant congé de la politique, le NPD et les libéraux devront rafraîchir leurs alignements.

Mais qui, sain d’esprit, veut s’impliquer dans la politique ces jours-ci ? Si vous gagnez bien votre vie en faisant autre chose, qu’est-ce qui vous incitera à l’échanger contre la chance d’être une punchline sur Internet ? Qui, dans l’équipe du NPD ou du Parti libéral, pourrait déclencher une révolution semblable à celle de Trudeau au niveau fédéral en 2013 ?

La réponse est : personne. C’est pourquoi, à condition que le premier ministre puisse rester à l’écart et s’entourer d’une équipe compétente, Ford est construit pour durer en Ontario.

Andrew MacDougall est directeur de Trafalgar Strategy et ancien directeur des communications de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

NON Andrew Tumilty Entreprise Canada

Pour déterminer si le second mandat de Doug Ford en tant que premier ministre marque le début d’une dynastie conservatrice, il vaut la peine d’essayer de définir ce qui constitue une dynastie.

Familièrement, le terme dynastie est souvent appliqué aux équipes sportives de championnat. C’est une étiquette quelque peu subjective, mais au strict minimum, la barre pour une dynastie est fixée à trois championnats en cinq saisons. Les partis conservateurs de Ford ont maintenant remporté des élections consécutives, mais doivent continuer à gagner pour même commencer à être considérés comme une dynastie.

Dire que Ford est au bord d’une dynastie est au mieux une constatation hâtive et au pire présomptueuse. Une deuxième victoire pour Ford a toujours été le scénario le plus probable. Dans l’histoire de l’Ontario, Bob Rae est le seul premier ministre à avoir remporté un gouvernement majoritaire et à ne pas avoir remporté sa première tentative de réélection.

Pour les conservateurs ontariens, la norme d’une dynastie est particulièrement élevée. Commençant avec un gouvernement minoritaire en 1943, le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario a été au pouvoir pendant les 42 années suivantes, jusqu’en 1985. Même alors, il a fallu un accord de soutien entre les libéraux de David Peterson et le NPD de Bob Rae pour la « Big Blue Machine ». pour finalement être chassé de la route.

Au cours de ces quatre décennies, un premier ministre a lui-même dirigé la province pendant un tiers du temps. Bill Davis est monté pour la première fois au bureau du premier ministre en 1971, y restant pendant 14 ans jusqu’à sa retraite en 1985. Ford est en poste depuis quatre ans et a obtenu un mandat pour quatre autres années. Il pourrait gagner une troisième élection et être encore en deçà du mandat de Davis et bien en deçà du précédent record du parti.

Ford n’a clairement pas encore atteint une dynastie, mais il serait injuste d’ignorer la question de savoir s’il peut encore atteindre ce statut.

Si prédire les résultats des élections à quelques semaines du jour du scrutin, c’est comme conduire la nuit, deviner les résultats dans quelques années, c’est comme conduire la nuit, sans phares, dans une tempête de neige… et en arrière. Pourtant, certains signes sur le bord de la route peuvent indiquer l’avenir de Ford.

L’équipe de Ford a mené une campagne impressionnante pour sa réélection. Ils étaient disciplinés, tactiques, ont rarement passé du temps sans message et ont tout le mérite d’une victoire convaincante. En politique et dans le sport, il faut être bon pour avoir de la chance. Il y avait des facteurs chanceux dans les deux victoires de Ford qui dépassaient son équipe et il est peu probable qu’ils se reproduisent.

En 2018, Ford s’est présenté contre un parti libéral qui était au pouvoir depuis 15 ans et les électeurs étaient clairement prêts pour un changement. Pour continuer à gagner dans les campagnes futures, Ford devra veiller à ce que les électeurs ne se lassent pas de son gouvernement. S’il y a à nouveau un mouvement massif vers le changement, ce sera son équipe qui sera du mauvais côté des résultats des élections.

Lors de sa deuxième victoire, Ford a affronté deux chefs de l’opposition qui ont passé une grande partie de la campagne à se battre entre eux, au lieu de plaider clairement en faveur du changement. Andrea Horwath avait été chef du NPD lors de trois élections précédentes et n’avait pas réussi à convaincre les électeurs lors de sa quatrième tentative. Les électeurs la connaissaient apparemment assez bien pour déterminer que ce n’était pas son moment de diriger, et elle a donc décidé que c’était son moment de partir.

À Steven Del Duca, Ford a affronté un leader que les électeurs connaissaient à peine. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils n’étaient pas encore prêts à laisser les libéraux sortir du banc des pénalités et donc Del Duca s’est également retrouvé à démissionner le soir des élections.

Lors de la prochaine campagne électorale, Ford affrontera de nouveaux chefs pour chacun de ces partis d’opposition. De nouveaux dirigeants peuvent apporter une nouvelle perspective, des électeurs et de l’énergie à une campagne et l’équipe de Ford devra développer de nouvelles stratégies pour remporter une troisième victoire. Il est possible qu’ils réussissent, mais ce n’est pas une certitude.

Prendre la deuxième victoire de Ford comme un signe ou d’autres victoires à venir, c’est comme regarder le record de la Coupe Stanley des Leafs dans les années 1960 sans savoir ce qui s’est passé ensuite.

Gagner sur le moment n’est pas un moyen de juger si la victoire va continuer. Ford a gagné deux fois; ce n’est pas une dynastie en soi et il est bien trop tôt pour voir ces victoires comme le début d’une seule non plus.

