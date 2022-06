Le débat du samedi : C’est enfin l’heure de la réforme électorale en Ontario?

L’élection ontarienne a renouvelé un éternel débat canadien : notre système électoral majoritaire à un tour (SMU) est-il juste et efficace? Ou devrions-nous rejoindre la majorité des démocraties et passer à une forme de représentation proportionnelle (RP) ?

Les gros titres ont déclaré que l’élection était une énorme victoire pour Doug Ford et sa politique. Ford, disaient-ils, « a battu » l’opposition. Les progressistes-conservateurs ont effectivement élargi leur majorité. Mais ils ont pu le faire avec une infime minorité d’électeurs éligibles : les conservateurs ont obtenu environ 43 % des voix et, comme la plupart des Ontariens sont restés chez eux, Ford a pu « écraser » l’opposition avec seulement 18 % de tous les électeurs éligibles. .

Ce n’est pas une aberration. Les gouvernements majoritaires élus par une minorité d’électeurs sont une caractéristique de conception du SMU. Un résultat typique de nos élections est que plus de Canadiens diront qu’ils ont perdu que qu’ils ont gagné. Ce n’est certainement pas bon pour notre démocratie.

La réforme électorale peut sembler une question secondaire pour beaucoup, mais elle touche au cœur des maux de notre démocratie. Il s’agit de savoir à qui et à quoi sert le gouvernement, qui décide de l’avenir et dans quelle mesure les gouvernements gouvernent. Et ce qui est devenu de plus en plus clair, c’est que nous avons besoin d’une réforme électorale si nous voulons faire face aux dangers d’une perception croissante que notre système est truqué et que nous sommes impuissants à y faire grand-chose.

La représentation proportionnelle est conçue pour que chaque vote compte, pour garantir que la proportion de sièges que chaque parti remporte corresponde aussi étroitement que possible à la proportion de votes qu’il a effectivement reçus. Plus aucun gagnant ne prend tout.

Avec la RP, les Canadiens seraient plus susceptibles de se voir dans les résultats électoraux. Et parce que chaque vote compte, ils auraient un plus grand sens de leur pouvoir et de leur responsabilité. Fini le vote « stratégique » où l’on se sent obligé de choisir la moins mauvaise option. Plus besoin de rester à la maison parce que nous pensons que notre vote ne fera aucune différence.

Plus important encore, la RP donne un meilleur gouvernement. Les preuves ne soutiennent pas l’idée que les gouvernements à RP sont en quelque sorte instables. Les élections, par exemple, ne sont plus fréquentes sous la RP. Lorsque les pays SMU élisent des gouvernements minoritaires, ils ont tendance à être de courte durée. La coopération n’est pas notre norme politique ; dès qu’un parti entrevoit une chance de remporter la majorité, la ruée vers les élections est lancée.

Plus important encore, la politique contradictoire du SMUT entraîne souvent des embûches politiques inutiles chaque fois que les gouvernements changent. Combien de temps et d’énergie sont perdus alors que le nouveau gouvernement passe ses premiers jours à défaire les réalisations du régime précédent. De tels revirements minent notre capacité de planification à long terme, de réflexion à long terme et d’action collective soutenue.

C’est beaucoup moins courant dans les pays à RP où la coopération entre les partis est la norme. La comparaison approfondie des systèmes électoraux du politologue Arend Lijphart a révélé que sur des questions telles que le changement climatique qui nécessitent une vision à long terme et une continuité politique, les pays dotés de systèmes proportionnels surpassent systématiquement les pays SMU. En fait, il a constaté qu’ils surpassaient presque toutes les mesures de bonne gouvernance.

Et malgré les rumeurs du contraire, les pays de la RP sont généralement fiscalement responsables. Oui, ils peuvent être plus généreux – leurs politiques reflètent ce que la plupart des gens veulent – ​​mais ils sont également plus disposés à percevoir les impôts nécessaires pour payer cette générosité.

Quant à la crainte souvent citée que les relations publiques ouvrent la porte aux extrémistes, les preuves disent le contraire. Les seuils dans la plupart des pays à RP font qu’il est difficile pour les candidats « marginaux » de se faire élire. Et surtout, ils ne peuvent jamais remporter la majorité, alors que dans notre système, si les extrémistes devaient prendre le contrôle d’un grand parti, ils pourraient tout gagner avec une minorité des voix.

Oui, avec la RP, les majorités à parti unique seraient rares. Mais les majorités auraient une plus grande légitimité car elles représenteraient en fait une majorité d’électeurs. Les partis ne pouvaient plus se permettre d’ignorer ou de tenir pour acquises les circonscriptions.

Depuis des décennies, les politologues font la chronique du déclin de la confiance dans le gouvernement et de la confiance dans la démocratie. Une partie du remède est sûrement un système électoral qui donne de l’importance à chaque vote, encourage les électeurs à voter pour le candidat local qu’ils préfèrent plutôt que contre celui qu’ils craignent, et produit un gouvernement choisi par la majorité, représentatif de la diversité du pays et donc enclin à gouverner pour le bien commun. C’est PR.

Alex Himelfarb est un ancien greffier du Conseil privé et préside ou siège actuellement à de nombreux conseils du secteur bénévole. Il est membre du groupe consultatif national de Représentation équitable du Canada.

NON Lydia Miljan Professeur de science politique

Le taux de participation aux récentes élections en Ontario a été le plus bas de l’histoire de la province, ce qui a de nouveau suscité des appels à une réforme électorale.

Il existe deux façons d’évaluer la faible participation électorale. Les partisans de la réforme électorale y voient une frustration démocratique – que le manque de choix oblige les gens à rester chez eux. Alternativement, on pourrait dire que les électeurs sont satisfaits du gouvernement et n’ont pas un désir ardent de changement.

Compte tenu de la variation de la participation électorale au fil des ans, il n’est pas évident que le système électoral lui-même supprime le vote. En Ontario, le taux de participation électorale le plus élevé en une génération a été en 1971 avec 74 %. Depuis lors, le taux de participation a largement oscillé d’une élection à l’autre, passant de 68 % en 1975 à 48 % en 2011. Le taux de participation de 2022 n’est pas inhabituel pour une élection « sans changement ».

De plus, les systèmes électoraux demeurent l’une des nombreuses variables qui influencent la participation électorale. D’autres facteurs incluent l’âge de la population électorale, l’enthousiasme pour le changement et la culture politique. Il n’est pas clair comment le changement du système électoral influencera ces facteurs.

À l’heure actuelle, l’Ontario utilise le système électoral majoritaire à un tour où le candidat qui obtient le plus de voix l’emporte. En préconisant une réforme, Fair Vote Canada soutient que « les gouvernements majoritaires devraient avoir le consentement d’une majorité d’électeurs ». (Lors des récentes élections, les PC ont remporté la majorité avec 40,8 % des voix.)

Mais le sophisme de la réforme électorale est qu’elle peut fournir une véritable opinion majoritaire. Les bulletins de vote préférentiels, une option de réforme, permettent aux électeurs de choisir plusieurs candidats sur une liste, ce qui entraîne souvent la victoire du deuxième ou du troisième choix.

Dans les systèmes de représentation proportionnelle (RP), également favorisés par certains réformateurs, la proportion des votes totaux est traduite en sièges, ce qui donne aux régions à forte densité de population plus de poids dans le résultat des élections, marginalisant davantage les électeurs ruraux et éloignés.

Soit dit en passant, les libéraux et les néo-démocrates ont mieux réussi cette élection dans les circonscriptions du centre-ville, comme Toronto, Hamilton, Kingston et Ottawa, que dans les régions moins peuplées. En revanche, les PC étaient compétitifs dans toute la province.

La part du vote variait d’une circonscription à l’autre et, en fait, de nombreux candidats ont remporté des majorités — 34 circonscriptions ont été remportées avec plus de 50 % (26 PC, 7 NPD, 1 Vert).

Les systèmes de représentation proportionnelle donnent également aux partis politiques de mauvaises incitations en créant essentiellement des partis plus efficaces (la capacité de traduire les votes en sièges) que les systèmes majoritaires ou pluralistes. La raison est simple; il n’est pas nécessaire de faire des compromis avant le vote pour inclure des points de vue différents au sein du parti.

Par conséquent, ces systèmes comportent souvent des partis plus extrêmes. Et lorsque les partis n’ont pas à favoriser le compromis dans leurs propres rangs, nous voyons davantage de parlements minoritaires, ce qui se traduit par des accords en coulisses après les élections. Essentiellement, les électeurs sont ignorés dans le processus de formation du gouvernement.

À la lumière de ces réalités, plutôt que de blâmer le système électoral pour la baisse du vote, peut-être devrions-nous d’abord regarder dans quelle mesure les partis suscitent l’intérêt. Notre système repose sur les partis pour mobiliser la participation électorale.

Lors des deux dernières élections, le PC a gagné parce qu’il a réussi à motiver plus de gens à voter pour lui que les autres partis. Mais les chiffres bruts des votes indiquent qu’à l’exception des Verts, tous les principaux partis politiques n’ont pas réussi à convaincre de nouvelles personnes de voter pour eux.

Les conservateurs ont perdu plus de 400 000 électeurs. La plus forte baisse a été le NPD, qui a perdu plus de 800 000 électeurs lors des élections précédentes. Les libéraux ont réussi à décrocher un siège mais ont tout de même perdu 7 000 électeurs par rapport à 2018.

Cela suggère que les partis n’ont pas convaincu les gens de changer et qu’ils n’ont pas pu motiver ceux qui les soutenaient dans le passé à le faire à nouveau. Le fait que les chefs néo-démocrates et libéraux aient démissionné le soir des élections indique qu’eux aussi reconnaissent leur incapacité à se connecter.

Ces résultats ne devraient pas non plus rassurer le premier ministre Doug Ford et les progressistes-conservateurs, car eux aussi ont perdu des électeurs à partir de 2018. Si les partis d’opposition se contentent de reconquérir leurs partisans, cela seul pourrait entraîner un gouvernement différent en quatre ans sans la peine d’avoir changer le système électoral.

