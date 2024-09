Le débat Dezeen présente un gratte-ciel décrit comme une « nostalgie des années 1980 »

Le dernière édition de notre newsletter Dezeen Debate présente la conception du gratte-ciel Paramount de Nashville par Goettsch Partners. Abonnez-vous à Dezeen Debate maintenant.

Le studio d’architecture Goettsch Partners a dévoilé le projet d’un gratte-ciel qui, s’il est achevé, sera le plus haut bâtiment de Nashville.

Les commentateurs n’étaient pas sûrs du design ; l’un d’eux a noté qu’il « avait l’air très daté », tandis qu’un autre était d’accord, le décrivant comme « de la nostalgie pour les années 1980 ».

D’autres histoires dans la newsletter de cette semaine qui ont enflammé la section commentaires comprenaient le design de Diébédo Francis Kéré pour un musée d’art à Las Vegas, un complexe de logements à Louvain, en Belgique, par David Chipperfield et un banc avec des sièges qui se déplacent sur des billes d’acier créé par Garza Studio.

Débat sur Dezeen

Dezeen Debate est envoyé tous les mardis et présente une sélection des meilleurs commentaires des lecteurs et des histoires les plus discutées. Lisez la dernière édition de Dezeen Debate ou abonnez-vous ici.

Vous pouvez également vous abonner à nos autres newsletters ; Dezeen Agenda est envoyé tous les mardis et contient une sélection des actualités les plus importantes de la semaine, Dezeen Daily est notre bulletin quotidien qui contient chaque histoire publiée au cours des 24 heures précédentes et Dezeen In Depth est envoyé le dernier vendredi de chaque mois et approfondit les principales histoires qui façonnent l’architecture et le design.