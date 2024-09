Le débat a été une « révélation » dans la banlieue de Philadelphie et Harris a pu y voir de plus près

BRISTOL, Pennsylvanie — Le débat présidentiel de cette semaine a été le dernier affront au républicanisme de Rosie Torres. Elle a déclaré que sa fidélité à Donald Trump, déjà mise à rude épreuve par sa position sur l’avortement, a été brisée par le « discours révélateur » de l’ancien président. rencontre avec Kamala Harris.

Il est temps de faire passer « le pays avant le parti », a déclaré mercredi Torres, 60 ans, à Bristol, une ville riveraine de la banlieue de Philadelphie. Trump l’a laissée frustrée après sa récente apparition au cimetière national d’Arlington, lorsqu’un membre de son équipe a été blessé. a poussé un fonctionnaire du cimetièredit-elle.

« J’étais toujours prêt à voter pour Donald Trump », a déclaré Torres. « Mais vous savez, je pense que ce qu’il a fait au cimetière des vétérans était très irrespectueux. J’ai l’impression que notre pays est bafoué. »

Dans le comté de Bucks, une zone cruciale dans un État clé, le débat fait beaucoup réfléchir sur ce qu’il faut faire en novembre. Des millions d’Américains ailleurs ont déjà pris leur décision, mais dans la Pennsylvanie pourpre, de nombreux choix électoraux restent en jeu.

Dans des interviews à Bristol et Langhorne, un autre républicain de longue date est ressorti du débat intrigué mais pas convaincu par Harris, un jeune électeur novice vote pour Trump, et un démocrate essaie toujours de se débarrasser de l’image dans sa tête de gens mangeant des animaux de compagnie après le discours « idiot » de Trump sur ce sujet mardi soir.

Un regard plus approfondi sur ce que pensent les électeurs d’une région clé du pays après ce qui pourrait être le seul débat présidentiel :

Il y a Mary Nolan, 70 ans, de Bensalem, une républicaine inscrite depuis 50 ans qui a voté pour Hillary Clinton en 2016 et Trump en 2020. Elle a encore beaucoup à réfléchir après un débat au cours duquel Harris l’a à la fois impressionnée et frustrée.

« Je n’étais pas satisfaite du duo Biden-Trump », a-t-elle déclaré à propos des options qui s’offraient à la présidence Joe Biden abandonné « Je n’ai pas eu le sentiment que nous avions de bons choix. Et je ne suis toujours pas sûr que ce soit le cas. Peut-être. Mais je veux quand même en savoir plus sur Kamala Harris. »

Elle a déclaré qu’elle et son mari, qui est inscrit comme démocrate, ont divisé leurs inscriptions au parti afin qu’ils puissent avoir leur mot à dire en tant que famille lors des élections primaires. L’immigration, l’économie (elle a dit qu’elle venait de payer 6 dollars pour une livre de beurre) et la Projet de loi sur les infrastructures signé par Biden étaient ses principaux problèmes.

« J’aime que Kamala Harris dise qu’elle sera la présidente de tous », a déclaré Nolan. « Je ne pense pas que nos politiciens disent cela souvent. »

Elle compte prendre sa décision de vote d’ici la fin du mois d’octobre, quelques jours seulement avant les élections. En attendant, elle s’efforce de recueillir des informations.

« Je recueille des avis différents de partout. Je ne tiens pas de blog. Je m’intéresse simplement à l’actualité. À différents groupes d’intérêt comme l’AARP. »

Son idéologie politique ? « Je pense que le monde change rapidement, et je suis toujours fidèle à mes valeurs des années 1960 », a déclaré Nolan.

Quelles valeurs ?

« La famille, le foyer, la morale. Vous savez, nos enfants n’ont pas reçu la même éducation que vous ou moi, car les rues sont différentes maintenant. Je pense que si quelqu’un me disait : « Voilà ce que je vais faire pour améliorer la vie aux États-Unis », je voterais sans hésiter pour lui. »

Elle a déclaré qu’elle pensait que Harris avait eu un bon débat, mais qu’il avait esquivé certaines choses.

« Je n’ai pas aimé qu’elle évite les questions. Elle a tourné autour du pot quand on lui a posé des questions directes sur l’avortement. Il y en a eu une sur l’avortement. Une autre sur l’immigration. Et deux d’entre elles ont dit : « Hé, vous êtes ici depuis trois ans et demi, mais vous n’avez pas fait les choses que vous dites être si importantes. Pourquoi pas ? » Elle s’est lancée dans ses arguments et n’a jamais donné de réponse directe. »

Mais Harris lui a donné une bonne impression, ce qui n’est pas le cas de Trump.

« Je pense qu’hier, Kamala Harris s’est très bien présentée. Elle est digne. Elle serait une bonne représentante de notre pays. »

Trump ? « Je pense que sa politique est bonne. Je veux juste un président plus stable et plus digne. » Elle veut « quelqu’un qui ne crie pas, qui ne hurle pas et qui n’insulte pas les gens. »

Terry Culleton, 68 ans, de Langhorne, en Pennsylvanie, est un professeur de littérature anglaise à la retraite. Il lisait « Autocracy, Inc. » d’Anne Applebaum dans un café mercredi matin. Son soutien au mouvement ouvrier, puis aux droits civiques et aux droits de l’homme, a fait de lui un démocrate.

Il pensait que Harris avait tenu tête à Trump et avait bien exposé ses plans.

Mais ce qui l’a vraiment marqué, ce sont les faux commentaires de Trump sur les immigrants de l’Ohio qui mangent des animaux de compagnie.

« C’est tellement stupide de dire et de répéter cela que je ne peux tout simplement pas m’empêcher de penser que quelqu’un puisse aller à la télévision nationale et déclarer cela », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il avait eu le sentiment que l’histoire se déroulait en regardant le débat d’hier soir.

« Je pense que c’est la démocratie qui prime face à quelque chose qui se rapproche du totalitarisme. Je pense qu’il s’agit de soutenir les gouvernements démocratiques plutôt que de soutenir le type de gouvernements que (le président russe Vladimir) Poutine essaie d’exporter, ce qui ne pose aucun problème à Trump, d’après ce que je sais. »

Kelli Surline, de Langhorne, était dans un café avec son fiancé et sa jeune fille qui portait un t-shirt vert Kelly des Eagles. Elle s’est décrite comme étant politiquement inactive jusqu’à ce que la hausse des prix la rattrape. Elle n’a pas regardé le débat, en partie parce qu’elle a pris sa décision.

« J’ai 28 ans et je n’ai jamais vu un pays aussi mauvais », a-t-elle déclaré. « J’ai donc décidé de m’inscrire sur les listes électorales et je voterai sans hésiter pour Trump. »

Elle a parlé de la difficulté qu’elle a rencontrée à progresser.

« Nous voulions trouver un logement ensemble », explique Surline en désignant Geoffrey Trush, 40 ans, son fiancé. « Nous ne pouvons pas le faire. » Au lieu de cela, elle vit avec sa mère. Les prix inabordables rendent la vie « difficile chaque semaine ».

Ron Soto, 86 ans, de Levittown, en Pennsylvanie, est un partisan de longue date de Trump, un chauffeur de semi-remorque à la retraite et un vétéran de l’armée qui a quitté le Parti démocrate dans les années 1990 pour le GOP après avoir réalisé qu’il n’était pas d’accord avec les positions de Bill et Hillary Clinton.

Il a déclaré qu’il avait suivi le débat mardi, son chien de chasse, Sam, à ses côtés, après avoir regardé le match des Phillies.

L’immigration illégale est un problème majeur pour lui et Harris n’a pas réussi à le convaincre.

« Le plus gros problème, c’est que je ne l’aime pas, et je n’aime pas Joe Biden. »

Soto a déclaré avoir servi dans l’armée de 1955 à 1963 et a demandé : « Pourquoi diable ai-je risqué ma vie ? Pourquoi ? Pour que vous puissiez tout donner ? Les démocrates peuvent ouvrir les portes, les vannes, et le dire au monde entier. Vous êtes le bienvenu. Entrez. » Il a ajouté : « Ces gens ont ruiné ce pays. »

Christine Desumma, 50 ans, ancienne électrice de Trump et propriétaire d’un salon de coiffure dans la rue pittoresque bordée de boutiques de Bristol, a exprimé sa frustration envers les deux partis et a déclaré qu’elle ne voterait pas du tout en novembre. Elle a déclaré que ses impôts étaient moins élevés lorsque Trump était au pouvoir et s’est souvenue de la piqûre des fermetures dues au COVID-19.

Elle en a eu assez, notamment des réseaux sociaux et de Facebook. Les débats en ligne, dit-elle, ont créé des tensions au sein de sa propre famille, et elle s’en lave les mains.

« J’ai décidé de ne pas aller voter et je ne veux pas l’entendre », a-t-elle déclaré. « Maintenant, je choisis de ne pas regarder, de ne pas prêter attention. » Elle a trouvé une autre occupation.

« J’étudie le yoga », dit-elle. « Je me suis remise sur pied. »