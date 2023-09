Le DC des Chicago Bears Alan Williams démissionne, l’équipe nie toute implication de la police

Alan Williams a démissionné, avec effet immédiat, de son poste de coordonnateur défensif des Bears de Chicago, a annoncé l’équipe mercredi après-midi, et au milieu de rumeurs contraires, l’équipe affirme qu’il n’y a pas eu d’implication de la police dans cette affaire.

« Je prends du recul pour prendre soin de ma santé et de ma famille », a déclaré Williams dans un communiqué. « J’apprécie l’opportunité de travailler avec les Bears de Chicago, une franchise de la NFL avec une riche histoire… J’apprécie le bouclier de la NFL et tout ce qu’il représente et après avoir pris le temps de m’occuper de ma santé, j’ai l’intention de revenir et à nouveau entraîneur. »

Le joueur de 53 ans est absent de l’équipe depuis la semaine dernière pour ce que l’entraîneur-chef Matt Eberflus a qualifié de « raisons personnelles ».

Le coordinateur défensif Alan Williams des Chicago Bears se rend sur le terrain pour s’échauffer lors du match préparatoire entre les Seahawks de Seattle et les Bears de Chicago au Lumen Field le 18 août 2022 à Seattle, Washington. L’équipe affirme que la police n’a pas été impliquée dans sa démission.

Steph Chambers/Getty Images



Un porte-parole de l’équipe a répondu aux rumeurs sur Internet suggérant que Halas Hall (siège des Chicago Bears) avait été perquisitionné par les autorités mercredi matin en relation avec Williams, les traitant de faux, selon plusieurs rapports. Les Bears ont déclaré que la police ne s’était pas rendue à Halas Hall en lien avec Williams. La NFL n’est pas impliquée dans la situation, a rapporté The Athletic, et c’est Williams qui a décidé de démissionner. Albert Breer de Sports illustrés a déclaré que l’équipe d’entraîneurs des Bears était toujours « stupéfaite » par la démission de Williams.

Un porte-parole de l’équipe a qualifié de fausses les rumeurs selon lesquelles Halas Hall aurait été perquisitionné aujourd’hui. On nous a également dit que la police ne s’était pas rendue à Halas Hall en lien avec Alan Williams. -Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) 20 septembre 2023

Andrew M. Stroth, un avocat basé à Chicago, représente Williams et a réitéré qu’il démissionnait en raison de problèmes de santé et de questions personnelles. selon Courtney Cronin d’ESPN.

« Compte tenu des fausses rumeurs et de ce qui semble circuler sur les réseaux sociaux, je veux juste mettre les choses au clair : l’entraîneur Williams a des problèmes de santé et des problèmes familiaux auxquels il est confronté et il a pensé que c’était le bon moment pour faire un pas. revenir et régler ces problèmes », a déclaré Stroth à ESPN. « Il a un immense respect pour l’organisation des Bears et il a simplement pensé que c’était le moment de s’occuper de ce problème de santé et de ses affaires personnelles. »

Semaine d’actualités a contacté les Bears et Stroth par e-mail pour commentaires.

Stroth a déclaré lors d’une apparition à la radio sur 670 The Score mercredi soir qu’« il n’y a absolument aucune activité criminelle » liée à la démission de Williams, malgré les rumeurs sur Internet.

Y a-t-il une affaire juridique ou pénale liée à la démission d’Alan Williams en tant que coordinateur défensif des Bears ? Avocat Andrew M. Stroth : « Merci pour cette question. Il n’y a absolument aucune activité criminelle. » Stroth le souligne avec force et « sans équivoque ». – 670 Le score (@670TheScore) 20 septembre 2023

Avec Williams absent, Eberflus a pris en charge les fonctions de jeu défensif pour les Bears lors d’une défaite 27-17 lors de la deuxième semaine contre les Buccaneers de Tampa Bay. Eberflus a été interrogé à plusieurs reprises sur le statut de Williams plus tôt mercredi lors d’une conférence de presse, mais a refusé de fournir une mise à jour.

Avant que la démission de Williams ne soit rendue publique, Eberflus avait déjà annoncé qu’il continuerait à rappeler la défense lors de la troisième semaine contre les Chiefs de Kansas City. Eberflus a déclaré plus tôt mercredi qu’il pensait que l’équipe pouvait se débrouiller sans coordonnateur défensif grâce à l’expérience du reste du personnel d’entraîneurs.

Williams a été embauché comme coordinateur défensif de Chicago avant la saison 2022 après qu’Eberflus ait été nommé entraîneur-chef.

Les deux hommes avaient auparavant travaillé dans la même équipe défensive avec les Colts d’Indianapolis. L’ancien porteur de ballon de William & Mary est entraîneur dans la NFL depuis 2001 avec d’autres arrêts à Tampa Bay, au Minnesota et à Détroit. Il a été le coordonnateur défensif des Vikings du Minnesota en 2012 et 2013.

« La famille McCasky est de première classe et sans égal », a également déclaré Williams dans son communiqué. « Je voudrais également remercier l’entraîneur Matt Eberflus et le directeur général Ryan Poles de m’avoir donné l’opportunité de venir à Chicago. Je voudrais également remercier [team president] Kevin Warren, les entraîneurs et les joueurs dont j’apprécie les relations et la camaraderie. »