Le DB Jamari Howard 4 étoiles s’engage dans l’État de Floride

L’État de Floride a décroché un engagement du demi défensif quatre étoiles de Miami Norland (Floride) Jamari Howard.

Howard a annoncé son engagement envers les Seminoles face aux autres finalistes de Floride, du Maryland, de Rutgers et de l’État du Michigan lors d’une cérémonie d’engagement dans sa ville natale vendredi matin.

“Il s’agissait pour moi de visualiser et de voir ce qui se passait dans ces écoles. J’avais juste l’impression que l’État de Floride était ma maison”, a déclaré Howard à Noles247.com avant de rendre publique sa décision.

Howard de 6 pieds 2 pouces et 175 livres s’est senti prioritaire par le personnel d’entraîneurs de Tallahassee – ce qui l’a finalement amené à unir ses forces avec les ‘Noles.

“Comment les entraîneurs restent en communication avec moi, comment ils s’assurent que je suis hétéro”, a-t-il déclaré à propos de FSU. “Quand j’arrive là-bas, ils s’assurent que je vais bien. Et aussi comment ils gèrent leur programme.”

Alors que FSU était à la mode dans le recrutement de Howard avant la saison, la star de Sunshine State dit qu’il savait que son choix serait les ‘Noles après les avoir vu battre LSU, alors classé n ° 5, lors de leur ouverture de saison.

“Je savais vraiment que ce serait Florida State après le match entre LSU et Florida State. Premier match cette saison, ils ont été gros”, a déclaré Howard.

Howard a déclaré qu’il avait informé la FSU “trois à quatre semaines” après la victoire des Séminoles contre les Tigres début septembre.

Un certain nombre d’entraîneurs du personnel de la FSU ont uni leurs forces pour recruter Howard à Tallahassee.

“Je communique avec presque tous les entraîneurs. Je communique avec l’entraîneur Mike Norvellentraîneur Randy Shannonentraîneur Greg Mossentraîneur [Ryan] Bartow, entraîneur [Pat] Surtain. Nous parlons de mon arrivée et de mon développement au niveau suivant”, a-t-il déclaré.

Le message de FSU sur l’impact potentiel de Howard une fois qu’il aura atteint le niveau suivant est qu’il peut avoir une trajectoire similaire à celle de l’un des meilleurs arrières défensifs à avoir jamais porté le Grenat et l’Or.

“Ils disent que je peux être un gars spécial là-bas. Je peux être un autre Jalen [Ramsey]. Tout ce que j’ai à faire, c’est de travailler et de suivre le programme”, a déclaré Howard à propos du message que lui a adressé la FSU.

Les fans de FSU n’auront pas à attendre longtemps pour voir Howard. Il arrivera à Tallahassee en tant que premier inscrit en janvier.

“J’ai hâte de m’entraîner avec les gars. Voyez comment ça se passe. Voyez comment se passe l’université. J’ai hâte d’avoir ce jour”, a-t-il déclaré.

Howard est attendu à Tallahassee demain pour le match à domicile de la FSU contre son rival Miami.

Le classement Top247 de 247Sports place Howard au 91e rang des espoirs du pays et au 7e rang du cornerback du pays.

REPÉRAGE:

Un long cornerback réactionnaire avec de la vitesse au pied et des compétences avec le ballon. Réussissez le test de la vue avec un cadre nerveux qui pousse 6 pieds 2 pouces. A fait de son mieux pour fermer un côté du terrain au cours des deux dernières années, totalisant trois interceptions et 59 passes décisives en deuxième année et en junior selon MaxPreps. A joué beaucoup de couverture off-man le vendredi soir, mais a montré sur le circuit 7v7 qu’il pouvait devenir agressif avec les mains et la presse. Fait un bon travail en ouvrant ses hanches et en essayant d’orienter les receveurs larges vers les lignes de touche. Comprend comment tourner la tête et trouver le ballon, ce qui entraîne de nombreuses inachèvements. Je n’ai pas non plus peur de venir frapper un porteur du ballon. Doit être considéré comme un espoir de développement dans le coin extérieur avec un plafond plus élevé étant donné sa portée en forme de vigne (a une envergure de près de 80 pouces) et sa foulée élancée (faisant partie d’une équipe 4×400 qui a remporté les relais de Floride en 10e année). Les clips des équipes spéciales sont extrêmement encourageants alors qu’il danse autour des futurs plaqueurs en tant qu’homme de retour. Il faudra ajouter une certaine force fonctionnelle et continuer à affiner la technique, mais il a la composition de quelqu’un qui peut émerger en tant que contributeur sur plusieurs années et possible joueur d’impact au niveau Power Five.