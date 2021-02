Le danseur masqué couronne Gabby Douglas en tant que gagnant en costume de barbe à papa lors d’une finale émotionnelle qui a laissé les fans «  choqués  »

Le danseur masqué a couronné Gabby Douglas dans le costume de barbe à papa en tant que gagnant lors de la finale de la saison émotionnelle de ce soir.

La médaillée d’or olympique a fondu en larmes après avoir battu la pro du DWTS Maksim Chmerkovskiy et l’ancien de Dance Moms Mackenzie Ziegler pour le titre.

Le public et les juges Brian Austin Green, Paula Abdul, Ken Jeong et Ashley Tisdale ont été obligés de choisir entre les trois meilleurs finalistes The Tulip, The Sloth et Cotton Candy pour le seul vrai champion.

Avant qu’elle ne soit dévoilée, Paula était la seule membre du panel à deviner correctement la gymnaste championne du monde.

Ken a insisté sur le fait que l’interprète était la patineuse Michelle Kwan tandis que Brian a mentionné une autre championne sur glace – Tara Lapinski.

La future maman Ashley, quant à elle, pensait que c’était la coéquipière de Gabby à Rio, Simone Biles.

Quelques instants après avoir été annoncée comme la gagnante, Gabby, 25 ans, a fondu en larmes alors qu’elle était submergée d’émotion pour la grande victoire.

Ses fans l’ont ressenti aussi, avec un tweet: « Pleurer de vraies larmes pour #cottoncandy sur #TheMaskedDancer. »

«Cette belle performance de #CottonCandyMask aurait pu être celle qui l’a dépassée! Si athlétique, dynamique et émotionnel. J’ai applaudi à chaque seconde », a écrit un autre.

Un troisième spectateur a déclaré: «J’ai été choqué lorsque Tulip a pris la troisième place, mais tellement excité pour @gabrielledoug pour sa grande première place !! Petite amie l’a mérité! #TeamCottonCandy Mourant aussi que le Sloth soit @MaksimC, des larmes de joie un tel casting tout autour!

«Je savais que ce ne serait pas le choix évident! Félicitations Gabby Douglas! Très bien mérité! Je suis déjà emballé pour la saison 2 », s’est exclamé un quatrième.

Le paresseux est arrivé à la deuxième place et a stupéfié les juges quand il s’est révélé être Maksim.

Paula et Brian ont tous deux insisté à juste titre sur le fait que la créature à fourrure était le pro de Dancing With The Stars.

Alors que Ken croyait que l’animal était Channing Tatum et Ashley a admis que sa supposition était Hugh Jackman.

La tulipe est arrivée à la troisième place et a été démasquée pour être la petite sœur de Maddie Ziegler, Mackenzie.

La dernière supposition de Paula était que la danseuse était l’actrice Liza Koshy tandis que Ken prédisait que c’était Lucy Hale.

90210 alun Brian a prédit que la fleur rose était Sabrina Carpenter tandis qu’Ashley a supposé que le troisième placeur était correct en prédisant l’étoile de Dance Mom.

La star de High School Musical Ashley, 35 ans, a été émue aux larmes après que Cotton Candy ait été impressionnée par plusieurs flips lors d’une routine à This Is Me de The Greatest Showman.

«C’était tellement beau, vraiment tu étais magnifique», s’est exclamée l’actrice de Disney Channel.

La semaine dernière, le boxeur médaillé d’or olympique Oscar De La Hoya a été dévoilé sous le nom de The Zebra.

Une fois son identité partagée, le joueur de 48 ans a déclaré: «C’est la meilleure expérience que j’aie jamais vécue. Mais c’était beaucoup plus difficile que la boxe.

Le 11 fois champion du monde de boxe était la 7ème personne renvoyée chez elle lors de la première saison de The Masked Dancer – une retombée de la populaire série The Masked Singer.

Ice-T a été démasqué lors du premier épisode de la série, suivi de la grande révélation de Bill Nye le Science Guy démasqué après avoir concouru en tant que Ice Cube.

Au cours du troisième épisode, survivant de l’enlèvement Elizabeth Smart s’est révélée concurrencer en tant que Miss Moth.

Pendant ce temps, chanteur Brian McKnight a ensuite été démasqué après avoir été éliminé en concourant comme The Cricket.

Jersey Shore La star Vinny Guadagnino a ensuite été révélée comme The Hammerhead, tandis que Jordin Sparks a été démasqué comme l’oiseau exotique la semaine d’après.

Plus à venir…

