Le danseur Gurdeep Pandher se rend à la Tour CN pour amener Bhangra vers de nouveaux sommets

Gurdeep Pandher a poussé son amour pour la danse vers de nouveaux sommets lundi matin à la Tour CN de Toronto.

La danseuse sikh-canadienne Bhangra, qui a voyagé partout au Canada tout en répandant la joie de la forme d’art traditionnelle sud-asiatique sur les réseaux sociaux, a dirigé ce que les organisateurs disent être le plus haut Bhangra jamais joué en Amérique du Nord, 114 étages au-dessus de Toronto.

L’artiste du Yukon a dirigé des centaines de personnes dans la danse pour aider à amasser des fonds pour aider United Way of Greater Toronto à lutter contre la pauvreté.

“Nous créons de la joie, de l’espoir, de la positivité et du bonheur à cette altitude à Toronto, en transmettant ce message dans la ville et à travers le Canada et au-delà, cette joie est importante”, a déclaré Pandher.

“La positivité est importante, c’est la guérison.”

Gurdeep Pandher a enseigné le bhangra pendant plusieurs années, voyageant à travers le Canada pour parler de sa philosophie de joie, d’espoir, de positivité et d’inclusivité. (Grant Linton/CBC)

« Le travail de Gurdeep, pour répandre la joie, la positivité et l’espoir, a galvanisé des centaines de personnes », a déclaré Daniele Zanotti, PDG de Centraide du Grand Toronto.

“En cette période de grands besoins et de confiance accrue envers Centraide, cet événement soutenant notre communauté et apportant de la positivité fera une réelle différence.”

‘Une merveilleuse source d’inspiration’

Andrea Mulder, qui a participé à la danse, dit qu’elle est venue à l’événement pour rencontrer Pandher.

« Il est une merveilleuse source d’inspiration pour tous les Canadiens », a-t-elle déclaré.

“Il nous a apporté le Yukon partout au Canada ; il nous apporte à tous de la joie, de l’espoir et de la positivité.”.

Pandher a enseigné le bhangra pendant plusieurs années, voyageant à travers le Canada pour parler de sa philosophie de joie, d’espoir, de positivité et d’inclusivité.

En 2016, ses vidéos sont devenues virales, mettant en valeur la danse et captivant les téléspectateurs avec son énergie joyeuse.

“Dans les mondes modernes, il se passe tellement de choses”, a-t-il déclaré.

“Nous avons des modes de vie complexes, des modes de vie occupés ; nous n’avons parfois pas le temps de trouver de la joie, alors je suis ici pour créer de la joie avec les gens.”